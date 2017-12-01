《全球汇市》美元/日圆受美国税改憧憬提振上涨，但兑欧元和英镑下跌

* 美元/日圆触及10日高点，因麦凯恩支持参议院税改案 * 欧元、英镑兑美元守住阵地，因政治担忧减轻 * 新西兰元下跌后企稳，澳元走势艰难 路透东京12月1日 - 美元兑日圆周五升至10日高点，因美国税改计划看来进一步接近通过立法。 但美元兑欧元和英镑下跌，因欧洲政治紧张局势有所缓解，给这两种货币带来支撑。 美元延续隔夜涨势，兑日圆 涨0.05%报112.590，之前触及112.690，为11月21日以来高位。美元本周有望涨1%。 隔夜美元受到提振，因美国长期公债收益率升至五周高点。消息称，参议员麦凯恩支持参议院的减税议案，可能降低该议案最终在国会获得通过所面临的挑战，这则消息推高美债收益率。 欧元兑美元 持平报1.1898，上日涨约0.5%。欧元周一触及两个月高位1.1961，但本周走势震荡，周线或跌0.3%。 英镑兑美元 略涨，报1.3533，隔夜涨0.9%，并创两个月高点1.3549。 “德国将通过谈判成功组建联合政府的希望似乎很大，同时英国国内越来越乐观地看待退欧谈判进展，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “短期内，投资者对欧元区和英国的悲观程度将减轻，这给欧元和英镑兑美元带来支撑。但美元兑日圆与美国公债收益率保持高度关联，这也是为何该货币对最近走高。” 德国总理梅克尔所在的保守党派周四晚与中间偏左的社会民主党(SPD)磋商，促进组建一个稳定的政府，从而结束当前政治僵局。截止到周五早间，谈判的相关内容尚未公布。 新西兰元兑美元 几无变动，报0.6830美元，此前公布的数据显示，新西兰第三季贸易条件触及纪录高位。 新西兰元兑美元上日下跌0.7%，受企业信心指数疲弱与楼市数据黯淡打击。 澳元兑美元 跌0.05%，至0.7559美元，料连续第六个交易日下跌。若跌破0.753 2美元，将触及6月以来最低位。 澳元兑美元走势困顿，美元本周受惠于美债收益率大涨及经济指标亮丽。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1910 1.1902 +0.07 +13.29 1.0513 美元/日圆 112.42 112.52 -0.09 -3.81 116.87 欧元/日圆 133.90 133.93 -0.02 +8.74 123.14 美元/瑞郎 0.9830 0.9834 -0.04 -3.42 1.0178 英镑/美元 1.3546 1.3525 +0.16 +9.81 1.2336 美元/加元 1.2887 1.2894 -0.05 -4.04 1.3430 美元/离岸人民币 6.6154 6.6110 +0.07 -5.12 6.9726 澳元/美元 0.7568 0.7566 +0.03 +4.89 0.7215 新西兰元/美元 0.6836 0.6830 +0.09 -1.51 0.6941 澳元/日圆 85.090 85.140 -0.06 +0.91 84.320 新西兰元/日圆 76.870 76.870 +0.00 -5.30 81.170 英镑/日圆 152.31 152.18 +0.09 +5.76 144.02 澳元/新西兰元 1.1067 1.1074 -0.06 +6.59 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/李爽/许娜/陈宗琦；审校 汪红英/杜明霞/王颖/戴素萍)