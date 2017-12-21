《全球汇市》美元/日圆触及九日高位，日本央行一如预期维持政策不变

* 日本央行维持政策不变，一如预期 * 日本央行总裁黑田东彦的讲话不出意外 * 美国税改计划获得通过，支撑美元兑日圆 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月21日 - 美元兑日圆周四触及九日高位，此前日本央行总裁黑田东彦的讲话强化如下预期，即日本央行不会急于撤出超宽松货币政策。 一些投资者原本预期，黑田东彦会暗示宽松政策或即将结束，且央行对日本公债设定的收益率目标或许会上调。 此前黑田东彦于近期的一次讲话中，曾提到了超宽松货币政策的负面效果。 日本央行维持政策不变后，央行总裁黑田东彦表示，他之前提及的“逆转利率(reversal rate)”，并不代表他有调整货币政策的想法。 黑田东彦还说，日本央行将继续耐心实施货币宽松政策，因为通胀率距离2%的目标还有差距，他认为没有必要检讨央行的收益率曲线控制政策。 美元兑日圆 上涨0.2%，至113.635日圆，黑田东彦记者会之前在113.40日圆附近。由于圣诞节临近，市场交投清淡。 “我认为那些认为(他此前的讲话)暗示将很快调整政策的人，是误解了黑田东彦，”德国商业银行外汇策略师Ulrich Leuchtmann表示。 “日本央行早就承诺...在通胀超过2%的目标之前将继续实行量宽政策，”他补充道。“婉转些讲，要在目前大幅改变货币政策，将是极不寻常的。” 美元兑日圆本周累计上扬0.8%，若涨超上周高位113.75日圆，则将录得逾一个月来最高水平。 “美元兑日圆有可能继续从美债走势中寻获线索，”三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称。 Okagawa还表示，如果10年期美债收益率继本周触及九个月高位之后，还进一步上涨，则美元/日圆可能微幅上涨。 美国众议院周三最终通过30年来最大规模的税改议案，将这项规模达1.5万亿(兆)美元 的议案提交总统特朗普以待签署。 分析师多表示，美国10年期公债收益率 周三升至九个月高点之后，美元兑 日圆获得支撑，因投资人担心美国税制改革将导致负债增加、扩大债券发行、且美联储将更 加积极升息。 美元指数 上涨0.1%。 欧元兑美元 持稳于1.1874，本周至今上涨约1%，受德国公债收益率上涨支撑。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1879 1.1869 +0.08 +12.99 1.0513 美元/日圆 113.52 113.38 +0.12 -2.87 116.87 欧元/日圆 134.85 134.60 +0.19 +9.51 123.14 美元/瑞郎 0.9860 0.9869 -0.09 -3.12 1.0178 英镑/美元 1.3369 1.3373 -0.03 +8.37 1.2336 美元/加元 1.2827 1.2834 -0.05 -4.49 1.3430 美元/离岸人民币 6.5758 6.5643 +0.18 -5.69 6.9726 澳元/美元 0.7655 0.7666 -0.14 +6.10 0.7215 新西兰元/美元 0.6996 0.7010 -0.20 +0.79 0.6941 欧元/瑞郎 1.1716 1.1713 +0.03 +9.32 1.0717 欧元/英镑 0.8884 0.8873 +0.12 +4.30 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9618 9.9687 -0.07 +3.99 9.5799 美元/挪威克朗 8.3751 8.4093 -0.41 -3.03 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/李春喜/王琛/张明钧; 审校 艾茂林/蔡美珍/张荻/高琦)