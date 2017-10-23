《全球汇市》美元/日圆触及三个月高位，因安倍赢得日本大选

* 美元/日圆一度升逾114.00触及7月以来高位 * 安倍晋三赢得选举扫清不确定性，引燃美元买盘 * 美国税改取得进展已然令美元走强 * 欧洲央行政策会议备受期待 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月23日 - 美元兑日圆周一触及三个月高点。投资者押注，日本执政党大选获胜将使得超宽松“安倍经济学”政策持续，而该政策一直令日圆承受下行压力。 日本当地媒体称，首相安倍晋三所属自民党领导的执政联盟在众议院465个席位中共赢得312个席位，保住了三分之二的“超级多数”优势。 这场胜利也缓解了有关安倍当政时采取的经济举措(比如日本央行的超宽松货币政策)，可能被打断并导致日圆兑美元贬值态势中止的担忧。 选举结果公布后，美元兑日圆最高上涨0.5%，触及114.10日圆，为7月11日以来高点。美元在伦敦盘初脱离这些高点，日内仍上涨0.3%。 “安倍党派大选获胜后美元/日圆涨势相对温和，是因为这个结果最符合预期，”法国巴黎银行外汇策略师Sam Lynton-Brown表示。 “结果应该会符合市场持续预期日本央行政策稳定宽松的看法，尽管(日本央行总裁)黑田东彦任期明年4月届满。” 一些分析师表示，安倍晋三的压倒性胜利，让黑田东彦明年获得续任的机率升高。 “以日本央行宽松政策战胜通缩，是安倍政府政策的核心，现在这将得以无限期持续下去，”大和证券外汇分析师Yukio Ishizuki称。 “目前让日圆走软的，是对日本央行政策的疑虑缓解，并非对推出新财政刺激的期望。” 美元兑日圆上周五已上涨约0.9%，因美国参议院通过一项2018年财年预算计划，有利推进减税方案。 美元指数触及两周半高点，上周五更是录得一个月来最佳单日表现。 对美元而言，另一个焦点是美国总统特朗普将任命谁出任美联储下任主席。 欧元兑美元 跌0.3%至1.1754美元，延续周五的跌势，当时下跌0.6%。 欧元兑美元在9月8日触及两年半高点1.2092美元，此后则下跌，原因是市场揣测欧洲央行可能不急于缩减宽松政策，令该央行可能采取更鹰派立场的憧憬降温。 欧洲央行将在周四召开政策会议，决策官员料将减少购债，但会投票支持延长刺激措施。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1756 1.1783 -0.23 +11.82 1.0513 美元/日圆 113.78 113.50 +0.25 -2.64 116.87 欧元/日圆 133.76 133.71 +0.04 +8.62 123.14 美元/瑞郎 0.9852 0.9841 +0.11 -3.20 1.0178 英镑/美元 1.3189 1.3187 +0.02 +6.91 1.2336 美元/加元 1.2626 1.2624 +0.02 -5.99 1.3430 美元/离岸人民币 6.6381 6.6225 +0.24 -4.80 6.9726 澳元/美元 0.7818 0.7818 +0.00 +8.36 0.7215 新西兰元/美元 0.6974 0.6963 +0.16 +0.48 0.6941 欧元/瑞郎 1.1581 1.1596 -0.13 +8.06 1.0717 欧元/英镑 0.8912 0.8932 -0.22 +4.63 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6141 9.6211 -0.07 +0.36 9.5799 美元/挪威克朗 7.9859 7.9823 +0.05 -7.54 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/李春喜/蔡美珍/孙茉莉; 审校 张涛/张明钧/汪红英)