《全球汇市》美联储政策会议前美元持坚，新西兰元创两周新高

* 美元兑一篮子主要货币略微上扬 * 关注美联储周三结束的两天政策会议 * 外界广泛预期美联储将加息 * 新西兰元触及两周新高 路透新加坡12月12日 - 美元兑一篮子货币周二持坚于两周高点附近，交易员等候美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周的货币政策会议，以寻觅新的刺激因素。 美元指数 微升0.1%报93.931，距离周五所及11月21日以来高点94.087近在咫尺。 外界广泛预期美联储将在周三结束的为期两天的政策会议上决定加息，且预计明年将进一步收紧政策。 路透访问的分析师现在大多预计，美联储明年将升息三次，而就在几周前还预计仅升息两次，不过通胀偏弱仍令政策前景笼罩阴云。 Western Union Business Solutions驻墨尔本外汇策略师Steven Dooley表示，由于本周加息预期已被市场消化，所以美联储政策声明公布后美元最初可能下跌。 但他补充称，美联储或许会对经济前景发表乐观看法，而这可能会扶助支撑美元。 “最初的短线波动走势结束后，我们可能会看到美元再次走强，”Dooley在谈论美元可能对美联储周三政策声明如何反应时说。 “美联储看起来很可能会继续显得很乐观，而且肯定还会保持明年升息三次的路径，”Dooley称。 美元兑日圆 跌0.1%至113.48日圆，周一触及约一个月来最高位113.69日圆。 Brown Brothers Harriman驻东京的外汇策略师Masashi Murata称，美联储主席叶伦在会后新闻发布会上讲话时，如果听起来她对通胀率升向2%目标的信心减弱，美元或将承压。 但Murata说，就算情况真是如此，市场的反应也将有限，因投资者寻求从下任联储主席鲍威尔身上找到更清晰的观点。Murata说美元可能在112.00日圆左右的水平找到支撑。 欧元兑美元 最新报在1.1771美元，从周一日内高点1.1811美元回落。 新西兰元徘徊在两周高点附近，因投资者对奥尔(Adrian Orr)被任命为新西兰央行总裁表示欢迎。 新西兰元 周一在新西兰央行做出宣布后上涨将近1.1%，在周二续涨，一度涨至0.6937美元，为11月28日以来最高水平，最新报在0.6927美元，日内上涨0.3%。 对于政府当局选择货币政策专家担任央行总裁，投资者感到松了口气，预计新任总裁在 执行央行新的双重使命时将不致太过偏离现况。 比特币 在Bitstamp交易所下滑1.4%至16,247美元附近，周一曾创17,270美元 的纪录高位。 在Cboe Global Markets新推出的比特币期货 走势暗示，交易商预期这种加密 货币的凌厉涨势会在未来几个月放慢，尽管其在现货市场触及17,000美元上方的纪录新高。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1768 1.1768 +0.00 +11.94 1.0513 美元/日圆 113.48 113.55 -0.06 -2.90 116.87 欧元/日圆 133.56 133.63 -0.05 +8.46 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9917 +0.00 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.3337 1.3337 +0.00 +8.11 1.2336 美元/加元 1.2848 1.2854 -0.05 -4.33 1.3430 美元/离岸人民币 6.6233 6.6205 +0.04 -5.01 6.9726 澳元/美元 0.7529 0.7524 +0.07 +4.35 0.7215 新西兰元/美元 0.6925 0.6910 +0.22 -0.23 0.6941 澳元/日圆 85.460 85.450 +0.01 +1.35 84.320 新西兰元/日圆 78.600 78.460 +0.18 -3.17 81.170 英镑/日圆 151.37 151.46 -0.06 +5.10 144.02 澳元/新西兰元 1.0871 1.0882 -0.10 +4.70 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/汪红英/王灿/李婷仪/郑茵 审校 蔡美珍/张明钧/许娜/徐文焰/艾茂林)