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《全球汇市》美元/日圆触及三个月高位，因安倍赢得日本大选
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2017年10月23日 / 早上7点58分 / 2 天前

《全球汇市》美元/日圆触及三个月高位，因安倍赢得日本大选

3 分钟阅读

    * 美元/日圆一度升逾114.00触及7月以来高位
    * 安倍晋三赢得选举扫清不确定性，引燃美元买盘
    * 美国税改取得进展已然令美元走强
    * 欧洲央行政策会议备受期待
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月23日 - 美元兑日圆周一触及三个月高点。投资者押注，日本执政党大选获胜将使得超宽松“安倍经济学”政策持续，而该政策一直令日圆承受下行压力。

    日本当地媒体称，首相安倍晋三所属自民党领导的执政联盟在众议院465个席位中共赢得312个席位，保住了三分之二的“超级多数”优势。            
    
    这场胜利也缓解了有关安倍当政时采取的经济举措(比如日本央行的超宽松货币政策)，可能被打断并导致日圆兑美元贬值态势中止的担忧。
    
    选举结果公布后，美元兑日圆最高上涨0.5%，触及114.10日圆，为7月11日以来高点。美元在伦敦盘初脱离这些高点，日内仍上涨0.3%。
    
    “安倍党派大选获胜后美元/日圆涨势相对温和，是因为这个结果最符合预期，”法国巴黎银行外汇策略师Sam Lynton-Brown表示。

    “结果应该会符合市场持续预期日本央行政策稳定宽松的看法，尽管(日本央行总裁)黑田东彦任期明年4月届满。”
    
    一些分析师表示，安倍晋三的压倒性胜利，让黑田东彦明年获得续任的机率升高。
    
    “以日本央行宽松政策战胜通缩，是安倍政府政策的核心，现在这将得以无限期持续下去，”大和证券外汇分析师Yukio Ishizuki称。
    
    “目前让日圆走软的，是对日本央行政策的疑虑缓解，并非对推出新财政刺激的期望。”
    
    美元兑日圆上周五已上涨约0.9%，因美国参议院通过一项2018年财年预算计划，有利推进减税方案。

    美元指数触及两周半高点，上周五更是录得一个月来最佳单日表现。
    
    对美元而言，另一个焦点是美国总统特朗普将任命谁出任美联储下任主席。
    
    欧元兑美元      跌0.3%至1.1754美元，延续周五的跌势，当时下跌0.6%。
    
    欧元兑美元在9月8日触及两年半高点1.2092美元，此后则下跌，原因是市场揣测欧洲央行可能不急于缩减宽松政策，令该央行可能采取更鹰派立场的憧憬降温。
    
    欧洲央行将在周四召开政策会议，决策官员料将减少购债，但会投票支持延长刺激措施。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1756  1.1783  -0.23 +11.82  1.0513
    美元/日圆                   113.78  113.50  +0.25  -2.64  116.87
    欧元/日圆                   133.76  133.71  +0.04  +8.62  123.14
    美元/瑞郎                   0.9852  0.9841  +0.11  -3.20  1.0178
    英镑/美元                   1.3189  1.3187  +0.02  +6.91  1.2336
    美元/加元                   1.2626  1.2624  +0.02  -5.99  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6381  6.6225  +0.24  -4.80  6.9726
    澳元/美元                   0.7818  0.7818  +0.00  +8.36  0.7215
    新西兰元/美元               0.6974  0.6963  +0.16  +0.48  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1581  1.1596  -0.13  +8.06  1.0717
    欧元/英镑                   0.8912  0.8932  -0.22  +4.63  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.6141  9.6211  -0.07  +0.36  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9859  7.9823  +0.05  -7.54  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/李春喜/蔡美珍/孙茉莉; 审校 张涛/张明钧/汪红英)

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