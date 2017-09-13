《全球汇市》美元/日圆续涨，英国通胀数据提振英镑触及一年高位

* 美元/日圆续涨并触及12日高位，因美债收益率上扬 * 美元/欧元走势受抑，因德债收益率飙升冲抵支撑力度 * 英镑触及一年高位，此前英国公布强劲通胀数据 路透东京9月13日 - 美元兑日圆周三延续迅猛涨势，但兑欧元走势受抑，德国公债收益率飙升冲抵了美债收益率上涨给美元带来的支撑。 英镑触及一年高位，此前强劲的英国通胀报告加大了英国央行采取更多行动支撑英镑的压力。 美元兑日圆 微跌至110.085日圆，盘中稍早涨至9月1日以来高点110.295日圆。 美元兑日圆周五跌至10个月低点107.320，因飓风伊尔玛威胁佛罗里达，且金融市场认为朝鲜有可能在周末的国庆日再次发射导弹。 此后避险氛围明显消散，推动美债收益率涨至两周高点，并助力美元反弹。 “美元/日圆显示出与美债收益率的最高相关度，该货币对受益于美债收益率最近的涨势。在这种情况下，宏观投资基金迅速大规模回补美元空头仓位，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 他还说，“对朝鲜的担忧暂时退居次席，美国债务上限问题在本月余下时间也可以暂时抛开。美元负面因素突然减少了。” 欧元兑美元 延续隔夜温和涨势，最新涨0.1%至1.1980。 美国10年期公债收益率 在隔夜市场上涨约5个基点，而德国10年期公债收益率 跳涨近7个基点，阻止了美元兑欧元走高。 德国公债收益率走升，因朝鲜紧张局势缓和导致避险公债价格承压。 欧元兑美元上周曾涨至两年半高点1.2092美元，此前欧洲央行的政策会议，为多头提供了短期对可能的政策缩减持乐观看法的理由。 但欧元大涨让一些投资者感到迷惑，原因是欧洲央行总裁德拉吉在会后还称，欧元走强已经对通胀构成拖累，将是该央行下月决定如何在2018年推进大规模刺激项目时考虑的关键因素。 “欧元走强正在对欧洲央行的货币政策构成压力，决策者也开始对欧元升值表示关切，”FPG证券社长深谷幸司称。 “欧元上涨已持续了较长时间，虽然其在欧洲央行10月会议前可能延续反弹走势，但我觉得市场参与者在1.2000美方上方买入欧元时可能会犹豫不决。” 欧洲央行执委科尔周一称，欧元区经济成长可抵消掉一部分欧元走强的负面影响，但持续的汇率冲击有可能拉低通胀。 英镑延续隔夜涨势升至一年高点1.3315美元。 英国周二公布的数据显示，8月整体消费者物价同比上涨2.9%，高于路透调查分析师的预估中值，也高于英国央行的目标。 通胀跳升，令英国央行暂不升息的决定更难自圆其说。英国央行周四将举行政策会议。 美元指数 略跌0.1%至91.807，仍然守在上周五创下的两年半低位91.011上方。 澳元 及新西兰元 持平，分别报在0.8021和0.7288美元。 收益率利差与汇率表现 tmsnrt.rs/2f5eHn6 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1986 1.1965 +0.18 +14.01 1.0513 美元/日圆 110.08 110.16 -0.07 -5.81 116.87 欧元/日圆 131.97 131.82 +0.11 +7.17 123.14 美元/瑞郎 0.9591 0.9600 -0.09 -5.77 1.0178 英镑/美元 1.3312 1.3282 +0.23 +7.91 1.2336 美元/加元 1.2164 1.2182 -0.15 -9.43 1.3430 美元/离岸人民币 6.5271 6.5350 -0.12 -6.39 6.9726 澳元/美元 0.8028 0.8018 +0.12 +11.27 0.7215 新西兰元/美元 0.7290 0.7286 +0.05 +5.03 0.6941 澳元/日圆 88.400 88.310 +0.10 +4.84 84.320 新西兰元/日圆 80.270 80.270 +0.00 -1.11 81.170 英镑/日圆 146.55 146.32 +0.16 +1.76 144.02 澳元/新西兰元 1.1010 1.0999 +0.10 +6.04 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/李春喜/王颖/侯雪苹/李婷仪 审校 陈宗琦/李爽/张荻/张明钧/王丽鑫)