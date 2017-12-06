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《全球汇市》美国政府关门担忧拖累美元微跌，比特币再创新高
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2017年12月6日 / 上午9点14分 / 1 天前

《全球汇市》美国政府关门担忧拖累美元微跌，比特币再创新高

3 分钟阅读

    * 美国政府存在关门可能，抵消税改乐观情绪
    * 比特币再创纪录高位
    * 澳元下滑，因第三季GDP数据传递出悲观信号
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦12月6日 - 美元周三在淡静市况下全线微跌，对于美国政府可能关门的担忧，抵消了对税改立法进展的乐观情绪。
    
    分析师称，预计至少在周五美国非农就业数据发布前，美元不太可能有任何大幅波动，而且这种态势可能会一直延续到下周美联储政策会议召开时。
    
    比特币的表现盖过了任何传统货币，日内上扬近7%，触及12,500美元上方的纪录新高          。比特币可望录得2013年以来的最强季度涨幅，价格自10月初以来上涨近两倍。
    
    美元指数      下滑0.1%至93.297。
    
    美元兑日圆         触及五日低点111.99，日内下跌0.5%。
    
    美国众议院周一投票决定与参议院举行会议，就税改立法进行协商；参议院本周稍晚也将举行类似的投票。此举被视为利好市场。

    但同时，如果国会议员本周不能达成预算协议，则美国政府可能停摆。政府资金将于周五告罄。

    德国商业银行汇市策略师Esther Reichelt说道：“...一般来说美国国会会找到解决之道，即便这是在最后一天达成。”
    
    “不过...总体上来看政治上的动荡肯定打压美元，这也是欧元目前在1.18上方的原因之一。”
    
    欧元/美元      日内持稳于1.1820。

    对美国利率将上升的预期支撑美元。联邦基金利率期货价格显示，投资者预计美联储将在12月12-13日政策会议上升息；期货价格走势显示，维持利率在1.00-1.25%不变的可能性为零。

    澳洲公布疲软的经济成长数据后，澳元/美元        下跌0.4%，至0.7580美元，接近11月21日触及的五个月低点0.7532。
    
    加元兑美元小跌0.1%，至1.2699加元，今日稍晚将有加拿大央行政策会议。
    
    “加拿大央行应会维持利率不变，主要问题是央行是否会对1月会议提供任何暗示，”法国农业信贷银行分析师在客户报告中表示。
    
    “如果加拿大央行认真考虑(再度)升息，可能会提到某个物价压力升高的证据作为暗示。目前市场反映的1月升息机率为40%，所以央行声明至少要有些升级，才能将机率推升到50%以上。”
 
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1822  1.1824  -0.02 +12.45  1.0513
    美元/日圆                   112.14  112.58  -0.39  -4.05  116.87
    欧元/日圆                   132.58  133.12  -0.41  +7.67  123.14
    美元/瑞郎                   0.9878  0.9872  +0.06  -2.95  1.0178
    英镑/美元                   1.3401  1.3442  -0.31  +8.63  1.2336
    美元/加元                   1.2669  1.2686  -0.13  -5.67  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6194  6.6165  +0.04  -5.07  6.9726
    澳元/美元                   0.7584  0.7604  -0.26  +5.11  0.7215
    新西兰元/美元               0.6897  0.6874  +0.33  -0.63  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1679  1.1675  +0.03  +8.98  1.0717
    欧元/英镑                   0.8821  0.8797  +0.27  +3.56  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9466  9.8896  +0.58  +3.83  9.5799
    美元/挪威克朗               8.2774  8.2619  +0.19  -4.16  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/艾茂林/孙茉莉/蔡美珍；审校 王洋/高琦/李春喜/张明钧)

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