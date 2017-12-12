《全球汇市》美联储会议前美元持稳，新西兰元接近两周高点

* 美元兑一篮子主要货币基本持平 * 预计美联储周三将升息 * 新西兰元接近两周高点 * 新西兰央行新总裁任命提振新西兰元 路透新加坡12月12日 - 美元兑一篮子货币周二在两周高点附近持稳，交易员等待从本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议中寻找新的交投线索。 美元指数 最新报93.922，接近上周五高点94.087不远，后者也是11月21日以来高点。 外界广泛预期美联储将在周三结束的为期两天的政策会议上决定加息，且预计明年将进一步收紧政策，不过通胀偏弱仍令政策前景笼罩阴云。 墨尔本Western Union Business Solutions外汇策略师Steven Dooley表示，由于本周加息预期已被市场消化，所以美联储政策声明公布后美元最初可能下跌。 但他补充称，美联储或许会对经济前景发表乐观看法，而这可能会扶助支撑美元。 “最初的短线波动走势结束后，我们可能会看到美元再次走强，”Dooley在谈论美元可能对美联储周三政策声明如何反应时说。 “美联储看起来很可能会继续显得很乐观，而且肯定还会保持明年升息三次的路径，”Dooley称。 美元兑日圆 持稳在113.56日圆，接近周一触及的约一个月来的最高位113.69日圆。 欧元兑美元 最新交投在1.1775美元，从周一的日内高点1.1811美元回落。 新西兰元周二徘徊在两周高点附近，因投资者对奥尔(Adrian Orr)被任命为新西兰央行总裁表示欢迎。奥尔将于3月27日就任，曾在新西兰央行任职。 对于政府当局选择货币政策专家担任央行总裁，投资者感到松了口气，预计新任总裁在执行央行新的双重使命时将不致太过偏离现况。 新西兰元 持稳于0.6911美元。周一时，新西兰元曾劲扬近1.1%，攀升至0.6930美元，为11月底以来高位。 比特币 在Bitstamp交易所持稳于近16,470美元，周一曾创17,270美元的纪录高位。 在Cboe Global Markets新推出的比特币期货 走势暗示，交易商预期这种加密货币的凌厉涨势会在未来几个月放慢，尽管其在现货市场触及17,000美元上方的纪录新高。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1776 1.1768 +0.07 +12.01 1.0513 美元/日圆 113.47 113.55 -0.07 -2.91 116.87 欧元/日圆 133.65 133.63 +0.01 +8.54 123.14 美元/瑞郎 0.9913 0.9917 -0.04 -2.60 1.0178 英镑/美元 1.3346 1.3337 +0.07 +8.19 1.2336 美元/加元 1.2852 1.2854 -0.02 -4.30 1.3430 美元/离岸人民币 6.6191 6.6205 -0.02 -5.07 6.9726 澳元/美元 0.7526 0.7524 +0.03 +4.31 0.7215 新西兰元/美元 0.6920 0.6910 +0.14 -0.30 0.6941 澳元/日圆 85.410 85.450 -0.05 +1.29 84.320 新西兰元/日圆 78.530 78.460 +0.09 -3.25 81.170 英镑/日圆 151.46 151.46 +0.00 +5.17 144.02 澳元/新西兰元 1.0875 1.0882 -0.06 +4.74 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王灿/李爽/侯雪苹/龚芳; 审校 汪红英/许娜/张涛)