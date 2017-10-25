FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《全球汇市》美联储主席人选消息支撑美元，疲弱通胀数据打击澳元
频道
专题
中国追求绿色GDP更进一步 不再提GDP翻番目标有利贯彻新理念
中共十九大
中国追求绿色GDP更进一步 不再提GDP翻番目标有利贯彻新理念
美国商务部长罗斯称美方寻求与中国达成“诚信”协议
中国财经
美国商务部长罗斯称美方寻求与中国达成“诚信”协议
欧盟27国代表开始内部讨论英退之后与英国的关系
时事要闻
欧盟27国代表开始内部讨论英退之后与英国的关系
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月25日 / 早上7点51分 / 更新于 1 天内

《全球汇市》美联储主席人选消息支撑美元，疲弱通胀数据打击澳元

3 分钟阅读

    * 美元/日圆持稳，距离三个月高位不远
    * 报导称美国共和党参议员支持泰勒担任美联储下任主席
    * 澳元下挫，之前澳洲通胀数据逊于预期
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月25日 - 美元兑日圆周三持于三个月高位附近，有报导称美国共和党参议员倾向于支持泰勒(John Taylor)担任美联储下任主席，这给美元以支撑。
    
    澳元在主要货币中波动最大，兑美元        最多下跌0.8%至三个半月低点，此前澳洲公布的通胀数据疲弱。

    美元指数      涨0.2%，接近三周最高水准。
    
    泰勒是斯坦福大学经济学家，市场认为若他当选，可能将加快美联储升息步伐。现任美联储主席叶伦的任期到明年2月。
    
    RBC Capital Markets称，泰勒当选美联储主席的赌盘赔率隔夜上升近一倍，从18%升至34%。
    
    “任何令叶伦连任可能性下降的事件，都必定意味着美联储将比现在更加强硬。整体感觉是没有哪位候选人比叶伦更为温和，”RBC驻伦敦的汇市策略负责人Adam Cole说。

    据出在场的参议员称，美国总统特朗普周二借与参议院共和党人共进午餐的机会，征询了他们对下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选的意见。            
    
    一位知情人士说，与会的参议员中支持泰勒的多过鲍威尔。这位消息人士称，特朗普也表示他在考虑由叶伦续任主席。
    
    美元兑日圆         持平于113.87日圆，接近周一创下的7月11日以来的高位114.10。
    
    有关泰勒得到更多支持的报导，协助抵销了共和党内讧的消息。共和党内部分歧可能阻碍减税计划获得通过。

    澳元一度跌至0.7715美元，此前出炉的澳洲第三季消费者物价指数(CPI)涨幅低于市场预期，令投资者进一步调降央行未来几个月升息的机率。            
    
    “有鉴于当前低迷的通胀水平，澳洲央行可能会希望澳元能大幅贬值，”德国商业银行策略师在一份研报中写道。
    
    “要实现只有两个办法：要么押注美联储会通过延续升息周期强化美元，要么从自己做起，放松本国货币政策，与当前多数央行背道而驰，从而主动令澳元走贬。”
    
    欧元兑美元      持稳于1.1761，短期焦点是周四的欧洲央行政策会议。
    
    根据路透对分析师的调查，欧洲央行10月26日料宣布将在1月开始缩减每月资产购买规模，从600亿欧元降至400亿欧元。            

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1758  1.1759  -0.01 +11.84  1.0513
    美元/日圆                   113.89  113.89  +0.00  -2.55  116.87
    欧元/日圆                   133.92  133.94  -0.01  +8.75  123.14
    美元/瑞郎                   0.9910  0.9909  +0.01  -2.63  1.0178
    英镑/美元                   1.3118  1.3134  -0.12  +6.34  1.2336
    美元/加元                   1.2679  1.2673  +0.05  -5.59  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6424  6.6415  +0.01  -4.74  6.9726
    澳元/美元                   0.7707  0.7775  -0.87  +6.82  0.7215
    新西兰元/美元               0.6887  0.6900  -0.19  -0.78  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1654  1.1654  +0.00  +8.74  1.0717
    欧元/英镑                   0.8961  0.8955  +0.07  +5.20  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7039  9.6693  +0.36  +1.29  9.5799
    美元/挪威克朗               8.0147  8.0026  +0.15  -7.21  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/汪红英/孙茉莉/刘秀红；审校 张涛/于春红/王洋)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below