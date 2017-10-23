《全球汇市》美元/日圆触及三个月高点，安倍赢得大选增添多头人气

* 美元/日圆升逾114.00触及7月以来高位 * 安倍晋三赢得选举扫清不确定性，引燃美元买盘 * 安倍执政下日本央行料继续实施宽松政策，鼓舞美元多头 * 美国税改取得进展已令美元走强 路透东京10月23日 - 美元兑日圆周一微升至三个月高点，日本执政联盟在选举中取得大胜，使得通货再膨胀政策继续成为政府政策的核心。该政策会削弱日圆。 日本选举结果进一步提振美元。此前在美国税改取得进展的支持下，美元已然走高。 当地媒体称，安倍所属自民党领导的执政联盟在众议院465个席位中共赢得312个席位，保住了三分之二的“超级多数”优势。 这场胜利也缓解了有关安倍在其领导下落实经济举措的忧心。外界原本担心日本超宽松货币政策或将受到干扰，打断了日圆兑美元的贬值态势。 “自民党胜选并不让人意外，但这仍帮助厘清了那些令市场参与者对美元买兴却步的不确定性，”大和证券分析师Yukio Ishizuki说。 “通过日本央行的宽松措施来抵御通缩是安倍政府政策的关键，现在这种做法将得以无限期延续。削弱日圆的是日本央行政策相关担忧缓解，而非新财政刺激措施预期。” 美元兑日圆上涨0.45%至114.05日圆，此前一度触及7月11日以来最高水平114.10日圆。 美元周五上涨约0.9%，此前美国参议院批准了2018财年预算案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。 美国公债收益率上涨也对美元提供支撑。两年期公债收益率触及九年高位，因税改计划的进展增强了美国政府借款增加及通胀上升的预期。 欧元兑美元 跌0.25%报1.1757美元，延续了上周五的跌势，当日下跌0.6%。 美元指数涨至93.872，为10月6日来最高。 新西兰元兑美元 下滑至五个月低位0.6939美元。新西兰元上周受政府更迭的打 击而下跌约3%。 澳元 微跌0.1%报0.7807美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1756 1.1783 -0.23 +11.82 1.0513 美元/日圆 114.01 113.50 +0.45 -2.45 116.87 欧元/日圆 134.05 133.71 +0.25 +8.86 123.14 美元/瑞郎 0.9852 0.9841 +0.11 -3.20 1.0178 英镑/美元 1.3176 1.3187 -0.08 +6.81 1.2336 美元/加元 1.2638 1.2624 +0.11 -5.90 1.3430 美元/离岸人民币 6.6383 6.6225 +0.24 -4.79 6.9726 澳元/美元 0.7804 0.7818 -0.18 +8.16 0.7215 新西兰元/美元 0.6937 0.6963 -0.37 -0.06 0.6941 澳元/日圆 88.980 88.680 +0.34 +5.53 84.320 新西兰元/日圆 79.120 79.040 +0.10 -2.53 81.170 英镑/日圆 150.25 149.62 +0.42 +4.33 144.02 澳元/新西兰元 1.1245 1.1215 +0.27 +8.30 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 徐文焰/李婷仪/王灿/王琛；审校 龚芳/戴素萍/王兴亚)