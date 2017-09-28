《全球汇市》美国税改计划提振美元连涨第四日，但疑虑显现

* 美国公债收益率上升促使投资者轧平美元空仓 * 欧元和日圆走势挣扎，受累于国内忧虑 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦9月28日 - 美元周四连续第四天上涨，因美国公债收益率(殖利率)上升鼓舞投资者削减空仓，不过投资者对于追高愈发谨慎，因美元逼近近期交易区间顶端。 美元指数 攀升至一个月高位，有望创下今年来最佳单周表现，因冀望美国总统特朗普领导下的政府可以在税改方面取得进展。 “我们认为目前美元处于修正状态，因为美国前景确实没发生根本变化，而且雄心勃勃的税改计划缺乏很多细节，”荷兰安智银行驻伦敦外汇策略师Viraj Patel称。 美元指数 涨0.24%。自9月中旬触及两年半低位91.35以来，该指数已上涨2.5%。 美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税，但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。 不过由于特朗普自己所在的共和党内部立场分歧，且民主党人士充满敌意，该提案将在国会面临一场硬仗。 但该计划的公布，加上近期美联储的鹰派论调，已使美国12月之前加息的几率从不足三分之一升至70%。投机客开始缩减一度升至数年高位的美元空头押注。 “这可能是美国加息的最好时机，因短期增长指标看起来较强健，市场波动性接近纪录低位，而且金融市场比较健康且接近纪录高位，”伦敦Dalton Strategic Partnership LLP投资组合经理Yassir Benjelloun Touimi说道。 10年期美债收益率 涨至7月中旬以来最高的2.3590%，并接近5月初以来交投区间的顶端。 包括最新的涨幅在内，10年期美债收益率已经上涨逾12个基点，有望创下近七个多月来最大的两日涨幅。 美元兑欧元 及日圆 的涨幅更为明显，欧元及日圆都是近日自身内部题材恶化的货币。 日本首相安倍晋三宣布提前改选国会，而主要反对党民进党则宣布，在10月22日大选中将支持东京都知事小池百合子领导的新政党。在德国大选出现意外结果后，欧元走势持续不振。 摩根士丹利策略分析师在每日报告中指出，若日本执政权易手，可能影响国内风险偏好及日圆。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1752 1.1743 +0.08 +11.79 1.0513 美元/日圆 112.79 112.81 -0.02 -3.49 116.87 欧元/日圆 132.57 132.48 +0.07 +7.66 123.14 美元/瑞郎 0.9734 0.9719 +0.15 -4.36 1.0178 英镑/美元 1.3393 1.3384 +0.07 +8.57 1.2336 美元/加元 1.2492 1.2472 +0.16 -6.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.6697 6.6390 +0.46 -4.34 6.9726 澳元/美元 0.7818 0.7848 -0.38 +8.36 0.7215 新西兰元/美元 0.7191 0.7199 -0.11 +3.60 0.6941 欧元/瑞郎 1.1441 1.1417 +0.21 +6.76 1.0717 欧元/英镑 0.8773 0.8776 -0.03 +2.99 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5833 9.5719 +0.12 +0.04 9.5799 美元/挪威克朗 7.9705 7.9508 +0.25 -7.72 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 许娜/王琛/刘秀红/蔡美珍/孙茉莉/艾茂林/王洋)