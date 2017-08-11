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3 天前
《全球汇市》美元/日圆触及八周低点，朝鲜局势升级让投资者不安
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2017年8月11日 / 凌晨5点30分 / 3 天前

《全球汇市》美元/日圆触及八周低点，朝鲜局势升级让投资者不安

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元/日圆触及6月中旬以来最低位
    * 聚焦周五晚间出炉的美国CPI数据

    路透新加坡8月11日 - 美元兑日圆周五跌至八周低点，美国和朝鲜之间的紧张局势升级促使更多的投资者转向避险资产。
    
    美元兑日圆      最新下滑0.2%，报108.96日圆。盘中交投比平时稀疏，日本市场今日逢假期休市。

    美元兑日圆      稍早一度跌至108.91，为6月14日以来最低水平，当时美元低至108.81日圆。
    
    美元在该水平下方还有一道关键技术支撑位108.13，为4月中旬触及的低点。
    
    “美元兑日圆接近一道非常重要的支撑位，”墨尔本Western 
Union Business Solutions外汇分析师Steven Dooley称。
    
    “尤其是108.10/108.00水平，跌破这些价位将会迅速转为下档，”他称。
 
    瑞郎和日圆兑美元本周均上扬，此前美国总统特朗普警告朝鲜，若其威胁美国则将面对“火与怒”。
    
    特朗普周四提高了抨击朝鲜及其领导人的声调，警告朝鲜不要袭击关岛或美国盟友。此前朝鲜透露打算发射导弹飞越日本领空，并射入关岛附近海域。            
    
    瑞郎兑美元本周累计上涨约1.3%，日圆同期上涨约1.5%。
    
    在地缘政治紧张或面临全球金融压力时期，投资者通常买入瑞郎和日圆，部分原因在于这两个国家都拥有庞大的经常帐盈余。

    日本为全球最大债权国，一般认为在全球不确定性升高时，日本投资人可能会将海外资金汇回。
    
    一些市场参与者称，日圆看跌押注的削减可能加剧了该货币本周的涨势。
    
    “虽然我们看到有部分资金寻求避险，看似乎更多是风险整固，是获利了结而非更深度回调，”OANDA驻新加坡亚太区交易主管Stephen Innes称。    
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)上周公布的数据显示，截至8月1日当周，外汇投机客仍持有大量日圆净空仓，只是规模要稍低于几周之前，当时的日圆净空仓增至2014年1月以来最高。

    周五稍晚，投资者将观望美国7月消费者物价指数(CPI)数据，以找寻美联储政策前景及近期美元动向的线索。 

    美国通胀迟滞已引发外界对美联储今年再一次升息机率的怀疑，因而使美元受压。

    欧元/美元      持稳在1.1776美元。欧元兑日圆         最新报128.29，跌0.2%。欧元兑日圆周五稍早曾触及一个月低位128.19。

                                         纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1766  1.1770  -0.03 +11.92  1.0513
    美元/日圆                   108.97  109.20  -0.21  -6.76  116.87
    欧元/日圆                   128.24  128.54  -0.23  +4.14  123.14
    美元/瑞郎                   0.9603  0.9624  -0.22  -5.65  1.0178
    英镑/美元                   1.2985  1.2974  +0.08  +5.26  1.2336
    美元/加元                   1.2744  1.2741  +0.02  -5.11  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6884  6.6661  +0.33  -4.08  6.9726
    澳元/美元                   0.7846  0.7874  -0.36  +8.75  0.7215
    新西兰元/美元               0.7274  0.7273  +0.01  +4.80  0.6941
    澳元/日圆                   85.530  85.950  -0.49  +1.44  84.320
    新西兰元/日圆               79.270  79.420  -0.19  -2.34  81.170
    英镑/日圆                   141.53  141.68  -0.11  -1.73  144.02
    澳元/新西兰元               1.0788  1.0825  -0.34  +3.90  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 白云/王颖/张荻/刘秀红；审校 张涛/高琦/许娜/张若琪)

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