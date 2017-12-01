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《全球汇市》美元/日圆受美国税改憧憬提振上涨，但兑欧元和英镑下跌
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2017年12月1日 / 凌晨1点00分 / 2 天前

《全球汇市》美元/日圆受美国税改憧憬提振上涨，但兑欧元和英镑下跌

2 分钟阅读

    * 美元/日圆触及10日高点，因麦凯恩支持参议院税改案
    * 欧元、英镑兑美元守住阵地，因政治担忧减轻
    * 新西兰元下跌后企稳，澳元走势艰难

    路透东京12月1日 - 美元兑日圆周五升至10日高点，因美国税改计划看来进一步接近通过立法。
    
    但美元兑欧元和英镑下跌，因欧洲政治紧张局势有所缓解，给这两种货币带来支撑。

    美元延续隔夜涨势，兑日圆      涨0.05%报112.590，之前触及112.690，为11月21日以来高位。美元本周有望涨1%。
    
    隔夜美元受到提振，因美国长期公债收益率升至五周高点。消息称，参议员麦凯恩支持参议院的减税议案，可能降低该议案最终在国会获得通过所面临的挑战，这则消息推高美债收益率。
    
    欧元兑美元      持平报1.1898，上日涨约0.5%。欧元周一触及两个月高位1.1961，但本周走势震荡，周线或跌0.3%。
    
    英镑兑美元        略涨，报1.3533，隔夜涨0.9%，并创两个月高点1.3549。

    “德国将通过谈判成功组建联合政府的希望似乎很大，同时英国国内越来越乐观地看待退欧谈判进展，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。
    
    “短期内，投资者对欧元区和英国的悲观程度将减轻，这给欧元和英镑兑美元带来支撑。但美元兑日圆与美国公债收益率保持高度关联，这也是为何该货币对最近走高。”
    
    德国总理梅克尔所在的保守党派周四晚与中间偏左的社会民主党(SPD)磋商，促进组建一个稳定的政府，从而结束当前政治僵局。截止到周五早间，谈判的相关内容尚未公布。
    
    新西兰元兑美元        几无变动，报0.6830美元，此前公布的数据显示，新西兰第三季贸易条件触及纪录高位。

    新西兰元兑美元上日下跌0.7%，受企业信心指数疲弱与楼市数据黯淡打击。
    
    澳元兑美元        跌0.05%，至0.7559美元，料连续第六个交易日下跌。若跌破0.753
2美元，将触及6月以来最低位。
    
    澳元兑美元走势困顿，美元本周受惠于美债收益率大涨及经济指标亮丽。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1910  1.1902  +0.07 +13.29  1.0513
    美元/日圆                   112.42  112.52  -0.09  -3.81  116.87
    欧元/日圆                   133.90  133.93  -0.02  +8.74  123.14
    美元/瑞郎                   0.9830  0.9834  -0.04  -3.42  1.0178
    英镑/美元                   1.3546  1.3525  +0.16  +9.81  1.2336
    美元/加元                   1.2887  1.2894  -0.05  -4.04  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6154  6.6110  +0.07  -5.12  6.9726
    澳元/美元                   0.7568  0.7566  +0.03  +4.89  0.7215
    新西兰元/美元               0.6836  0.6830  +0.09  -1.51  0.6941
    澳元/日圆                   85.090  85.140  -0.06  +0.91  84.320
    新西兰元/日圆               76.870  76.870  +0.00  -5.30  81.170
    英镑/日圆                   152.31  152.18  +0.09  +5.76  144.02
    澳元/新西兰元               1.1067  1.1074  -0.06  +6.59  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/李爽/许娜/陈宗琦；审校 汪红英/杜明霞/王颖/戴素萍)

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