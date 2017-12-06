《全球汇市》美国政府关门担忧拖累美元微跌，比特币再创新高

* 美国政府存在关门可能，抵消税改乐观情绪 * 比特币再创纪录高位 * 澳元下滑，因第三季GDP数据传递出悲观信号 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月6日 - 美元周三在淡静市况下全线微跌，对于美国政府可能关门的担忧，抵消了对税改立法进展的乐观情绪。 分析师称，预计至少在周五美国非农就业数据发布前，美元不太可能有任何大幅波动，而且这种态势可能会一直延续到下周美联储政策会议召开时。 比特币的表现盖过了任何传统货币，日内上扬近7%，触及12,500美元上方的纪录新高 。比特币可望录得2013年以来的最强季度涨幅，价格自10月初以来上涨近两倍。 美元指数 下滑0.1%至93.297。 美元兑日圆 触及五日低点111.99，日内下跌0.5%。 美国众议院周一投票决定与参议院举行会议，就税改立法进行协商；参议院本周稍晚也将举行类似的投票。此举被视为利好市场。 但同时，如果国会议员本周不能达成预算协议，则美国政府可能停摆。政府资金将于周五告罄。 德国商业银行汇市策略师Esther Reichelt说道：“...一般来说美国国会会找到解决之道，即便这是在最后一天达成。” “不过...总体上来看政治上的动荡肯定打压美元，这也是欧元目前在1.18上方的原因之一。” 欧元/美元 日内持稳于1.1820。 对美国利率将上升的预期支撑美元。联邦基金利率期货价格显示，投资者预计美联储将在12月12-13日政策会议上升息；期货价格走势显示，维持利率在1.00-1.25%不变的可能性为零。 澳洲公布疲软的经济成长数据后，澳元/美元 下跌0.4%，至0.7580美元，接近11月21日触及的五个月低点0.7532。 加元兑美元小跌0.1%，至1.2699加元，今日稍晚将有加拿大央行政策会议。 “加拿大央行应会维持利率不变，主要问题是央行是否会对1月会议提供任何暗示，”法国农业信贷银行分析师在客户报告中表示。 “如果加拿大央行认真考虑(再度)升息，可能会提到某个物价压力升高的证据作为暗示。目前市场反映的1月升息机率为40%，所以央行声明至少要有些升级，才能将机率推升到50%以上。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1822 1.1824 -0.02 +12.45 1.0513 美元/日圆 112.14 112.58 -0.39 -4.05 116.87 欧元/日圆 132.58 133.12 -0.41 +7.67 123.14 美元/瑞郎 0.9878 0.9872 +0.06 -2.95 1.0178 英镑/美元 1.3401 1.3442 -0.31 +8.63 1.2336 美元/加元 1.2669 1.2686 -0.13 -5.67 1.3430 美元/离岸人民币 6.6194 6.6165 +0.04 -5.07 6.9726 澳元/美元 0.7584 0.7604 -0.26 +5.11 0.7215 新西兰元/美元 0.6897 0.6874 +0.33 -0.63 0.6941 欧元/瑞郎 1.1679 1.1675 +0.03 +8.98 1.0717 欧元/英镑 0.8821 0.8797 +0.27 +3.56 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9466 9.8896 +0.58 +3.83 9.5799 美元/挪威克朗 8.2774 8.2619 +0.19 -4.16 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/艾茂林/孙茉莉/蔡美珍；审校 王洋/高琦/李春喜/张明钧)