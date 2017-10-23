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《全球汇市》美元/日圆触及三个月高点，安倍赢得大选增添多头人气
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2017年10月23日 / 凌晨12点32分 / 2 天内

《全球汇市》美元/日圆触及三个月高点，安倍赢得大选增添多头人气

2 分钟阅读

    * 美元/日圆升逾114.00触及7月以来高位
    * 安倍晋三赢得选举扫清不确定性，引燃美元买盘
    * 安倍执政下日本央行料继续实施宽松政策，鼓舞美元多头
    * 美国税改取得进展已令美元走强

    路透东京10月23日 - 美元兑日圆周一微升至三个月高点，日本执政联盟在选举中取得大胜，使得通货再膨胀政策继续成为政府政策的核心。该政策会削弱日圆。
    
    日本选举结果进一步提振美元。此前在美国税改取得进展的支持下，美元已然走高。

    当地媒体称，安倍所属自民党领导的执政联盟在众议院465个席位中共赢得312个席位，保住了三分之二的“超级多数”优势。            
    
    这场胜利也缓解了有关安倍在其领导下落实经济举措的忧心。外界原本担心日本超宽松货币政策或将受到干扰，打断了日圆兑美元的贬值态势。
    
    “自民党胜选并不让人意外，但这仍帮助厘清了那些令市场参与者对美元买兴却步的不确定性，”大和证券分析师Yukio Ishizuki说。
   
    “通过日本央行的宽松措施来抵御通缩是安倍政府政策的关键，现在这种做法将得以无限期延续。削弱日圆的是日本央行政策相关担忧缓解，而非新财政刺激措施预期。”
    
    美元兑日圆上涨0.45%至114.05日圆，此前一度触及7月11日以来最高水平114.10日圆。

    美元周五上涨约0.9%，此前美国参议院批准了2018财年预算案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。            
        
    美国公债收益率上涨也对美元提供支撑。两年期公债收益率触及九年高位，因税改计划的进展增强了美国政府借款增加及通胀上升的预期。

    欧元兑美元      跌0.25%报1.1757美元，延续了上周五的跌势，当日下跌0.6%。
    
    美元指数涨至93.872，为10月6日来最高。
    
    新西兰元兑美元        下滑至五个月低位0.6939美元。新西兰元上周受政府更迭的打
击而下跌约3%。
    
    澳元        微跌0.1%报0.7807美元。
    
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1756  1.1783  -0.23 +11.82  1.0513
    美元/日圆                   114.01  113.50  +0.45  -2.45  116.87
    欧元/日圆                   134.05  133.71  +0.25  +8.86  123.14
    美元/瑞郎                   0.9852  0.9841  +0.11  -3.20  1.0178
    英镑/美元                   1.3176  1.3187  -0.08  +6.81  1.2336
    美元/加元                   1.2638  1.2624  +0.11  -5.90  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6383  6.6225  +0.24  -4.79  6.9726
    澳元/美元                   0.7804  0.7818  -0.18  +8.16  0.7215
    新西兰元/美元               0.6937  0.6963  -0.37  -0.06  0.6941
    澳元/日圆                   88.980  88.680  +0.34  +5.53  84.320
    新西兰元/日圆               79.120  79.040  +0.10  -2.53  81.170
    英镑/日圆                   150.25  149.62  +0.42  +4.33  144.02
    澳元/新西兰元               1.1245  1.1215  +0.27  +8.30  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 徐文焰/李婷仪/王灿/王琛；审校 龚芳/戴素萍/王兴亚)

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