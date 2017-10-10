《全球汇市》美元/日圆持稳而欧元续涨，市场关注朝鲜动向

* 市场关注朝鲜劳动党建党纪念日动向 * 欧元走强，受乐观德国数据及欧洲央行官员讲话提振 * 土耳其里拉自九个月低位回升 路透东京10月10日 - 美元/日圆周二基本持平，市场谨防可能的朝鲜(北韩)挑衅行动；欧元延续涨势，此前乐观的德国数据及欧洲央行一位官员偏鹰派的讲话带来提振。 美元兑日圆 持稳于112.670。周五在强劲美国薪资数据提振下，曾涨至近三个月高位113.440日圆，但之后又因朝鲜相关担忧而回落。 美元上周稍晚受到打击，因报导称朝鲜在准备进行远程导弹试验。外界担心在周二朝鲜庆祝建党节之前的几天可能进行某种形式的挑衅。 “市场将会留意朝鲜的举动，但周五美元下跌时已经消化了大多数的紧张氛围，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。 “不过，在美国周五公布的数据显示薪资稳步增长之后，美元受到良好支撑，目前不太容易被抛售。” 美元指数 最新下跌0.1%，报93.557，距离周五触及的10周高点94.267不远，当时意外强劲的美国9月薪资数据提振了对美联储可能今年第三次升息的预期。 欧元上涨，之前数据显示德国8月工业生产实现逾六年来最大单月增幅。欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一表示，欧洲央行应从明年开始减少资产购买，这也给欧元带来提振。 欧元/美元 涨0.25%报1.1768美元，上周五曾跌至1.1669美元的8月17日以来低点。 土耳其里拉反弹，前一日曾探底九个月低点，之前美国和土耳其互相暂停核发签证，有新迹象显示土耳其与其他北约成员国关系恶化。 土耳其里拉兑美元 报3.6990里拉，上日跌至3.9223，为1月以来低点。周一下跌过程中，土耳其里拉曾逼近3.9417，这是今年初因为通胀疑虑和国内政局担忧所创下的纪录低点。 “土耳其与美国之间互相暂停核发签证，暂时可能不会引发里拉的进一步抛售。暂停签证服务对经济只会产生有限影响，而且不大可能成为一种永久性措施，”SMBC日兴证券资深新兴市场分析师Kota Hirayama说。 “较长期来看，土耳其必须要改善国内政治局势，使里拉从当前水平走强。否则明年将会面临通胀率跳升。” 新西兰元/美元 上涨0.1%，报0.7069，上日触及四个月低点0.7052。 离岸人民币兑美元即期 劲升，触及6.5790，创逾两周来最高，周二人民币中间价高于市场预期。可以看出，当局力争在下周中共十九大召开之前稳定人民币汇率。 英镑兑美元 上涨0.1%，报1.3157，隔夜从一个月低点1.3027回升，因劳工成本上升的消息强化升息预期，并且英国首相特雷莎梅誓言将击退对其领导权的挑战。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1767 1.1739 +0.24 +11.93 1.0513 美元/日圆 112.63 112.66 -0.03 -3.63 116.87 欧元/日圆 132.55 132.28 +0.20 +7.64 123.14 美元/瑞郎 0.9784 0.9796 -0.12 -3.87 1.0178 英镑/美元 1.3161 1.3140 +0.16 +6.69 1.2336 美元/加元 1.2523 1.2547 -0.19 -6.75 1.3430 美元/离岸人民币 6.5871 6.6147 -0.42 -5.53 6.9726 澳元/美元 0.7781 0.7752 +0.37 +7.84 0.7215 新西兰元/美元 0.7070 0.7063 +0.10 +1.86 0.6941 澳元/日圆 87.660 87.330 +0.38 +3.96 84.320 新西兰元/日圆 79.650 79.580 +0.09 -1.87 81.170 英镑/日圆 148.25 148.05 +0.14 +2.94 144.02 澳元/新西兰元 1.1004 1.0966 +0.35 +5.98 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/李春喜/郑茵/孙茉莉; 审校 王颖/艾茂林/杜明霞)