《全球汇市》美元2018年开局不利，欧元则熠熠生辉

* 欧元/美元逼近两年半高位 * 大宗商品货币再度上扬 路透伦敦1月2日 - 2018年首个交易日，欧元兑全线走软的美元涨至四个月高位，受到围绕欧元区靓丽经济前景的乐观预期提振。 欧元/美元2017年录得2003年以来最佳年度表现，因欧洲经济状况走强，而且有关欧洲央行将削减货币刺激的预期升温，激发对欧元的需求。 欧元在新年度交易首日延续涨势，0839GMT，兑美元上涨0.3%，至1.2046美元，逼近9月触及的2015年初以来高位1.2092。 欧元兑日圆 亦升至135.64日圆，触及2015年底以来高位。 法国兴业银行外汇策略分析师Alvin Tan指出，12月美元融资紧俏现象告一段落，加上大宗商品价格上扬，削弱了假期季后的美元需求，但欧元上涨也是因为欧元区成员国经济表现较佳之故。 “基本面而言，支撑欧元的因素是欧元区经济前景好转。这股动能应会持续，”他称。 周二公布的一项调查显示，12月欧元区制造业以逾20年最快增速为2017年划上句点，而需求的不断上升又预示着，新一年会有较高的起点。 Tan表示，法国兴业银行预计到年中欧元将升至1.25美元。 美元指数 跌至91.932，为9月份以来最低水平。 2017年全年来说，美元指数跌逾9.8%，创下2003年以来最差年度表现。 三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，美国10年期公债收益率在2017年底时下跌，打压了美元。 由于美元处于守势，新兴亚币在攀升。人民币兑美元 高见6.4922元人民币， 为2017年9月8日以来最高位。 商品货币在金属和油价大涨后走高，澳元兑美元 续涨0.4%，触及10月以来最高 0.7836美元。 比特币 在卢森堡Bitstamp交易所持平于13,496美元，此前曾下跌2.0%。 比特币在2017年飙涨，年线上涨逾1,300%，但12月底跌落峰值。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2048 1.2008 +0.33 +0.43 1.1996 美元/日圆 112.39 112.64 -0.22 -0.25 112.67 欧元/日圆 135.42 135.20 +0.16 +0.18 135.18 美元/瑞郎 0.9725 0.9743 -0.18 -0.18 0.9743 英镑/美元 1.3558 1.3501 +0.42 +0.34 1.3512 美元/加元 1.2521 1.2542 -0.17 -0.45 1.2577 美元/离岸人民币 6.4904 6.5125 -0.34 -0.34 6.5125 澳元/美元 0.7841 0.7803 +0.49 +0.51 0.7801 新西兰元/美元 0.7121 0.7104 +0.24 +0.49 0.7086 欧元/瑞郎 1.1720 1.1704 +0.14 +0.27 1.1689 欧元/英镑 0.8885 0.8876 +0.10 +0.02 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8186 9.8386 -0.20 -0.21 9.8391 美元/挪威克朗 8.1261 8.1964 -0.86 -0.99 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/蔡美珍/王灿/王琛；审校 艾茂林/孙茉莉/于春红/白云)