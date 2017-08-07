《全球汇市》美国非农就业报告乐观提振美元持坚，关注通胀数据

* 美国非农就业报告表现强劲，提振美元脱离15个月低位 * 美元若想保持强势，需要更多乐观数据的支撑 * 关注本周公布的美国通胀相关指标 路透东京8月7日 - 美元周一持坚，此前乐观的美国非农就业报告提振美元脱离15个月低位。本周将有一系列数据出炉，被视为美元反弹之势能否持续较长时间的关键。 美元指数 几近持平，报93.447，周五上扬0.75%。上周三，美元指数曾触及2016年5月以来最低水准。 欧元兑美元 几无变动，报1.1781美元，周五下跌0.8%，与上周稍早触及的两年半高点1.1910拉出些许距离。 美元兑日圆 上涨0.1%至110.785日圆，周五高见111.050。上周美元兑日圆一度跌破110.00至七周低位。 周五公布的美国非农就业报告显示，7月非农就业岗位增加20.9万个。7月平均时薪上升9美分，或0.3%，6月增长0.2%。 就业数据强劲使得美联储12月升息可期，这扶助了美元；为了巩固美元的上行趋势，市场也在寻找更多证据证明基本面强劲。 “本周对美元来说是关键的一周。尽管非农就业数据强劲，但10年期美债收益率涨幅有限、显示出对美国通缩放缓的担忧挥之不去，”东京IG Securities的资深外汇策略师Junichi Ishikawa说。 “生产者和消费者物价指数等数据，可能必须得优于预期，才能打消通胀忧虑。只有到那个时候，美元才会迎来真正的转折点。” 美国7月生产者物价指数(PPI)及消费者物价指数(CPI)将分别于周四及周五出炉。 美国10年期公债收益率 报在2.269%，略微跌离周五高位2.290%。 澳元 近持平于0.7931美元，上周则跌约0.7%。 英镑 持平于1.3043美元。美元上周五大涨，加重英镑跌势；英国央行周四决议维持利率不变且释出鸽派讯息，令英镑身处劣势。英镑早已远离上周初所创13个月高位1.3267美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1784 1.1768 +0.14 +12.09 1.0513 美元/日圆 110.80 110.67 +0.12 -5.19 116.87 欧元/日圆 130.60 130.30 +0.23 +6.06 123.14 美元/瑞郎 0.9726 0.9727 -0.01 -4.44 1.0178 英镑/美元 1.3044 1.3035 +0.07 +5.74 1.2336 美元/加元 1.2636 1.2650 -0.11 -5.91 1.3430 美元/离岸人民币 6.7340 6.7347 -0.01 -3.42 6.9726 澳元/美元 0.7938 0.7922 +0.20 +10.02 0.7215 新西兰元/美元 0.7410 0.7408 +0.03 +6.76 0.6941 澳元/日圆 87.960 87.750 +0.24 +4.32 84.320 新西兰元/日圆 82.100 82.020 +0.10 +1.15 81.170 英镑/日圆 144.57 144.31 +0.18 +0.38 144.02 澳元/新西兰元 1.0713 1.0690 +0.22 +3.18 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/陈宗琦/白云/龚芳; 审校 张涛/李婷仪/王丽鑫)