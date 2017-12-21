《全球汇市》美元/日圆持稳于一周高点附近，日本央行维持政策不变

* 日本央行维持政策不变，一如预期 * 美债收益率上升，随后美元兑日圆受到支持 * 日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会 路透新加坡12月21日 - 美元兑日圆周四接近一周高位，受到美债收益率上升的支撑，在日本央行一如预期维持利率政策不变后反应有限。 美元/日圆 持稳于113.40日圆，接近周三触及的12月13日以来高点113.47。 美元兑日圆若升越上周高点113.75日圆，则会创下一个多月来的最高。 日本央行一如广泛预期将短期利率目标维持在负0.1%不变，将10年期公债收益率目标维持在零附近。 市场人士目前正在等待日本央行总裁黑田东彦于0630 GMT召开的记者会，关注该行是否接近于加入美国联邦储备理事会(FED/美联储)和欧洲央行行列，缩减刺激措施。 黑田东彦11月的讲话引发了这种猜测，当时他提到“逆转利率”(reversal rate)，即利率低到一定水平时会弊大于利。 Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes表示，如果市场认为黑田东彦周四的讲话立场强硬，美元兑日圆可能承压。 “如果他维持鸽派措辞，如我们预期的那样，美元/日圆可能略微反弹。”Innes表示。 不过他并称，预期黑田东彦的讲话不会引发较大波动。 分析师们表示，周三美国10年期公债收益率 涨至九个月高点后，美元/日圆受到支撑，因为投资人担心税改是否会增加美国负债、增加债券发行以及美联储加快升息步伐。 美国共和党控制的众议院周三最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，将这项规模 达1.5万亿(兆)美元的议案提交总统特朗普以待签署。 欧元兑美元 持稳于1.1866美元，本周以来累计上涨约1%。分析师称，本周德债收 益率上涨帮助支撑了欧元。 欧元兑日圆 几无变动，报134.56日圆；周三曾高至134.76日圆，为2015年10 月以来最高水平。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1865 1.1869 -0.03 +12.86 1.0513 美元/日圆 113.40 113.38 +0.02 -2.97 116.87 欧元/日圆 134.56 134.60 -0.03 +9.27 123.14 美元/瑞郎 0.9860 0.9869 -0.09 -3.12 1.0178 英镑/美元 1.3362 1.3373 -0.08 +8.32 1.2336 美元/加元 1.2824 1.2834 -0.08 -4.51 1.3430 美元/离岸人民币 6.5623 6.5643 -0.03 -5.88 6.9726 澳元/美元 0.7664 0.7666 -0.03 +6.22 0.7215 新西兰元/美元 0.7006 0.7010 -0.06 +0.94 0.6941 澳元/日圆 86.910 86.920 -0.01 +3.07 84.320 新西兰元/日圆 79.470 79.480 -0.01 -2.09 81.170 英镑/日圆 151.51 151.66 -0.10 +5.20 144.02 澳元/新西兰元 1.0935 1.0932 +0.03 +5.32 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 郑茵/侯雪苹/李春喜/王琛；审校 李婷仪/艾茂林/戴素萍/于春红)