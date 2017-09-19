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《全球汇市》美元/日圆持稳于八周高位附近，市场聚焦美联储会议
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#亚洲
2017年9月19日 / 凌晨4点44分 / 1 个月前

《全球汇市》美元/日圆持稳于八周高位附近，市场聚焦美联储会议

3 分钟阅读

    * 美元/日圆接近隔夜所及八周高位111.665
    * 市场对日本可能提前大选的消息反应有限
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化： tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透新加坡/东京9月19日 - 美元/日圆周二持稳于八周高位附近，投资者翘首以待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周政策声明，等待新的线索以研判美国货币政策进一步收紧的步伐和时点。
    
    美元兑日圆      最新报111.52，距离周一所及7月27日以来最高位111.665日圆不远。

    美元受惠于美债收益率近期飙升。10年期美债收益率           周一曾触及2.237%的一个月高点。

    这比该收益率9月8日创下的10个月低点高出22个基点；当时部分由于美朝紧张局势担忧导致避险情绪弥漫，美债收益率下跌。
    
    美国10年期公债收益率周二在亚洲时段下滑1个基点，至2.218%。
    
    投资者现正做好准备，预计美联储周三结束为期两天的会议后可能发布更加偏鹰派的声明，特别是英国央行上周谈到可能升息令投资人大感意外之后。

    外界普遍预期美联储本周宣布将开始缩减资产负债表，而且预计可能在今年开始缩减。
    
    美联储料维持利率不变，不过投资者将关注关于今年再次升息机率以及2018年料升息几次的新鲜线索。
    
    大华银行驻新加坡汇市策略师Peter Chia表示，尽管美元兑日圆在美联储公布政策声明前可能升向112日圆，但最近美元兑日圆的升势看起来有点过度。
    
    “我认为鉴于地缘政治风险一直存在，这可能限制上行潜力，”他指的是美元兑日圆的短期前景。
    
    日本首相安倍晋三可能最早在10月进行提前选举，日圆对此反应甚微。

    “外资通常对此类主题作出本能反应，而迄今为止汇市方面没有明显的反应，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。、
    
    “执政的自民党(LDP)支持率正在回升，很难想象正在发生重大变化。这可能导致外资没有反应或兴趣索然。”
    
    欧元兑美元      涨0.1%至1.1968。欧元有望连续第四日上涨，尽管涨势温和。
    
    英镑兑美元        涨0.2%至1.3520。
    
    英镑周一曾触及15个月高位1.3618美元，因市场猜测英国央行近期将采取近10年来的首次升息举措。但英国央行总裁卡尼表示，未来的任何升息行动都将是有限且渐进的，这使英镑涨势受到削弱。
    
    美元/日圆汇率与美日10年期公债利差图表：tmsnrt.rs/2xMsOpg 

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1970  1.1952  +0.15 +13.86  1.0513
    美元/日圆                   111.57  111.56  +0.01  -4.53  116.87
    欧元/日圆                   133.54  133.35  +0.14  +8.45  123.14
    美元/瑞郎                   0.9611  0.9613  -0.02  -5.57  1.0178
    英镑/美元                   1.3528  1.3492  +0.27  +9.66  1.2336
    美元/加元                   1.2298  1.2288  +0.08  -8.43  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5894  6.5723  +0.26  -5.50  6.9726
    澳元/美元                   0.7968  0.7960  +0.10 +10.44  0.7215
    新西兰元/美元               0.7279  0.7263  +0.22  +4.87  0.6941
    澳元/日圆                   88.910  88.780  +0.15  +5.44  84.320
    新西兰元/日圆               81.230  81.040  +0.23  +0.07  81.170
    英镑/日圆                   150.87  150.53  +0.23  +4.76  144.02
    澳元/新西兰元               1.0944  1.0958  -0.13  +5.40  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/王兴亚/杜明霞/侯雪苹；审校 郑茵/王丽鑫/白云)

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