《全球汇市》美元/日圆触及八周低点，朝鲜局势升级让投资者不安

* 美元/日圆触及6月中旬以来最低位 * 聚焦周五晚间出炉的美国CPI数据 路透新加坡8月11日 - 美元兑日圆周五跌至八周低点，美国和朝鲜之间的紧张局势升级促使更多的投资者转向避险资产。 美元兑日圆 最新下滑0.2%，报108.96日圆。盘中交投比平时稀疏，日本市场今日逢假期休市。 美元兑日圆 稍早一度跌至108.91，为6月14日以来最低水平，当时美元低至108.81日圆。 美元在该水平下方还有一道关键技术支撑位108.13，为4月中旬触及的低点。 “美元兑日圆接近一道非常重要的支撑位，”墨尔本Western Union Business Solutions外汇分析师Steven Dooley称。 “尤其是108.10/108.00水平，跌破这些价位将会迅速转为下档，”他称。 瑞郎和日圆兑美元本周均上扬，此前美国总统特朗普警告朝鲜，若其威胁美国则将面对“火与怒”。 特朗普周四提高了抨击朝鲜及其领导人的声调，警告朝鲜不要袭击关岛或美国盟友。此前朝鲜透露打算发射导弹飞越日本领空，并射入关岛附近海域。 瑞郎兑美元本周累计上涨约1.3%，日圆同期上涨约1.5%。 在地缘政治紧张或面临全球金融压力时期，投资者通常买入瑞郎和日圆，部分原因在于这两个国家都拥有庞大的经常帐盈余。 日本为全球最大债权国，一般认为在全球不确定性升高时，日本投资人可能会将海外资金汇回。 一些市场参与者称，日圆看跌押注的削减可能加剧了该货币本周的涨势。 “虽然我们看到有部分资金寻求避险，看似乎更多是风险整固，是获利了结而非更深度回调，”OANDA驻新加坡亚太区交易主管Stephen Innes称。 美国商品期货交易委员会(CFTC)上周公布的数据显示，截至8月1日当周，外汇投机客仍持有大量日圆净空仓，只是规模要稍低于几周之前，当时的日圆净空仓增至2014年1月以来最高。 周五稍晚，投资者将观望美国7月消费者物价指数(CPI)数据，以找寻美联储政策前景及近期美元动向的线索。 美国通胀迟滞已引发外界对美联储今年再一次升息机率的怀疑，因而使美元受压。 欧元/美元 持稳在1.1776美元。欧元兑日圆 最新报128.29，跌0.2%。欧元兑日圆周五稍早曾触及一个月低位128.19。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1766 1.1770 -0.03 +11.92 1.0513 美元/日圆 108.97 109.20 -0.21 -6.76 116.87 欧元/日圆 128.24 128.54 -0.23 +4.14 123.14 美元/瑞郎 0.9603 0.9624 -0.22 -5.65 1.0178 英镑/美元 1.2985 1.2974 +0.08 +5.26 1.2336 美元/加元 1.2744 1.2741 +0.02 -5.11 1.3430 美元/离岸人民币 6.6884 6.6661 +0.33 -4.08 6.9726 澳元/美元 0.7846 0.7874 -0.36 +8.75 0.7215 新西兰元/美元 0.7274 0.7273 +0.01 +4.80 0.6941 澳元/日圆 85.530 85.950 -0.49 +1.44 84.320 新西兰元/日圆 79.270 79.420 -0.19 -2.34 81.170 英镑/日圆 141.53 141.68 -0.11 -1.73 144.02 澳元/新西兰元 1.0788 1.0825 -0.34 +3.90 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 白云/王颖/张荻/刘秀红；审校 张涛/高琦/许娜/张若琪)