《全球汇市》美国薪资增长黯淡拖累美元微跌，比特币期货飙涨

* 芝加哥推出首个比特币期货，价位高于Bitstamp报价 * 市场普遍认为美联储本周升息；欧洲央行与英国央行料按兵不动 * 英镑持稳，但脱离退欧谈判取得突破后的近期高点 * 新西兰元跳涨 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月11日 - 美元周一微幅下跌，分析师称，美国薪资数据令人失望，可能会压制美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年的升息步伐。 比特币期货开始在Cboe Global Markets交易，比特币再度成为关注焦点，重演近几周的情况。 美国劳工部周五报告，11月非农就业岗位增加22.8万个，随着近期飓风造成的影响逐步消退，企业普遍加大招聘力度。10月数据被修正至增加24.4万，初值为26.1万。11月平均时薪增长5美分，或0.2%，10月为回落0.1%。这导致上月薪资年增幅从10月的2.3%上升至2.5%。上月每周平均工时也增加。 市场普遍预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周三结束的两日政策会议上升息，且2018年可能会再升息两或三次。但低迷的通胀给明年的政策前景蒙阴。 美元指数 小跌0.1%至93.801，脱离上周五触及的两周高位。 “我认为这是受到了上周五非农就业数据中薪资数据疲弱的影响，这强化了美联储目前政策面临的两难局面，那就是经济增速的确稳健，但还是缺乏通胀压力，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇策略师Lee Hardman说。 “这是‘不温不火’境况的延续，全球经济成长增强，但通胀压力不大，央行没有加速收紧政策的强烈压力。” 比特币 在卢森堡Bitstamp交易所上涨约12%至16,422美元，距离周五在该交易所创下的历史高点16,666.66美元不远。 首个比特币期货周日2300GMT在Cboe Global Markets旗下Cboe期货交易所(CFE)开始交易。该期货合约以现金结算，价格基于Gemini交易所的比特币美元拍卖价格。Gemini交易所是由Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss兄弟所有和经营的虚拟货币交易平台。 主力期货合约开盘报15,460美元，之后上涨21%至18,700美元；最新报17,770美元。 “无论你处于争论的哪一方，不可否认的是当前的狂热以及价格极度波动给一些大胆的 投资者提供了绝好的投机机会，”Oanda的亚洲交易负责人Stephen Innes在客户报告中说。 欧元兑美元 微涨0.1%至1.1791，持于上周五所及的近三周低位1.1730美元上方； 欧洲央行料将在本周举行的政策会议上维持利率不变。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1788 1.1764 +0.20 +12.13 1.0513 美元/日圆 113.40 113.48 -0.07 -2.97 116.87 欧元/日圆 133.69 133.58 +0.08 +8.57 123.14 美元/瑞郎 0.9912 0.9928 -0.16 -2.61 1.0178 英镑/美元 1.3374 1.3389 -0.11 +8.41 1.2336 美元/加元 1.2840 1.2843 -0.02 -4.39 1.3430 美元/离岸人民币 6.6202 6.6227 -0.04 -5.05 6.9726 澳元/美元 0.7523 0.7504 +0.25 +4.27 0.7215 新西兰元/美元 0.6920 0.6838 +1.20 -0.30 0.6941 欧元/瑞郎 1.1686 1.1680 +0.05 +9.04 1.0717 欧元/英镑 0.8813 0.8788 +0.28 +3.46 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9989 9.9427 +0.57 +4.37 9.5799 美元/挪威克朗 8.3645 8.2981 +0.80 -3.16 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/王洋/张明钧/王琛；审校 蔡美珍//孙茉莉/白云/艾茂林)