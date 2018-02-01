《全球汇市》美联储偏强硬立场激发的美元反弹昙花一现，欧元显韧性

* 美元在美联储会议后反弹 * 美元1月创18个月以来最差月度表现 * 欧元具有韧性，徘徊在1.24美元关口 * 2018年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月1日 - 美元周四一度扳回部分近期跌幅，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)称境内通胀有望上升，但是鉴于货币政策收紧已被市场消化，交易商正观察即将公布的数据支撑美元力道是否不仅止于一个短暂的喘息。 美元1月录得2016年中期以来最差月度表现，胶着于近三年低位处，亚洲盘时一度上涨，但随后又将涨幅回吐。 交易员称，本周稍晚公布的非农就业数据，以及一系列其他经济数据，需要非常强劲才能推动美元上涨。 美元今年走势困顿，因为外界预期全球其他地区将收紧货币政策，再加上全球经济增长走强，均激励投资人把更多资金投向别处，尤其是欧元区。 美联储周三维持利率不变，但表示今年通胀可能加快，提升了外界对于借款成本在新美联储总裁领导下将继续攀升的预期。 美元指数 日内近持平，报89.082；本周稍早触及三年新低88.438。 美元兑欧元 也回吐涨幅，下跌0.1%；欧元再度突破1.24美元关卡，在1.24275美元交投。 “虽然第一时间的反应是美元上涨，我们预期对美元的正面效应将很快消退，”ING分析师团队表示。 “不只是因为市场价格已在很大程度上反映了对紧缩政策的预期，其他地方的经济在同步回升、以及美国政局存在很大不确定性...都意味着上日美元表现出的强势不太可能转化为趋势。” 欧元1月上涨约3.5%，当月一度升至1.25美元上方的三年高点，因外界憧憬欧洲央行可能在今年开始让货币政策正常化。 周三公布的数据显示，上个月欧元区基础通胀率上升，强化了上述预期。 交易员静待将于周四稍晚公布的欧洲制造业调查数据，以及欧洲央行首席经济学家的讲话。 美元兑日圆 守住涨幅，微涨0.3%至109.56日圆，脱离了上周五触及的四个月低位108.28日圆。 美元兑日圆1月累计下跌3.1%，受围绕美国贸易保护主义的担忧、以及日本央行准备开始退出宽松货币政策的猜测等因素的拖累。 “美元/日圆仍处于整固阶段，”Saxo Markets驻新加坡的亚太区销售交易主管Tareck Horchani表示，并称美元的反弹仍然看起来不温不火。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2428 1.2420 +0.06 +3.60 1.1996 美元/日圆 109.54 109.17 +0.34 -2.78 112.67 欧元/日圆 136.13 135.52 +0.45 +0.70 135.18 美元/瑞郎 0.9312 0.9312 +0.00 -4.42 0.9743 英镑/美元 1.4251 1.4190 +0.43 +5.47 1.3512 美元/加元 1.2303 1.2313 -0.08 -2.18 1.2577 美元/离岸人民币 6.2998 6.2977 +0.03 -3.27 6.5125 澳元/美元 0.8019 0.8054 -0.43 +2.79 0.7801 新西兰元/美元 0.7362 0.7363 -0.01 +3.90 0.7086 欧元/瑞郎 1.1575 1.1559 +0.14 -0.98 1.1689 欧元/英镑 0.8718 0.8747 -0.33 -1.86 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.7884 9.7850 +0.03 -0.52 9.8391 美元/挪威克朗 7.6855 7.7105 -0.32 -6.35 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 刘秀红/李春喜/张明钧/王琛/孙茉莉/艾茂林/白云)