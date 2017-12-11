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《全球汇市》美国薪资增长黯淡拖累美元微跌，比特币期货飙涨
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December 11, 2017 / 9:20 AM / in a day

《全球汇市》美国薪资增长黯淡拖累美元微跌，比特币期货飙涨

3 分钟阅读

    * 芝加哥推出首个比特币期货，价位高于Bitstamp报价
    * 市场普遍认为美联储本周升息；欧洲央行与英国央行料按兵不动
    * 英镑持稳，但脱离退欧谈判取得突破后的近期高点
    * 新西兰元跳涨
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦12月11日 - 美元周一微幅下跌，分析师称，美国薪资数据令人失望，可能会压制美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年的升息步伐。
    
    比特币期货开始在Cboe Global Markets交易，比特币再度成为关注焦点，重演近几周的情况。

    美国劳工部周五报告，11月非农就业岗位增加22.8万个，随着近期飓风造成的影响逐步消退，企业普遍加大招聘力度。10月数据被修正至增加24.4万，初值为26.1万。11月平均时薪增长5美分，或0.2%，10月为回落0.1%。这导致上月薪资年增幅从10月的2.3%上升至2.5%。上月每周平均工时也增加。            
    
    市场普遍预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周三结束的两日政策会议上升息，且2018年可能会再升息两或三次。但低迷的通胀给明年的政策前景蒙阴。
    
    美元指数      小跌0.1%至93.801，脱离上周五触及的两周高位。
    
    “我认为这是受到了上周五非农就业数据中薪资数据疲弱的影响，这强化了美联储目前政策面临的两难局面，那就是经济增速的确稳健，但还是缺乏通胀压力，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇策略师Lee Hardman说。

    “这是‘不温不火’境况的延续，全球经济成长增强，但通胀压力不大，央行没有加速收紧政策的强烈压力。”
    
    比特币          在卢森堡Bitstamp交易所上涨约12%至16,422美元，距离周五在该交易所创下的历史高点16,666.66美元不远。
    
    首个比特币期货周日2300GMT在Cboe Global Markets旗下Cboe期货交易所(CFE)开始交易。该期货合约以现金结算，价格基于Gemini交易所的比特币美元拍卖价格。Gemini交易所是由Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss兄弟所有和经营的虚拟货币交易平台。            

    主力期货合约开盘报15,460美元，之后上涨21%至18,700美元；最新报17,770美元。
    
    “无论你处于争论的哪一方，不可否认的是当前的狂热以及价格极度波动给一些大胆的
投资者提供了绝好的投机机会，”Oanda的亚洲交易负责人Stephen Innes在客户报告中说。
    
    欧元兑美元      微涨0.1%至1.1791，持于上周五所及的近三周低位1.1730美元上方；
欧洲央行料将在本周举行的政策会议上维持利率不变。
    
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1788  1.1764  +0.20 +12.13  1.0513
    美元/日圆                   113.40  113.48  -0.07  -2.97  116.87
    欧元/日圆                   133.69  133.58  +0.08  +8.57  123.14
    美元/瑞郎                   0.9912  0.9928  -0.16  -2.61  1.0178
    英镑/美元                   1.3374  1.3389  -0.11  +8.41  1.2336
    美元/加元                   1.2840  1.2843  -0.02  -4.39  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6202  6.6227  -0.04  -5.05  6.9726
    澳元/美元                   0.7523  0.7504  +0.25  +4.27  0.7215
    新西兰元/美元               0.6920  0.6838  +1.20  -0.30  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1686  1.1680  +0.05  +9.04  1.0717
    欧元/英镑                   0.8813  0.8788  +0.28  +3.46  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9989  9.9427  +0.57  +4.37  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3645  8.2981  +0.80  -3.16  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/王洋/张明钧/王琛；审校 蔡美珍//孙茉莉/白云/艾茂林)

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