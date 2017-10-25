《全球汇市》美联储主席人选消息支撑美元，疲弱通胀数据打击澳元

* 美元/日圆持稳，距离三个月高位不远 * 报导称美国共和党参议员支持泰勒担任美联储下任主席 * 澳元下挫，之前澳洲通胀数据逊于预期 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月25日 - 美元兑日圆周三持于三个月高位附近，有报导称美国共和党参议员倾向于支持泰勒(John Taylor)担任美联储下任主席，这给美元以支撑。 澳元在主要货币中波动最大，兑美元 最多下跌0.8%至三个半月低点，此前澳洲公布的通胀数据疲弱。 美元指数 涨0.2%，接近三周最高水准。 泰勒是斯坦福大学经济学家，市场认为若他当选，可能将加快美联储升息步伐。现任美联储主席叶伦的任期到明年2月。 RBC Capital Markets称，泰勒当选美联储主席的赌盘赔率隔夜上升近一倍，从18%升至34%。 “任何令叶伦连任可能性下降的事件，都必定意味着美联储将比现在更加强硬。整体感觉是没有哪位候选人比叶伦更为温和，”RBC驻伦敦的汇市策略负责人Adam Cole说。 据出在场的参议员称，美国总统特朗普周二借与参议院共和党人共进午餐的机会，征询了他们对下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席人选的意见。 一位知情人士说，与会的参议员中支持泰勒的多过鲍威尔。这位消息人士称，特朗普也表示他在考虑由叶伦续任主席。 美元兑日圆 持平于113.87日圆，接近周一创下的7月11日以来的高位114.10。 有关泰勒得到更多支持的报导，协助抵销了共和党内讧的消息。共和党内部分歧可能阻碍减税计划获得通过。 澳元一度跌至0.7715美元，此前出炉的澳洲第三季消费者物价指数(CPI)涨幅低于市场预期，令投资者进一步调降央行未来几个月升息的机率。 “有鉴于当前低迷的通胀水平，澳洲央行可能会希望澳元能大幅贬值，”德国商业银行策略师在一份研报中写道。 “要实现只有两个办法：要么押注美联储会通过延续升息周期强化美元，要么从自己做起，放松本国货币政策，与当前多数央行背道而驰，从而主动令澳元走贬。” 欧元兑美元 持稳于1.1761，短期焦点是周四的欧洲央行政策会议。 根据路透对分析师的调查，欧洲央行10月26日料宣布将在1月开始缩减每月资产购买规模，从600亿欧元降至400亿欧元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1758 1.1759 -0.01 +11.84 1.0513 美元/日圆 113.89 113.89 +0.00 -2.55 116.87 欧元/日圆 133.92 133.94 -0.01 +8.75 123.14 美元/瑞郎 0.9910 0.9909 +0.01 -2.63 1.0178 英镑/美元 1.3118 1.3134 -0.12 +6.34 1.2336 美元/加元 1.2679 1.2673 +0.05 -5.59 1.3430 美元/离岸人民币 6.6424 6.6415 +0.01 -4.74 6.9726 澳元/美元 0.7707 0.7775 -0.87 +6.82 0.7215 新西兰元/美元 0.6887 0.6900 -0.19 -0.78 0.6941 欧元/瑞郎 1.1654 1.1654 +0.00 +8.74 1.0717 欧元/英镑 0.8961 0.8955 +0.07 +5.20 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7039 9.6693 +0.36 +1.29 9.5799 美元/挪威克朗 8.0147 8.0026 +0.15 -7.21 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/汪红英/孙茉莉/刘秀红；审校 张涛/于春红/王洋)