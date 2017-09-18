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《全球汇市》美元/日圆持坚接近七周高位，对英国升息预期支撑英镑
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2017年9月18日 / 凌晨12点37分 / 1 个月前

《全球汇市》美元/日圆持坚接近七周高位，对英国升息预期支撑英镑

3 分钟阅读

    * 美元/日圆持坚，接近周五所及七周高位
    * 英镑持稳，继上周大涨后暂作喘息
    * 重点聚焦美联储9月19-20日政策会议

    路透新加坡9月18日 - 美元/日圆周一在七周高位附近持坚，受到近期美国公债收益率(殖利率)上涨支撑；而英镑维持高位，因对于英国央行可能很快升息的预期增强。
    
    美元兑日圆      微涨0.3%至111.17，距离周五所及7月底以来最高位111.33日圆不远。

    在数据显示美国8月零售销售意外下跌后，美元上周五失去一些动能，但美元兑日圆本周伊始站稳脚跟。美元上周表现强劲。
    
    上周美元兑日圆涨近2.8%，美国公债收益率上涨提振了美元吸引力，另外经济数据显示美国消费者物价上涨，这重新引发了人们对美联储将在12月再度升息的预期。
    
    “我们确实看到12月升息机率出现一些调整，我认为，至少到美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，这都将主导市场交易，”Oanda亚太区交易主管Stephen Innes说，指的是本周的美联储政策会议。

    交易员称，日圆近期兑英镑等其它货币下跌产生了一些外溢效应，为美元兑日圆进一步提供支持。
    
    周一市场交投活动可能比以往清淡，日本市场因公共假期休市。
    
    鉴于有迹象显示日本可能提前选举，在接下来的一个月左右，日本政治方面可能成为汇市交易员关注的焦点。
    
    日本政府及执政党消息人士周日称，首相安倍晋三正在考虑最早于下月进行提前选举，以抓住自身支持率走升和主要反对党陷入混乱的机会。    

    三井住友银行驻新加坡全球市场高级分析师Satoshi Okagawa表示，主要反对党处于混乱状态，如果提前举行大选，这有利安倍和执政党自民党。
    
    本周的焦点在美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月19-20日政策会议上。
    
    美联储料在此次会议宣布开始缩表的计划，但外界广泛预期其将维持利率不变。
    
    欧元兑美元      报1.1939，低于本月稍早所及两年半高位1.2092。

    英镑上周大涨后目前持稳，市场愈发看好英国央行将在短期内升息。
    
    英镑上周五一度升破1.36美元关卡，为英国脱欧公投以来首见；此前英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛谈话呼应央行所释出的讯号，表明央行十年来首次的升息之举可能在“未来数月内”发生。
    
    英镑兑美元        微跌0.1%至1.3577。英镑周五曾高见1.3616美元，为2016年6月24日以来高位。
    
    英镑兑日圆          则小涨0.2%，至150.91日圆；上周劲扬约5.9%，为去年7月以来周线最大升幅。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1940  1.1941  -0.01 +13.57  1.0513
    美元/日圆                   111.19  110.84  +0.32  -4.86  116.87
    欧元/日圆                   132.77  132.39  +0.29  +7.82  123.14
    美元/瑞郎                   0.9606  0.9595  +0.11  -5.62  1.0178
    英镑/美元                   1.3581  1.3591  -0.07 +10.09  1.2336
    美元/加元                   1.2198  1.2192  +0.05  -9.17  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5510  6.5469  +0.06  -6.05  6.9726
    澳元/美元                   0.7994  0.8002  -0.10 +10.80  0.7215
    新西兰元/美元               0.7291  0.7288  +0.04  +5.04  0.6941
    澳元/日圆                   88.930  88.650  +0.32  +5.47  84.320
    新西兰元/日圆               81.090  80.800  +0.36  -0.10  81.170
    英镑/日圆                   151.02  150.66  +0.24  +4.86  144.02
    澳元/新西兰元               1.0967  1.0975  -0.07  +5.62  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 刘秀红/于春红/侯雪苹/李爽/龚芳/王丽鑫/戴素萍/张若琪)

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