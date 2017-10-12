《全球汇市》美联储会议记录公布后美元下跌，关注美国通胀数据

* 美元指数触及两周新低 * 美联储会议记录暗示，通胀前景存在不确定性 * 对加泰罗尼亚局势的担忧缓解，支撑欧元 路透新加坡10月12日 - 美元指数周四触及两周低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新会议记录显示，部分美联储官员仍担心通胀持续低迷。 美元指数 一度触及92.827，为9月26日以来最低，最新下跌0.2%报92.854。 美联储会议记录显示，许多决策官员仍认为今年“可能有理由”再次升息，但一些官员指称，进一步收紧政策取决于将出炉的通胀数据。 “许多与会者担心，今年通胀数据偏低可能反映了...形势的发展或许有更加持久的影响，此外还需指出的是，评估通胀趋势的同时，退出宽松货币政策需要有一些耐心，”美联储在会议记录中称。 “联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录显示，委员会对于物价上升缓慢，看法仍严重分歧，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes在一份报告中指出。 “一如既往，进入12月之前美联储将继续关注经济数据，”他表示。 接下来的焦点是周四将公布的美国生产者物价指数(PPI)，以及周五的美国消费者物价指数(CPI)。上周公布的美国就业数据显示，薪资呈现增长，提振了通胀攀升的预期。 美元兑日圆 下滑0.1%至112.38日圆，但仍高于周三的盘中低点112.08日圆。 分析师称美元兑日圆周三寻获一些支撑，此前日经新闻公布一项调查显示，日本首相安倍晋三领导的执政联盟在10月22日众议院选举中或许可惊险地保住三分之二席次的“超级”多数优势。 尽管有一些预测认为执政联盟可能在选举中惨败，但日经的这项调查显示安倍或可巩固其执政权力。 新加坡大华银行市场策略主管Heng Koon How说，若选举结果真是如此，将意味着安倍的再通胀经济政策或可持续。 “这意味着日本央行的量化宽松将继续，这将令日圆维持偏弱态势，因此会支撑美元/ 日圆，”Heng称。 Brown Brothers Harriman驻东京外汇策略师Masashi Murata说，由于全球经济保持稳健，投资者风险人气持坚，因此美元兑日圆的下档似乎有限。 他还称，美元大概会在111.80日圆附近寻获一些支撑，此位接近200日移动均线切入位。 日圆是低收益货币，常用作投资高收益货币和资产的融资币，尤其是在经济前景良好且市场波动较低的时候。 欧元兑美元触及逾两周高点1.1878美元，日内最新涨0.1%，报1.1874美元。 欧元本周上涨，此前加泰罗尼亚地区没有正式宣布脱离西班牙独立。 对欧洲央行将在本月稍晚政策会议上宣布缩减2.3万亿欧元的购债计划的预期亦支撑欧元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1876 1.1857 +0.16 +12.96 1.0513 美元/日圆 112.34 112.48 -0.12 -3.88 116.87 欧元/日圆 133.40 133.38 +0.01 +8.33 123.14 美元/瑞郎 0.9719 0.9733 -0.14 -4.51 1.0178 英镑/美元 1.3256 1.3221 +0.26 +7.46 1.2336 美元/加元 1.2443 1.2458 -0.12 -7.35 1.3430 美元/离岸人民币 6.5800 6.5734 +0.10 -5.63 6.9726 澳元/美元 0.7820 0.7787 +0.42 +8.39 0.7215 新西兰元/美元 0.7110 0.7083 +0.38 +2.43 0.6941 澳元/日圆 87.860 87.620 +0.27 +4.20 84.320 新西兰元/日圆 79.890 79.680 +0.26 -1.58 81.170 英镑/日圆 148.92 148.74 +0.12 +3.40 144.02 澳元/新西兰元 1.0997 1.0989 +0.07 +5.91 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李爽/刘秀红/李春喜/艾茂林/白云; 审校 高琦/王丽鑫/王颖/王琛/蔡美珍/陈宗琦)