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《全球汇市》美国税改计划提振美元连涨第四日，但疑虑显现
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2017年9月28日 / 早上7点52分 / 23 天内

《全球汇市》美国税改计划提振美元连涨第四日，但疑虑显现

3 分钟阅读

    * 美国公债收益率上升促使投资者轧平美元空仓
    * 欧元和日圆走势挣扎，受累于国内忧虑
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦9月28日 - 美元周四连续第四天上涨，因美国公债收益率(殖利率)上升鼓舞投资者削减空仓，不过投资者对于追高愈发谨慎，因美元逼近近期交易区间顶端。
    
    美元指数      攀升至一个月高位，有望创下今年来最佳单周表现，因冀望美国总统特朗普领导下的政府可以在税改方面取得进展。

    “我们认为目前美元处于修正状态，因为美国前景确实没发生根本变化，而且雄心勃勃的税改计划缺乏很多细节，”荷兰安智银行驻伦敦外汇策略师Viraj Patel称。
    
    美元指数      涨0.24%。自9月中旬触及两年半低位91.35以来，该指数已上涨2.5%。

    美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税，但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。            
    
    不过由于特朗普自己所在的共和党内部立场分歧，且民主党人士充满敌意，该提案将在国会面临一场硬仗。

    但该计划的公布，加上近期美联储的鹰派论调，已使美国12月之前加息的几率从不足三分之一升至70%。投机客开始缩减一度升至数年高位的美元空头押注。
    
    “这可能是美国加息的最好时机，因短期增长指标看起来较强健，市场波动性接近纪录低位，而且金融市场比较健康且接近纪录高位，”伦敦Dalton Strategic Partnership LLP投资组合经理Yassir Benjelloun Touimi说道。
    
    10年期美债收益率           涨至7月中旬以来最高的2.3590%，并接近5月初以来交投区间的顶端。
    
    包括最新的涨幅在内，10年期美债收益率已经上涨逾12个基点，有望创下近七个多月来最大的两日涨幅。

    美元兑欧元         及日圆      的涨幅更为明显，欧元及日圆都是近日自身内部题材恶化的货币。
    
    日本首相安倍晋三宣布提前改选国会，而主要反对党民进党则宣布，在10月22日大选中将支持东京都知事小池百合子领导的新政党。在德国大选出现意外结果后，欧元走势持续不振。
    
    摩根士丹利策略分析师在每日报告中指出，若日本执政权易手，可能影响国内风险偏好及日圆。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1752  1.1743  +0.08 +11.79  1.0513
    美元/日圆                   112.79  112.81  -0.02  -3.49  116.87
    欧元/日圆                   132.57  132.48  +0.07  +7.66  123.14
    美元/瑞郎                   0.9734  0.9719  +0.15  -4.36  1.0178
    英镑/美元                   1.3393  1.3384  +0.07  +8.57  1.2336
    美元/加元                   1.2492  1.2472  +0.16  -6.98  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6697  6.6390  +0.46  -4.34  6.9726
    澳元/美元                   0.7818  0.7848  -0.38  +8.36  0.7215
    新西兰元/美元               0.7191  0.7199  -0.11  +3.60  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1441  1.1417  +0.21  +6.76  1.0717
    欧元/英镑                   0.8773  0.8776  -0.03  +2.99  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5833  9.5719  +0.12  +0.04  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9705  7.9508  +0.25  -7.72  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 许娜/王琛/刘秀红/蔡美珍/孙茉莉/艾茂林/王洋)

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