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《全球汇市》美元/日圆持稳于一周高点附近，日本央行维持政策不变
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December 21, 2017 / 4:01 AM / 5 days ago

《全球汇市》美元/日圆持稳于一周高点附近，日本央行维持政策不变

2 分钟阅读

    * 日本央行维持政策不变，一如预期
    * 美债收益率上升，随后美元兑日圆受到支持
    * 日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会

    路透新加坡12月21日 - 美元兑日圆周四接近一周高位，受到美债收益率上升的支撑，在日本央行一如预期维持利率政策不变后反应有限。
    
    美元/日圆      持稳于113.40日圆，接近周三触及的12月13日以来高点113.47。

    美元兑日圆若升越上周高点113.75日圆，则会创下一个多月来的最高。
    
    日本央行一如广泛预期将短期利率目标维持在负0.1%不变，将10年期公债收益率目标维持在零附近。            
    
    市场人士目前正在等待日本央行总裁黑田东彦于0630 GMT召开的记者会，关注该行是否接近于加入美国联邦储备理事会(FED/美联储)和欧洲央行行列，缩减刺激措施。
    
    黑田东彦11月的讲话引发了这种猜测，当时他提到“逆转利率”(reversal rate)，即利率低到一定水平时会弊大于利。

    Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes表示，如果市场认为黑田东彦周四的讲话立场强硬，美元兑日圆可能承压。
    
    “如果他维持鸽派措辞，如我们预期的那样，美元/日圆可能略微反弹。”Innes表示。
    
    不过他并称，预期黑田东彦的讲话不会引发较大波动。
    
    分析师们表示，周三美国10年期公债收益率           涨至九个月高点后，美元/日圆受到支撑，因为投资人担心税改是否会增加美国负债、增加债券发行以及美联储加快升息步伐。
        
    美国共和党控制的众议院周三最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，将这项规模
达1.5万亿(兆)美元的议案提交总统特朗普以待签署。            
    
    欧元兑美元      持稳于1.1866美元，本周以来累计上涨约1%。分析师称，本周德债收
益率上涨帮助支撑了欧元。
    
    欧元兑日圆          几无变动，报134.56日圆；周三曾高至134.76日圆，为2015年10
月以来最高水平。
    
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1865  1.1869  -0.03 +12.86  1.0513
    美元/日圆                   113.40  113.38  +0.02  -2.97  116.87
    欧元/日圆                   134.56  134.60  -0.03  +9.27  123.14
    美元/瑞郎                   0.9860  0.9869  -0.09  -3.12  1.0178
    英镑/美元                   1.3362  1.3373  -0.08  +8.32  1.2336
    美元/加元                   1.2824  1.2834  -0.08  -4.51  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5623  6.5643  -0.03  -5.88  6.9726
    澳元/美元                   0.7664  0.7666  -0.03  +6.22  0.7215
    新西兰元/美元               0.7006  0.7010  -0.06  +0.94  0.6941
    澳元/日圆                   86.910  86.920  -0.01  +3.07  84.320
    新西兰元/日圆               79.470  79.480  -0.01  -2.09  81.170
    英镑/日圆                   151.51  151.66  -0.10  +5.20  144.02
    澳元/新西兰元               1.0935  1.0932  +0.03  +5.32  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 郑茵/侯雪苹/李春喜/王琛；审校 李婷仪/艾茂林/戴素萍/于春红)

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