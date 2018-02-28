《全球汇市》美联储主席发表证词后升息押注支撑美元；日圆小升

* 美元指数在周二所及三周高点附近交投 * 美联储主席鲍威尔国会首秀，证词基调鹰派 * 日圆小升，此前日本央行缩减超长债购买数量 * 中国制造业数据疲弱打压冒险意愿 路透新加坡2月28日 - 美元兑一篮子货币周三处于三周高点附近，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔对经济发表乐观看法，激发市场对于美联储今年将进一步升息的押注。 鲍威尔在众议院金融服务委员会举行的听证会上作证词陈述时承认，经济近期已增强，这促使投资者增加对2018年升息四次的押注。 美联储12月提供的最新经济预估预示今年可能升息三次。 美元指数 最新报90.395，周二曾触及近三周高位90.498。 “个人来讲，我想知道他(鲍威尔)对经济的评论是否都那么乐观，但市场似乎是这样解读的，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称。 美联储料将在3月举行的下次政策会议上进行2018年的首次升息，届时还将公布最新经济预测，鲍威尔也将举行他上任后的首场记者会。 美元兑日圆 下跌0.2%至107.10。 日圆微涨，此前日本央行在周三例行购债操作中，削减了超长公债的购买规模。 日本央行官员曾表示，购债操作方面的任何调整都是微调，并非意味着对未来政策的暗示。 但汇市对日本央行购债操作的调整一直都很敏感。日本央行在1月削减长期公债购买规模，曾引发市场揣测该央行在向最终退出大规模刺激迈进。 中国公布的疲弱制造业调查数据，打击了亚洲股市和投资人的冒险意愿后，亦促使日圆持坚。作为避险货币，日圆在经济存在不确定时吸引投资人的买需。 分析师们表示，在3月日本财年底之前，日本市场人士出脱美元的可 能性，或令美元兑日圆走势在未来几周遭遇逆风。 “一旦过了3月中旬，出口商及资金汇回的风潮消退，美元兑日圆可 能就会逐渐展现强势，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okag awa指出。 日本央行总裁黑田东彦周三在日本众议院讲话时表示，一旦日本央行 开始让货币政策正常化，这个过程将是“非常渐进的”；央行将注意经济 面临的任何风险。 欧元兑美元 微跌0.1%至1.2224美元，此前一度跌至2月9日以来 低位1.2215美元。欧元兑日圆 最新跌0.3%至130.96日圆，此前 一度触及五个月低位130.82日圆。 分析师称，随着意大利周日大选投票，加上德国主要政党关于结盟协 议所做的决定，可望确保梅克尔第四任总理的任期 ，欧元汇 价有可能上下震荡。 纽约 当日 今年来 2 017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2234 1.2231 +0.02 +1.98 1. 1996 美元/日圆 107.06 107.31 -0.23 -4.98 11 2.67 欧元/日圆 130.98 131.29 -0.24 -3.11 13 5.18 美元/瑞郎 0.9389 0.9388 +0.01 -3.63 0. 9743 英镑/美元 1.3911 1.3907 +0.03 +2.95 1. 3512 美元/加元 1.2767 1.2774 -0.05 +1.51 1. 2577 美元/离岸人民币 6.3266 6.3252 +0.02 -2.85 6. 5125 澳元/美元 0.7803 0.7789 +0.18 +0.03 0. 7801 新西兰元/美元 0.7239 0.7234 +0.07 +2.16 0. 7086 澳元/日圆 83.550 83.600 -0.06 -4.94 87 .890 新西兰元/日圆 77.510 77.640 -0.17 -2.92 79 .840 英镑/日圆 148.94 149.24 -0.20 -2.08 15 2.11 澳元/新西兰元 1.0775 1.0765 +0.09 -2.11 1. 1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/汪红英/李春喜/刘秀红；审校 张涛/于春红/蔡美珍/王洋)