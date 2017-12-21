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《全球汇市》美元/日圆触及九日高位，日本央行一如预期维持政策不变
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#亚洲
December 21, 2017 / 9:11 AM / 4 days ago

《全球汇市》美元/日圆触及九日高位，日本央行一如预期维持政策不变

3 分钟阅读

    * 日本央行维持政策不变，一如预期
    * 日本央行总裁黑田东彦的讲话不出意外
    * 美国税改计划获得通过，支撑美元兑日圆
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦12月21日 - 美元兑日圆周四触及九日高位，此前日本央行总裁黑田东彦的讲话强化如下预期，即日本央行不会急于撤出超宽松货币政策。
    
    一些投资者原本预期，黑田东彦会暗示宽松政策或即将结束，且央行对日本公债设定的收益率目标或许会上调。
    
    此前黑田东彦于近期的一次讲话中，曾提到了超宽松货币政策的负面效果。

    日本央行维持政策不变后，央行总裁黑田东彦表示，他之前提及的“逆转利率(reversal rate)”，并不代表他有调整货币政策的想法。
    
    黑田东彦还说，日本央行将继续耐心实施货币宽松政策，因为通胀率距离2%的目标还有差距，他认为没有必要检讨央行的收益率曲线控制政策。
    
    美元兑日圆      上涨0.2%，至113.635日圆，黑田东彦记者会之前在113.40日圆附近。由于圣诞节临近，市场交投清淡。
    
    “我认为那些认为(他此前的讲话)暗示将很快调整政策的人，是误解了黑田东彦，”德国商业银行外汇策略师Ulrich Leuchtmann表示。
    
    “日本央行早就承诺...在通胀超过2%的目标之前将继续实行量宽政策，”他补充道。“婉转些讲，要在目前大幅改变货币政策，将是极不寻常的。”
    
    美元兑日圆本周累计上扬0.8%，若涨超上周高位113.75日圆，则将录得逾一个月来最高水平。
    
    “美元兑日圆有可能继续从美债走势中寻获线索，”三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称。
    
     Okagawa还表示，如果10年期美债收益率继本周触及九个月高位之后，还进一步上涨，则美元/日圆可能微幅上涨。

    美国众议院周三最终通过30年来最大规模的税改议案，将这项规模达1.5万亿(兆)美元
的议案提交总统特朗普以待签署。            
    
    分析师多表示，美国10年期公债收益率           周三升至九个月高点之后，美元兑
日圆获得支撑，因投资人担心美国税制改革将导致负债增加、扩大债券发行、且美联储将更
加积极升息。
    
    美元指数      上涨0.1%。
    
    欧元兑美元      持稳于1.1874，本周至今上涨约1%，受德国公债收益率上涨支撑。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1879  1.1869  +0.08 +12.99  1.0513
    美元/日圆                   113.52  113.38  +0.12  -2.87  116.87
    欧元/日圆                   134.85  134.60  +0.19  +9.51  123.14
    美元/瑞郎                   0.9860  0.9869  -0.09  -3.12  1.0178
    英镑/美元                   1.3369  1.3373  -0.03  +8.37  1.2336
    美元/加元                   1.2827  1.2834  -0.05  -4.49  1.3430
    美元/离岸人民币                6.5758  6.5643  +0.18  -5.69  6.9726
    澳元/美元                   0.7655  0.7666  -0.14  +6.10  0.7215
    新西兰元/美元               0.6996  0.7010  -0.20  +0.79  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1716  1.1713  +0.03  +9.32  1.0717
    欧元/英镑                   0.8884  0.8873  +0.12  +4.30  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9618  9.9687  -0.07  +3.99  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3751  8.4093  -0.41  -3.03  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/李春喜/王琛/张明钧; 审校 艾茂林/蔡美珍/张荻/高琦)

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