《全球汇市》美元/日圆徘徊在八周高位附近，因美债收益率延续涨势

* 美元/日圆接近隔夜所及八周高位111.665 * 市场对日本可能提前大选消息的反应有限 * 加元处于守势，此前加拿大央行政策制定者就加元强势讲话 路透东京9月19日 - 美元/日圆周二徘徊在八周高位附近，受到美国公债收益率(殖利率)继续自10个月低位强劲反弹支撑。 美元兑日圆 基本持平于111.455，隔夜曾涨至111.665日圆，创7月27日以来最高位。 美元受惠于美国利率最近一波的飙升，10年期美债收益率 隔夜上升至约2.24%的一个月高点。 10年期收益率9月8日曾因避险情绪弥漫而降至2.00%附近的10个月低点，但之后反弹。 投资者现已做好准备，预计本周美联储会议结束后可能发布更加偏鹰派的声明。上周，英国央行意外谈到可能升息，令投资人跌破眼镜。 日圆变动不大，对日相安倍可能最早在10月提前大选的消息无甚反应。日本国内媒体报导称，安倍晋三正在考虑最早于下月进行提前选举，以抓住自身支持率走升和主要反对党陷入混乱的机会。 “外资通常对此类主题作出本能反应，而迄今为止汇市方面没有明显的反应，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “执政的自民党(LDP)支持率正在回升，很难想象正在发生重大变化。这可能导致外资没有反应或兴趣索然。” 欧元兑美元 涨0.05%至1.1962。欧元有望连续第四日上涨，尽管涨势温和，英镑兑美元近期反弹也为欧元提供了些许支持。 英镑兑美元 涨0.15%至1.3516。 英镑周一曾触及15个月高位1.3618，因市场猜测英国央行近期将采取近10年来的首次升息举措。但英国央行总裁卡尼表示，未来的任何升息行动都将是有限而渐进的，这使英镑涨势受到削弱。 加元处于守势，加拿大央行副总裁连恩周一表示，加元强势将是未来作利率决定时的考虑因素之一。 加元兑美元 报1.2254加元，隔夜下滑0.9%、回落至12日低位1.2338。 加元曾在9月8日涨至两年高位1.2063加元，之前加拿大央行上调了利率。 澳元兑美元 涨0.15%至0.7972美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1964 1.1952 +0.10 +13.80 1.0513 美元/日圆 111.44 111.56 -0.11 -4.65 116.87 欧元/日圆 133.35 133.35 +0.00 +8.29 123.14 美元/瑞郎 0.9608 0.9613 -0.05 -5.60 1.0178 英镑/美元 1.3521 1.3492 +0.21 +9.61 1.2336 美元/加元 1.2274 1.2288 -0.11 -8.61 1.3430 美元/离岸人民币 6.5726 6.5723 +0.00 -5.74 6.9726 澳元/美元 0.7974 0.7960 +0.18 +10.52 0.7215 新西兰元/美元 0.7267 0.7263 +0.06 +4.70 0.6941 澳元/日圆 88.890 88.780 +0.12 +5.42 84.320 新西兰元/日圆 80.960 81.040 -0.10 -0.26 81.170 英镑/日圆 150.70 150.53 +0.11 +4.64 144.02 澳元/新西兰元 1.0973 1.0958 +0.14 +5.68 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/李婷仪/侯雪苹/王颖；审校 戴素萍/郑茵/徐文焰/龚芳)