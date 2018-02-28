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February 28, 2018 / 6:53 AM / 更新于 a day ago

《全球汇市》美联储主席发表证词后升息押注支撑美元；日圆小升

3 分钟阅读

    * 美元指数在周二所及三周高点附近交投
    * 美联储主席鲍威尔国会首秀，证词基调鹰派
    * 日圆小升，此前日本央行缩减超长债购买数量
    * 中国制造业数据疲弱打压冒险意愿

    路透新加坡2月28日 - 美元兑一篮子货币周三处于三周高点附近，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔对经济发表乐观看法，激发市场对于美联储今年将进一步升息的押注。

    鲍威尔在众议院金融服务委员会举行的听证会上作证词陈述时承认，经济近期已增强，这促使投资者增加对2018年升息四次的押注。            

    美联储12月提供的最新经济预估预示今年可能升息三次。
    
    美元指数      最新报90.395，周二曾触及近三周高位90.498。

    “个人来讲，我想知道他(鲍威尔)对经济的评论是否都那么乐观，但市场似乎是这样解读的，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称。
    
    美联储料将在3月举行的下次政策会议上进行2018年的首次升息，届时还将公布最新经济预测，鲍威尔也将举行他上任后的首场记者会。

    美元兑日圆      下跌0.2%至107.10。
    
    日圆微涨，此前日本央行在周三例行购债操作中，削减了超长公债的购买规模。
    
     日本央行官员曾表示，购债操作方面的任何调整都是微调，并非意味着对未来政策的暗示。
    
     但汇市对日本央行购债操作的调整一直都很敏感。日本央行在1月削减长期公债购买规模，曾引发市场揣测该央行在向最终退出大规模刺激迈进。
    
    中国公布的疲弱制造业调查数据，打击了亚洲股市和投资人的冒险意愿后，亦促使日圆持坚。作为避险货币，日圆在经济存在不确定时吸引投资人的买需。

    分析师们表示，在3月日本财年底之前，日本市场人士出脱美元的可
能性，或令美元兑日圆走势在未来几周遭遇逆风。
    
    “一旦过了3月中旬，出口商及资金汇回的风潮消退，美元兑日圆可
能就会逐渐展现强势，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okag
awa指出。
    
    日本央行总裁黑田东彦周三在日本众议院讲话时表示，一旦日本央行
开始让货币政策正常化，这个过程将是“非常渐进的”；央行将注意经济
面临的任何风险。            
    
    欧元兑美元      微跌0.1%至1.2224美元，此前一度跌至2月9日以来
低位1.2215美元。欧元兑日圆          最新跌0.3%至130.96日圆，此前
一度触及五个月低位130.82日圆。
    
    分析师称，随着意大利周日大选投票，加上德国主要政党关于结盟协
议所做的决定，可望确保梅克尔第四任总理的任期            ，欧元汇
价有可能上下震荡。
    
                                          纽约   当日  今年来  2
017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元                   1.2234  1.2231  +0.02  +1.98  1.
1996
    美元/日圆                   107.06  107.31  -0.23  -4.98  11
2.67
    欧元/日圆                   130.98  131.29  -0.24  -3.11  13
5.18
    美元/瑞郎                   0.9389  0.9388  +0.01  -3.63  0.
9743
    英镑/美元                   1.3911  1.3907  +0.03  +2.95  1.
3512
    美元/加元                   1.2767  1.2774  -0.05  +1.51  1.
2577
    美元/离岸人民币             6.3266  6.3252  +0.02  -2.85  6.
5125
    澳元/美元                   0.7803  0.7789  +0.18  +0.03  0.
7801
    新西兰元/美元               0.7239  0.7234  +0.07  +2.16  0.
7086
    澳元/日圆                   83.550  83.600  -0.06  -4.94  87
.890
    新西兰元/日圆               77.510  77.640  -0.17  -2.92  79
.840
    英镑/日圆                   148.94  149.24  -0.20  -2.08  15
2.11
    澳元/新西兰元               1.0775  1.0765  +0.09  -2.11  1.
1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/汪红英/李春喜/刘秀红；审校 张涛/于春红/蔡美珍/王洋)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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