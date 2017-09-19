《全球汇市》美元/日圆持稳于八周高位附近，市场聚焦美联储会议

* 美元/日圆接近隔夜所及八周高位111.665 * 市场对日本可能提前大选的消息反应有限 * 2017年以来全球主要货币汇率变化： tmsnrt.rs/2pokkMt 路透新加坡/东京9月19日 - 美元/日圆周二持稳于八周高位附近，投资者翘首以待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周政策声明，等待新的线索以研判美国货币政策进一步收紧的步伐和时点。 美元兑日圆 最新报111.52，距离周一所及7月27日以来最高位111.665日圆不远。 美元受惠于美债收益率近期飙升。10年期美债收益率 周一曾触及2.237%的一个月高点。 这比该收益率9月8日创下的10个月低点高出22个基点；当时部分由于美朝紧张局势担忧导致避险情绪弥漫，美债收益率下跌。 美国10年期公债收益率周二在亚洲时段下滑1个基点，至2.218%。 投资者现正做好准备，预计美联储周三结束为期两天的会议后可能发布更加偏鹰派的声明，特别是英国央行上周谈到可能升息令投资人大感意外之后。 外界普遍预期美联储本周宣布将开始缩减资产负债表，而且预计可能在今年开始缩减。 美联储料维持利率不变，不过投资者将关注关于今年再次升息机率以及2018年料升息几次的新鲜线索。 大华银行驻新加坡汇市策略师Peter Chia表示，尽管美元兑日圆在美联储公布政策声明前可能升向112日圆，但最近美元兑日圆的升势看起来有点过度。 “我认为鉴于地缘政治风险一直存在，这可能限制上行潜力，”他指的是美元兑日圆的短期前景。 日本首相安倍晋三可能最早在10月进行提前选举，日圆对此反应甚微。 “外资通常对此类主题作出本能反应，而迄今为止汇市方面没有明显的反应，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。、 “执政的自民党(LDP)支持率正在回升，很难想象正在发生重大变化。这可能导致外资没有反应或兴趣索然。” 欧元兑美元 涨0.1%至1.1968。欧元有望连续第四日上涨，尽管涨势温和。 英镑兑美元 涨0.2%至1.3520。 英镑周一曾触及15个月高位1.3618美元，因市场猜测英国央行近期将采取近10年来的首次升息举措。但英国央行总裁卡尼表示，未来的任何升息行动都将是有限且渐进的，这使英镑涨势受到削弱。 美元/日圆汇率与美日10年期公债利差图表：tmsnrt.rs/2xMsOpg 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1970 1.1952 +0.15 +13.86 1.0513 美元/日圆 111.57 111.56 +0.01 -4.53 116.87 欧元/日圆 133.54 133.35 +0.14 +8.45 123.14 美元/瑞郎 0.9611 0.9613 -0.02 -5.57 1.0178 英镑/美元 1.3528 1.3492 +0.27 +9.66 1.2336 美元/加元 1.2298 1.2288 +0.08 -8.43 1.3430 美元/离岸人民币 6.5894 6.5723 +0.26 -5.50 6.9726 澳元/美元 0.7968 0.7960 +0.10 +10.44 0.7215 新西兰元/美元 0.7279 0.7263 +0.22 +4.87 0.6941 澳元/日圆 88.910 88.780 +0.15 +5.44 84.320 新西兰元/日圆 81.230 81.040 +0.23 +0.07 81.170 英镑/日圆 150.87 150.53 +0.23 +4.76 144.02 澳元/新西兰元 1.0944 1.0958 -0.13 +5.40 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/王兴亚/杜明霞/侯雪苹；审校 郑茵/王丽鑫/白云)