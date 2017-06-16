《全球汇市》美国数据乐观美元走坚，日本央行维持政策不变日圆下滑

* 美国一周初请失业金数据、及联储制造业数据提振美元 * 美元“经受住”疲弱通胀数据的“冲击”--分析师 * 日本央行维持政策不变后投资者等待黑田东彦记者会 路透东京6月16日 - 美元指数周五亚洲时段走坚，周线有望收高，此前公布的美国乐观经济数据使投资者有理由冀望美国联邦储备理事会(美联储/FED)将坚持其升息计划。 美元指数 上涨0.1%至97.491，周线上涨0.6%。 美元兑日圆 上涨0.2%至111.18日圆，本周周线料上涨1.1%。 在日本央行宣布维持货币政策不变后，该货币对一度升至111.27的日高，这也是6月2日以来最高水准，之后很快削减涨幅。 日本央行对民间消费和海外经济体的看法更加乐观，暗示该央行相信出口驱动的日本经济复苏势头正在增强。 投资者等待央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开的记者会。据熟悉央行想法的消息人士称，黑田东彦可能会再次保证，日本央行不急于追随美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激的步伐。 “日本央行方面没有大的意外，”巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha说。 “很明显，美元今天的反应比周三更正面了，”周三在美联储宣布利率决议之前公布的美国经济数据不佳。 美联储周三升息并公布缩表计划细节，华尔街预计或在9月启动。 不过在此之前，暗淡的美国通胀和零售销售数据导致美元大跌。 “美元现在似乎已从核心CPI数据带来的冲击中恢复了，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 他指出，联邦公开市场委员会(FOMC)的立场相对鹰派，缩表计划公布时间早于预期，并维持利率展望不变，尽管市场预期它会放慢升息的步调。 他还称，做空美元会越来越难。 周四公布的一系列美国经济数据给了美元多头一些提振。劳工部公布，截至6月10日美国一周初请失业金人数减少8,000人，至23.7万人，分析师预估为24.2万人。 纽约联储公布的纽约州6月制造业指数以及费城联储公布的6月制造业指数，均超过分析师预期。 美债收益率(殖利率)上升提振美元。亚洲时段，指标10年期美国公债收益率(殖利率) 最新报2 .174%，高于美国收盘的2.162%。受早先的疲弱数据影响，美债收益率周三曾一度低至2.103%。 欧元兑美元 持稳于1.1147美元，远低于周三触及的七个月高点1.1296，本周迄今下跌0.6%。 英镑兑美元 微升0.1%至1.2773美元，英国央行有多达三位政策委员会委员投票赞成加息，令金融市 场感到意外，为隔夜英镑走势带来提振。不过英镑本周仍下跌1.4%。 尽管英国经济出现放缓迹象，而且首相特雷莎梅在上周大选中未能取得议会多数席位优势，令该国政治前 景充满不确定性，但英国央行仍意外出现5-3的投票结果。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1141 1.1143 -0.02 +5.97 1.0513 美元/日圆 111.24 110.91 +0.30 -4.82 116.87 欧元/日圆 123.95 123.63 +0.26 +0.66 123.14 美元/瑞郎 0.9753 0.9750 +0.03 -4.18 1.0178 英镑/美元 1.2766 1.2754 +0.09 +3.49 1.2336 美元/加元 1.3265 1.3268 -0.02 -1.23 1.3430 美元/离岸人民币 6.8233 6.8061 +0.25 -2.14 6.9726 澳元/美元 0.7586 0.7576 +0.13 +5.14 0.7215 新西兰元/美元 0.7206 0.7206 +0.00 +3.82 0.6941 澳元/日圆 84.410 84.060 +0.42 +0.11 84.320 新西兰元/日圆 80.190 79.940 +0.31 -1.21 81.170 英镑/日圆 142.04 141.48 +0.40 -1.37 144.02 澳元/新西兰元 1.0527 1.0509 +0.17 +1.39 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王颖/汪红英/艾茂林/王琛/李爽 审校 于春红/徐文焰/王颖/戴素萍)