FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《全球汇市》美元/日圆徘徊在八周高位附近，因美债收益率延续涨势
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月19日 / 凌晨12点54分 / 1 个月内

《全球汇市》美元/日圆徘徊在八周高位附近，因美债收益率延续涨势

3 分钟阅读

    * 美元/日圆接近隔夜所及八周高位111.665
    * 市场对日本可能提前大选消息的反应有限
    * 加元处于守势，此前加拿大央行政策制定者就加元强势讲话

    路透东京9月19日 - 美元/日圆周二徘徊在八周高位附近，受到美国公债收益率(殖利率)继续自10个月低位强劲反弹支撑。
    
    美元兑日圆      基本持平于111.455，隔夜曾涨至111.665日圆，创7月27日以来最高位。

    美元受惠于美国利率最近一波的飙升，10年期美债收益率           隔夜上升至约2.24%的一个月高点。
    
    10年期收益率9月8日曾因避险情绪弥漫而降至2.00%附近的10个月低点，但之后反弹。
    
    投资者现已做好准备，预计本周美联储会议结束后可能发布更加偏鹰派的声明。上周，英国央行意外谈到可能升息，令投资人跌破眼镜。
    
    日圆变动不大，对日相安倍可能最早在10月提前大选的消息无甚反应。日本国内媒体报导称，安倍晋三正在考虑最早于下月进行提前选举，以抓住自身支持率走升和主要反对党陷入混乱的机会。            

    “外资通常对此类主题作出本能反应，而迄今为止汇市方面没有明显的反应，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。
    
    “执政的自民党(LDP)支持率正在回升，很难想象正在发生重大变化。这可能导致外资没有反应或兴趣索然。”
    
    欧元兑美元      涨0.05%至1.1962。欧元有望连续第四日上涨，尽管涨势温和，英镑兑美元近期反弹也为欧元提供了些许支持。
    
    英镑兑美元        涨0.15%至1.3516。

    英镑周一曾触及15个月高位1.3618，因市场猜测英国央行近期将采取近10年来的首次升息举措。但英国央行总裁卡尼表示，未来的任何升息行动都将是有限而渐进的，这使英镑涨势受到削弱。
    
    加元处于守势，加拿大央行副总裁连恩周一表示，加元强势将是未来作利率决定时的考虑因素之一。
    
    加元兑美元        报1.2254加元，隔夜下滑0.9%、回落至12日低位1.2338。
    
    加元曾在9月8日涨至两年高位1.2063加元，之前加拿大央行上调了利率。
    
    澳元兑美元      涨0.15%至0.7972美元。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1964  1.1952  +0.10 +13.80  1.0513
    美元/日圆                   111.44  111.56  -0.11  -4.65  116.87
    欧元/日圆                   133.35  133.35  +0.00  +8.29  123.14
    美元/瑞郎                   0.9608  0.9613  -0.05  -5.60  1.0178
    英镑/美元                   1.3521  1.3492  +0.21  +9.61  1.2336
    美元/加元                   1.2274  1.2288  -0.11  -8.61  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5726  6.5723  +0.00  -5.74  6.9726
    澳元/美元                   0.7974  0.7960  +0.18 +10.52  0.7215
    新西兰元/美元               0.7267  0.7263  +0.06  +4.70  0.6941
    澳元/日圆                   88.890  88.780  +0.12  +5.42  84.320
    新西兰元/日圆               80.960  81.040  -0.10  -0.26  81.170
    英镑/日圆                   150.70  150.53  +0.11  +4.64  144.02
    澳元/新西兰元               1.0973  1.0958  +0.14  +5.68  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/李婷仪/侯雪苹/王颖；审校 戴素萍/郑茵/徐文焰/龚芳)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below