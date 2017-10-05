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《全球汇市》美国良好数据提振美元，但美债收益率下滑抑制涨势
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2017年10月5日 / 凌晨3点29分 / 16 天前

《全球汇市》美国良好数据提振美元，但美债收益率下滑抑制涨势

3 分钟阅读

    * 美元跳涨，此前美国公布良好的服务业与就业数据
    * 但美元未能更进一步，因为美债收益率近期涨势停顿
    * 澳元受国内零售销售数据疲软打压
    * 欧元投资者静待欧洲央行公布9月政策会议纪录以寻找交投线索

    路透东京10月5日 - 美元指数周四微升，此前美国公布的数据为该国经济表现增添靓丽色彩。不过美国公债收益率下滑抑制了美元涨势。
    
    美元指数      微升0.05%报93.500。

    美元指数上日下滑0.1%，因传言称美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选可能是立场不那么强硬的人士，打压美元指数脱离七周高位。
    
    周三公布的数据显示，美国服务业9月以12年以来最快速度扩张，而且尽管受飓风哈维和伊尔玛打击，9民间就业岗位增速仍高于预期。美元在数据公布后回升。            
    
    但由于美债收益率从三个月高点回落，美元的涨势受到抑制。
    
    “由于美债收益率从高点回落，美元未能充分借助近来一系列强劲的美国数据，”IG Securities驻东京的资深汇市策略师Junichi Ishikawa说。

    美元指数周二升至七周高位93.920，当时10年期美债收益率           触及三个月高位2.371%，在这之前美国公布强劲制造业数据强化了美联储年底前升息的预期。
    
    10年券美债收益率最新报2.328%。
    
    “看来市场已大致反映了美元利多因素，像是美国经济更好的指标、赋税相关议题，以及美联年底前政策紧缩的可能性，”Brown Brothers Harriman驻东京资深外汇策略师Masashi Murata表示。
    
    美国数据改善，美国减税前景，以及美联储12月可能升息，在近几周拉抬美元。

    欧元/美元      微跌至1.1757美元，隔夜上涨约0.1%。
    
    短线焦点为今日稍晚公布的欧洲央行9月会议记录。
    
    欧洲央行在9月会议上暗示，虽然央行本月可能宣布一项缓步退出宽松政策的计划，但央行并不急于结束宽松政策。
    
    欧洲央行9月会议也提到强势欧元的潜在负面影响，因此市场将密切关注会议记录内容，以研判有关欧元的讨论细节。

    
    美元兑日圆      盘中稍早触及112.920日圆，现持平报112.740，周三一度低见112.320。
    
    澳元兑美元        跌0.4%报0.7832，之前澳洲公布数据显示，8月零售销售降幅为2013年初以来最大。            
    
    澳元跌向0.7785，该点位为周二触及的近三个月低位，此前澳洲央行警告称澳元升值将拖累经济增长和通
胀，澳元下跌。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1754  1.1759  -0.04 +11.80  1.0513
    美元/日圆                   112.74  112.74  +0.00  -3.53  116.87
    欧元/日圆                   132.53  132.58  -0.04  +7.63  123.14
    美元/瑞郎                   0.9752  0.9749  +0.03  -4.19  1.0178
    英镑/美元                   1.3239  1.3243  -0.03  +7.32  1.2336
    美元/加元                   1.2479  1.2471  +0.06  -7.08  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6494  6.6482  +0.02  -4.64  6.9726
    澳元/美元                   0.7828  0.7863  -0.45  +8.50  0.7215
    新西兰元/美元               0.7154  0.7166  -0.17  +3.07  0.6941
    澳元/日圆                   88.270  88.640  -0.42  +4.68  84.320
    新西兰元/日圆               80.670  80.800  -0.16  -0.62  81.170
    英镑/日圆                   149.26  149.35  -0.06  +3.64  144.02
    澳元/新西兰元               1.0942  1.0968  -0.24  +5.38  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王丽鑫/张涛/戴素萍/蔡美珍/李爽  审校 徐文焰/孙茉莉/于春红)

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