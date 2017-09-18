《全球汇市》美元/日圆持坚接近七周高位，对英国升息预期支撑英镑

* 美元/日圆持坚，接近周五所及七周高位 * 英镑持稳，继上周大涨后暂作喘息 * 重点聚焦美联储9月19-20日政策会议 路透新加坡9月18日 - 美元/日圆周一在七周高位附近持坚，受到近期美国公债收益率(殖利率)上涨支撑；而英镑维持高位，因对于英国央行可能很快升息的预期增强。 美元兑日圆 微涨0.3%至111.17，距离周五所及7月底以来最高位111.33日圆不远。 在数据显示美国8月零售销售意外下跌后，美元上周五失去一些动能，但美元兑日圆本周伊始站稳脚跟。美元上周表现强劲。 上周美元兑日圆涨近2.8%，美国公债收益率上涨提振了美元吸引力，另外经济数据显示美国消费者物价上涨，这重新引发了人们对美联储将在12月再度升息的预期。 “我们确实看到12月升息机率出现一些调整，我认为，至少到美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，这都将主导市场交易，”Oanda亚太区交易主管Stephen Innes说，指的是本周的美联储政策会议。 交易员称，日圆近期兑英镑等其它货币下跌产生了一些外溢效应，为美元兑日圆进一步提供支持。 周一市场交投活动可能比以往清淡，日本市场因公共假期休市。 鉴于有迹象显示日本可能提前选举，在接下来的一个月左右，日本政治方面可能成为汇市交易员关注的焦点。 日本政府及执政党消息人士周日称，首相安倍晋三正在考虑最早于下月进行提前选举，以抓住自身支持率走升和主要反对党陷入混乱的机会。 三井住友银行驻新加坡全球市场高级分析师Satoshi Okagawa表示，主要反对党处于混乱状态，如果提前举行大选，这有利安倍和执政党自民党。 本周的焦点在美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月19-20日政策会议上。 美联储料在此次会议宣布开始缩表的计划，但外界广泛预期其将维持利率不变。 欧元兑美元 报1.1939，低于本月稍早所及两年半高位1.2092。 英镑上周大涨后目前持稳，市场愈发看好英国央行将在短期内升息。 英镑上周五一度升破1.36美元关卡，为英国脱欧公投以来首见；此前英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛谈话呼应央行所释出的讯号，表明央行十年来首次的升息之举可能在“未来数月内”发生。 英镑兑美元 微跌0.1%至1.3577。英镑周五曾高见1.3616美元，为2016年6月24日以来高位。 英镑兑日圆 则小涨0.2%，至150.91日圆；上周劲扬约5.9%，为去年7月以来周线最大升幅。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1940 1.1941 -0.01 +13.57 1.0513 美元/日圆 111.19 110.84 +0.32 -4.86 116.87 欧元/日圆 132.77 132.39 +0.29 +7.82 123.14 美元/瑞郎 0.9606 0.9595 +0.11 -5.62 1.0178 英镑/美元 1.3581 1.3591 -0.07 +10.09 1.2336 美元/加元 1.2198 1.2192 +0.05 -9.17 1.3430 美元/离岸人民币 6.5510 6.5469 +0.06 -6.05 6.9726 澳元/美元 0.7994 0.8002 -0.10 +10.80 0.7215 新西兰元/美元 0.7291 0.7288 +0.04 +5.04 0.6941 澳元/日圆 88.930 88.650 +0.32 +5.47 84.320 新西兰元/日圆 81.090 80.800 +0.36 -0.10 81.170 英镑/日圆 151.02 150.66 +0.24 +4.86 144.02 澳元/新西兰元 1.0967 1.0975 -0.07 +5.62 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 刘秀红/于春红/侯雪苹/李爽/龚芳/王丽鑫/戴素萍/张若琪)