《全球汇市》美元/日圆小幅上涨接近七周高位，等待美联储会议

* 美元/日圆上涨，接近周五所及七周高位 * 英镑持稳，继上周大涨后暂作喘息 * 重点聚焦美联储9月19-20日政策会议 路透新加坡9月18日 - 美元/日圆周一在七周高位附近持坚，受到近期美国公债收益率(殖利率)上涨支撑；而英镑稍作喘息，上周因对于英国央行可能很快升息的预期增强而大涨。 美元兑日圆 微涨0.3%至111.19，距离周五所及7月底以来最高位111.33日圆不远。 美元兑日圆上周上涨近2.8%，美国公债收益率上涨增强了美元吸引力，另外经济数据显示美国消费者物价上涨，这重新引发了人们对美联储将在12月再度升息的预期。 “我们确实看到12月升息机率出现一些调整，我认为，至少到美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，这都将主导市场交易，”Oanda亚太区交易主管Stephen Innes说，指的是本周的美联储政策会议。 交易员称，日圆近期兑英镑等其它货币下跌产生了一些外溢效应，为美元兑日圆进一步提供支持。 周一市场交投活动比以往清淡，日本市场因公共假期休市。 鉴于有迹象显示日本可能提前选举，在接下来的一个月左右，日本政治方面可能成为汇市交易员关注的焦点。 日本政府及执政党消息人士周日称，首相安倍晋三正在考虑最早于下月进行提前选举，以抓住自身支持率走升和主要反对党陷入混乱的机会。 三井住友银行驻新加坡全球市场高级分析师Satoshi Okagawa表示，主要反对党处于混乱状态，如果提前举行大选，这有利安倍和执政党自民党。 “由于反对力量看起来仍不稳定，貌似执政党不会输掉，”Okagawa表示，并称有利的选举结果可能会被视为对安倍通货再膨胀经济政策再投信任票，该政策包括以“安倍经济学”闻名的大规模货币刺激计划。 因此Okagawa称，可能提前大选的消息可能被视为是抛售日圆因素之一。 其他交易员则是淡化此事对日圆的影响，称这个低收益的避险货币是受到乐观的市场气氛所打压，因美国股市标准普尔500指数周五创下历史新高。 本周的焦点在美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月19-20日政策会议。美联储料在此次会议宣布开始缩表的计划，但外界广泛预期其将维持利率不变。 投资人较关注美联储对于经济及通胀前景的看法，同时也要了解其对于飓风哈维及伊尔玛的影响所可能做出的评估。 欧元兑美元 持稳于1.1946，低于本月稍早所及的两年半高位1.2092。 英镑上周大涨后目前持稳，市场愈发看好英国央行将在短期内升息。 英镑上周五一度升破1.36美元关卡，为英国脱欧公投以来首见；此前英国央行货币政策委员会(MPC)委员 弗利葛谈话呼应央行所释出的讯号，表明央行十年来首次的升息之举可能在“未来数月内”发生。 英镑兑美元 持稳于1.3597。英镑周五曾高见1.3616美元，为2016年6月24日以来高位。 英镑兑日圆 则小涨0.4%，至151.16日圆；上周劲扬约5.9%，为去年7月以来周线最大升幅。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1946 1.1941 +0.04 +13.63 1.0513 美元/日圆 111.20 110.84 +0.32 -4.85 116.87 欧元/日圆 132.86 132.39 +0.36 +7.89 123.14 美元/瑞郎 0.9607 0.9595 +0.13 -5.61 1.0178 英镑/美元 1.3596 1.3591 +0.04 +10.21 1.2336 美元/加元 1.2181 1.2192 -0.09 -9.30 1.3430 美元/离岸人民币 6.5465 6.5469 -0.01 -6.11 6.9726 澳元/美元 0.8027 0.8002 +0.31 +11.25 0.7215 新西兰元/美元 0.7325 0.7288 +0.51 +5.53 0.6941 澳元/日圆 89.270 88.650 +0.70 +5.87 84.320 新西兰元/日圆 81.460 80.800 +0.82 +0.36 81.170 英镑/日圆 151.18 150.66 +0.35 +4.97 144.02 澳元/新西兰元 1.0958 1.0975 -0.15 +5.54 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王丽鑫/汪红英/刘秀红/张明钧/艾茂林; 审校 杜明霞/于春红/张若琪/李爽/戴素萍)