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《全球汇市》美国非农就业报告乐观提振美元持坚，关注通胀数据
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2017年8月7日 / 凌晨12点37分 / 7 天前

《全球汇市》美国非农就业报告乐观提振美元持坚，关注通胀数据

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美国非农就业报告表现强劲，提振美元脱离15个月低位
    * 美元若想保持强势，需要更多乐观数据的支撑
    * 关注本周公布的美国通胀相关指标

    路透东京8月7日 - 美元周一持坚，此前乐观的美国非农就业报告提振美元脱离15个月低位。本周将有一系列数据出炉，被视为美元反弹之势能否持续较长时间的关键。
    
    美元指数      几近持平，报93.447，周五上扬0.75%。上周三，美元指数曾触及2016年5月以来最低水准。

    欧元兑美元      几无变动，报1.1781美元，周五下跌0.8%，与上周稍早触及的两年半高点1.1910拉出些许距离。
    
    美元兑日圆      上涨0.1%至110.785日圆，周五高见111.050。上周美元兑日圆一度跌破110.00至七周低位。
    
    周五公布的美国非农就业报告显示，7月非农就业岗位增加20.9万个。7月平均时薪上升9美分，或0.3%，6月增长0.2%。            

    就业数据强劲使得美联储12月升息可期，这扶助了美元；为了巩固美元的上行趋势，市场也在寻找更多证据证明基本面强劲。
    
    “本周对美元来说是关键的一周。尽管非农就业数据强劲，但10年期美债收益率涨幅有限、显示出对美国通缩放缓的担忧挥之不去，”东京IG Securities的资深外汇策略师Junichi Ishikawa说。
    
    “生产者和消费者物价指数等数据，可能必须得优于预期，才能打消通胀忧虑。只有到那个时候，美元才会迎来真正的转折点。”

    美国7月生产者物价指数(PPI)及消费者物价指数(CPI)将分别于周四及周五出炉。
    
    美国10年期公债收益率           报在2.269%，略微跌离周五高位2.290%。
    
    澳元        近持平于0.7931美元，上周则跌约0.7%。
    
    英镑        持平于1.3043美元。美元上周五大涨，加重英镑跌势；英国央行周四决议维持利率不变且释出鸽派讯息，令英镑身处劣势。英镑早已远离上周初所创13个月高位1.3267美元。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1784  1.1768  +0.14 +12.09  1.0513
    美元/日圆                   110.80  110.67  +0.12  -5.19  116.87
    欧元/日圆                   130.60  130.30  +0.23  +6.06  123.14
    美元/瑞郎                   0.9726  0.9727  -0.01  -4.44  1.0178
    英镑/美元                   1.3044  1.3035  +0.07  +5.74  1.2336
    美元/加元                   1.2636  1.2650  -0.11  -5.91  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7340  6.7347  -0.01  -3.42  6.9726
    澳元/美元                   0.7938  0.7922  +0.20 +10.02  0.7215
    新西兰元/美元               0.7410  0.7408  +0.03  +6.76  0.6941
    澳元/日圆                   87.960  87.750  +0.24  +4.32  84.320
    新西兰元/日圆               82.100  82.020  +0.10  +1.15  81.170
    英镑/日圆                   144.57  144.31  +0.18  +0.38  144.02
    澳元/新西兰元               1.0713  1.0690  +0.22  +3.18  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/陈宗琦/白云/龚芳; 审校 张涛/李婷仪/王丽鑫)

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