《全球汇市》美国财长努钦言论打压美元，欧元企稳

* 美元指数陷于三年低点附近 * 美国财长努钦对美元走软表示欢迎，他的言论对美元构成沉重打击 * 已然受挫的美元料进入新的下跌期 * 关注欧洲央行会议以及该央行对欧元迅速升值的看法 路透东京1月25日 - 美元兑其他主要货币周四陷于三年低点附近，此前美国财长努钦称，他对美元走软表示欢迎，此言论打击了美元；欧元企稳，等待欧洲央行政策决议。 欧元在隔夜上涨后稍事休整，兑美元 下跌0.1%至1.2396美元。欧元周三上涨0.9%至1.2415美元，为2014年12月以来最高。 美元下跌。此前努钦在达沃斯世界经济论坛表示，“显然美元贬值对我们有利，因这关系到贸易和机遇。”市场认为此番言论背离了美国传统的汇率政策。 美元在此之前已然处于守势，因美国总统特朗普本周稍早决定对进口洗衣机和太阳能电池板征收关税，引起了对于贸易保护主义的担忧。 “上周美元承压，因市场预期欧洲央行和日本央行货币政策将正常化，而在努钦发表言论后，空头趋势进入了全新阶段，”大和证券资深汇率分析师Yukio Ishizuki称。 美元兑日圆 基本持平于109.300，此前下跌1%至四个月低点108.965。 美元指数 报89.307；上日下跌1%，为2014年12月以来首次跌破90关口。 短期焦点为日内稍晚的欧洲央行政策会议，市场将寻找该央行是否对欧元快速升值感到担忧的迹象。 欧元区经济或许正在呼啸前行，但市场预计，欧元迅速升值可能让欧洲央行总裁德拉吉给该央行正加快迈向升息的观点泼上一盆凉水。 “如果欧洲央行展示出对欧元升值的忧虑，一些市场人士可能将削减欧元多仓。但即使是这种评论，或许也不足以阻止当前的美元弱势，”大和证券的Ishizuki表示。 澳元兑美元 报0.8054，隔夜涨0.8%触及四个月高位0.8083。 加元兑美元 报1.2352加元，距离隔夜所及9月末以来高位1.2318加元不远。 原油价格上涨也提振澳元和加元等商品相关货币。 新西兰元兑美元 持平报0.7340；数据显示，新西兰第四季消费者物价指数(CPI )增速慢于预期后，新西兰元从五个月高位0.7437大幅下滑。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2395 1.2406 -0.09 +3.33 1.1996 美元/日圆 109.36 109.21 +0.14 -2.94 112.67 欧元/日圆 135.54 135.50 +0.03 +0.27 135.18 美元/瑞郎 0.9460 0.9451 +0.10 -2.90 0.9743 英镑/美元 1.4223 1.4241 -0.13 +5.26 1.3512 美元/加元 1.2337 1.2347 -0.08 -1.91 1.2577 美元/离岸人民币 6.3559 6.3487 +0.11 -2.40 6.5125 澳元/美元 0.8058 0.8061 -0.04 +3.29 0.7801 新西兰元/美元 0.7347 0.7335 +0.16 +3.68 0.7086 澳元/日圆 88.150 88.040 +0.12 +0.30 87.890 新西兰元/日圆 80.360 80.110 +0.31 +0.65 79.840 英镑/日圆 155.55 155.50 +0.03 +2.26 152.11 澳元/新西兰元 1.0970 1.0985 -0.14 -0.34 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/王丽鑫/杜明霞/李爽 审校 李婷仪/张涛/许娜/王兴亚)