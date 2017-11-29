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《全球汇市》美国数据推动美元兑日圆走高，朝鲜导弹发射影响不大
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2017年11月29日 / 凌晨12点27分 / 2 天前

《全球汇市》美国数据推动美元兑日圆走高，朝鲜导弹发射影响不大

2 分钟阅读

    * 强劲美国数据和税改担忧缓解支撑美元
    * 朝鲜发射导弹暂时影响不大
    * 英国退欧相关消息支撑英镑

    路透东京11月29日 - 美元兑日圆周三走高，受强劲的美国经济数据提振；朝鲜最近发射导弹的消息几乎未对外汇市场造成直接影响，不过投资者关注美国的反应。

    美元兑日圆      涨0.15%至111.620，上日涨0.35%。

    “美元吸引广泛买盘，因消费者信心数据强劲，美债收益率持坚，且参议院预算委员会通过税改议案让市场松一口气，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。
    
    周二公布的数据显示，美国11月消费者信心窜升至将近17年高点，受强劲的就业市场推动。            
    
    美国参议院预算委员会周二通过特朗普税改议案，为参议院最早在周四进行全体表决打下基础，即使该议案仍有一些细节尚未敲定。            
    
    “至于朝鲜发射导弹，市场似乎已经对这类事件习以为常。不过，美国将做出何种反应仍值得关注，”Kadota称。
 
    朝鲜(北韩)周三发射导弹，据美国国防部称发射的可能是一枚洲际弹道导弹(ICBM)，落入日本附近海域。这是朝鲜自9月中旬发射导弹飞跃其邻国上空以来的首次发射。            
    
    欧元兑美元      涨0.1%至1.1852美元，隔夜下跌逾0.5%，从周一触及的两个月高点1.1961回落。
    
    美元指数      持平于93.220，隔夜上涨0.4%。

    英镑        上涨0.2%至1.3368美元，逼近上日所及的近两个月高点1.3388，此前英国每日电讯报报导称，英国与欧盟就退欧分手费金额达成一致。
    
    澳元        上涨0.1%至0.7604美元，新西兰元        几无变动，报0.6899美元。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1850  1.1839  +0.09 +12.72  1.0513
    美元/日圆                   111.59  111.47  +0.11  -4.52  116.87
    欧元/日圆                   132.25  131.97  +0.21  +7.40  123.14
    美元/瑞郎                   0.9838  0.9840  -0.02  -3.34  1.0178
    英镑/美元                   1.3377  1.3336  +0.31  +8.44  1.2336
    美元/加元                   1.2813  1.2815  -0.02  -4.59  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6057  6.6071  -0.02  -5.26  6.9726
    澳元/美元                   0.7602  0.7594  +0.11  +5.36  0.7215
    新西兰元/美元               0.6897  0.6898  -0.01  -0.63  0.6941
    澳元/日圆                   84.850  84.650  +0.24  +0.63  84.320
    新西兰元/日圆               77.010  76.890  +0.16  -5.13  81.170
    英镑/日圆                   149.29  148.66  +0.42  +3.66  144.02
    澳元/新西兰元               1.1019  1.0996  +0.21  +6.13  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王灿/王兴亚/张荻/陈宗琦；审校 王丽鑫/许娜/李爽/杜明霞)

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