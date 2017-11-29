《全球汇市》美国数据推动美元兑日圆走高，朝鲜导弹发射影响不大

* 强劲美国数据和税改担忧缓解支撑美元 * 朝鲜发射导弹暂时影响不大 * 英国退欧相关消息支撑英镑 路透东京11月29日 - 美元兑日圆周三走高，受强劲的美国经济数据提振；朝鲜最近发射导弹的消息几乎未对外汇市场造成直接影响，不过投资者关注美国的反应。 美元兑日圆 涨0.15%至111.620，上日涨0.35%。 “美元吸引广泛买盘，因消费者信心数据强劲，美债收益率持坚，且参议院预算委员会通过税改议案让市场松一口气，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 周二公布的数据显示，美国11月消费者信心窜升至将近17年高点，受强劲的就业市场推动。 美国参议院预算委员会周二通过特朗普税改议案，为参议院最早在周四进行全体表决打下基础，即使该议案仍有一些细节尚未敲定。 “至于朝鲜发射导弹，市场似乎已经对这类事件习以为常。不过，美国将做出何种反应仍值得关注，”Kadota称。 朝鲜(北韩)周三发射导弹，据美国国防部称发射的可能是一枚洲际弹道导弹(ICBM)，落入日本附近海域。这是朝鲜自9月中旬发射导弹飞跃其邻国上空以来的首次发射。 欧元兑美元 涨0.1%至1.1852美元，隔夜下跌逾0.5%，从周一触及的两个月高点1.1961回落。 美元指数 持平于93.220，隔夜上涨0.4%。 英镑 上涨0.2%至1.3368美元，逼近上日所及的近两个月高点1.3388，此前英国每日电讯报报导称，英国与欧盟就退欧分手费金额达成一致。 澳元 上涨0.1%至0.7604美元，新西兰元 几无变动，报0.6899美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1850 1.1839 +0.09 +12.72 1.0513 美元/日圆 111.59 111.47 +0.11 -4.52 116.87 欧元/日圆 132.25 131.97 +0.21 +7.40 123.14 美元/瑞郎 0.9838 0.9840 -0.02 -3.34 1.0178 英镑/美元 1.3377 1.3336 +0.31 +8.44 1.2336 美元/加元 1.2813 1.2815 -0.02 -4.59 1.3430 美元/离岸人民币 6.6057 6.6071 -0.02 -5.26 6.9726 澳元/美元 0.7602 0.7594 +0.11 +5.36 0.7215 新西兰元/美元 0.6897 0.6898 -0.01 -0.63 0.6941 澳元/日圆 84.850 84.650 +0.24 +0.63 84.320 新西兰元/日圆 77.010 76.890 +0.16 -5.13 81.170 英镑/日圆 149.29 148.66 +0.42 +3.66 144.02 澳元/新西兰元 1.1019 1.0996 +0.21 +6.13 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王灿/王兴亚/张荻/陈宗琦；审校 王丽鑫/许娜/李爽/杜明霞)