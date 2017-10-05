《全球汇市》美国良好数据提振美元，但美债收益率下滑抑制涨势

* 美元跳涨，此前美国公布良好的服务业与就业数据 * 但美元未能更进一步，因为美债收益率近期涨势停顿 * 澳元受国内零售销售数据疲软打压 * 欧元投资者静待欧洲央行公布9月政策会议纪录以寻找交投线索 路透东京10月5日 - 美元指数周四微升，此前美国公布的数据为该国经济表现增添靓丽色彩。不过美国公债收益率下滑抑制了美元涨势。 美元指数 微升0.05%报93.500。 美元指数上日下滑0.1%，因传言称美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选可能是立场不那么强硬的人士，打压美元指数脱离七周高位。 周三公布的数据显示，美国服务业9月以12年以来最快速度扩张，而且尽管受飓风哈维和伊尔玛打击，9民间就业岗位增速仍高于预期。美元在数据公布后回升。 但由于美债收益率从三个月高点回落，美元的涨势受到抑制。 “由于美债收益率从高点回落，美元未能充分借助近来一系列强劲的美国数据，”IG Securities驻东京的资深汇市策略师Junichi Ishikawa说。 美元指数周二升至七周高位93.920，当时10年期美债收益率 触及三个月高位2.371%，在这之前美国公布强劲制造业数据强化了美联储年底前升息的预期。 10年券美债收益率最新报2.328%。 “看来市场已大致反映了美元利多因素，像是美国经济更好的指标、赋税相关议题，以及美联年底前政策紧缩的可能性，”Brown Brothers Harriman驻东京资深外汇策略师Masashi Murata表示。 美国数据改善，美国减税前景，以及美联储12月可能升息，在近几周拉抬美元。 欧元/美元 微跌至1.1757美元，隔夜上涨约0.1%。 短线焦点为今日稍晚公布的欧洲央行9月会议记录。 欧洲央行在9月会议上暗示，虽然央行本月可能宣布一项缓步退出宽松政策的计划，但央行并不急于结束宽松政策。 欧洲央行9月会议也提到强势欧元的潜在负面影响，因此市场将密切关注会议记录内容，以研判有关欧元的讨论细节。 美元兑日圆 盘中稍早触及112.920日圆，现持平报112.740，周三一度低见112.320。 澳元兑美元 跌0.4%报0.7832，之前澳洲公布数据显示，8月零售销售降幅为2013年初以来最大。 澳元跌向0.7785，该点位为周二触及的近三个月低位，此前澳洲央行警告称澳元升值将拖累经济增长和通 胀，澳元下跌。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1754 1.1759 -0.04 +11.80 1.0513 美元/日圆 112.74 112.74 +0.00 -3.53 116.87 欧元/日圆 132.53 132.58 -0.04 +7.63 123.14 美元/瑞郎 0.9752 0.9749 +0.03 -4.19 1.0178 英镑/美元 1.3239 1.3243 -0.03 +7.32 1.2336 美元/加元 1.2479 1.2471 +0.06 -7.08 1.3430 美元/离岸人民币 6.6494 6.6482 +0.02 -4.64 6.9726 澳元/美元 0.7828 0.7863 -0.45 +8.50 0.7215 新西兰元/美元 0.7154 0.7166 -0.17 +3.07 0.6941 澳元/日圆 88.270 88.640 -0.42 +4.68 84.320 新西兰元/日圆 80.670 80.800 -0.16 -0.62 81.170 英镑/日圆 149.26 149.35 -0.06 +3.64 144.02 澳元/新西兰元 1.0942 1.0968 -0.24 +5.38 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王丽鑫/张涛/戴素萍/蔡美珍/李爽 审校 徐文焰/孙茉莉/于春红)