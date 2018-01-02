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《全球汇市》美元2018年开局不利，欧元则熠熠生辉
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January 2, 2018 / 9:26 AM / 更新于 a day ago

《全球汇市》美元2018年开局不利，欧元则熠熠生辉

2 分钟阅读

    * 欧元/美元逼近两年半高位
    * 大宗商品货币再度上扬

    路透伦敦1月2日 - 2018年首个交易日，欧元兑全线走软的美元涨至四个月高位，受到围绕欧元区靓丽经济前景的乐观预期提振。
    
    欧元/美元2017年录得2003年以来最佳年度表现，因欧洲经济状况走强，而且有关欧洲央行将削减货币刺激的预期升温，激发对欧元的需求。

    欧元在新年度交易首日延续涨势，0839GMT，兑美元上涨0.3%，至1.2046美元，逼近9月触及的2015年初以来高位1.2092。
    
    欧元兑日圆         亦升至135.64日圆，触及2015年底以来高位。
    
    法国兴业银行外汇策略分析师Alvin Tan指出，12月美元融资紧俏现象告一段落，加上大宗商品价格上扬，削弱了假期季后的美元需求，但欧元上涨也是因为欧元区成员国经济表现较佳之故。
    
    “基本面而言，支撑欧元的因素是欧元区经济前景好转。这股动能应会持续，”他称。

    周二公布的一项调查显示，12月欧元区制造业以逾20年最快增速为2017年划上句点，而需求的不断上升又预示着，新一年会有较高的起点。            

    Tan表示，法国兴业银行预计到年中欧元将升至1.25美元。

    美元指数      跌至91.932，为9月份以来最低水平。

    2017年全年来说，美元指数跌逾9.8%，创下2003年以来最差年度表现。

    三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，美国10年期公债收益率在2017年底时下跌，打压了美元。

    由于美元处于守势，新兴亚币在攀升。人民币兑美元          高见6.4922元人民币，
为2017年9月8日以来最高位。
    
    商品货币在金属和油价大涨后走高，澳元兑美元        续涨0.4%，触及10月以来最高
0.7836美元。
    
    比特币          在卢森堡Bitstamp交易所持平于13,496美元，此前曾下跌2.0%。
    
    比特币在2017年飙涨，年线上涨逾1,300%，但12月底跌落峰值。
    
                                         纽约   当日  今年来  2017年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2048  1.2008  +0.33  +0.43  1.1996
    美元/日圆                   112.39  112.64  -0.22  -0.25  112.67
    欧元/日圆                   135.42  135.20  +0.16  +0.18  135.18
    美元/瑞郎                   0.9725  0.9743  -0.18  -0.18  0.9743
    英镑/美元                   1.3558  1.3501  +0.42  +0.34  1.3512
    美元/加元                   1.2521  1.2542  -0.17  -0.45  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4904  6.5125  -0.34  -0.34  6.5125
    澳元/美元                   0.7841  0.7803  +0.49  +0.51  0.7801
    新西兰元/美元               0.7121  0.7104  +0.24  +0.49  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1720  1.1704  +0.14  +0.27  1.1689
    欧元/英镑                   0.8885  0.8876  +0.10  +0.02  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8186  9.8386  -0.20  -0.21  9.8391
    美元/挪威克朗               8.1261  8.1964  -0.86  -0.99  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/蔡美珍/王灿/王琛；审校 艾茂林/孙茉莉/于春红/白云)

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