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February 13, 2018 / 9:17 AM / a day ago

《全球汇市》股市走高打压美元而推升欧元，日圆触及五个月高位

3 分钟阅读

    * 欧元继上周下跌后连续第二日上涨
    * 美元回落，上周录得2016年以来最佳单周表现
    * 日圆触及五个月高位，日内上涨0.9%
    * 南非兰特微涨，祖马将提前结束总统任期
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦2月13日 - 欧元周二上扬，因全球股市上涨，激励交易员出脱美元并试探性重返风险资产。
    
    美元兑一篮子货币跌幅一度达0.5%，回吐了上周的部分涨幅，上周美元创下了2016年以来的最佳单周表现。

    “这是颇为有意思的双重因素使然，风险偏好回升的同时，美债收益率也在拉低美元，”法国兴业银行驻伦敦外汇策略师Alvin Tan表示。他并称，几乎没有欧元特定相关消息推动欧元走高。
    
    上周股市大跌令交易商解除了买入的欧元部位。先前市场预期在欧元区经济强劲复苏的情况下，欧洲央行(ECB)今年稍晚将撤回刺激政策，因而买进欧元部位，这原为今年最普遍的押注之一。
    
    虽然许多市场人士仍看多欧元长线，但在意大利3月初大选以及脆弱的德国执政联盟协议存在不确定性的情况下，欧元缺乏新诱因带动进一步上涨。

    尽管风险偏好似乎恢复，上周遭到抛售的新兴市场货币未能取得太多进展，土耳其里拉      、墨西哥披索      与俄罗斯卢布      都在原地踏步。
    
    商品货币澳元      与加元      也都表现平平。
    
    “市场信心仍然脆弱，”Tan表示。
    
    
    **日圆触及五个月高位**
    
    风险资产偏好回温，起初扶助美元兑日圆，但交易员发现日股未能守住涨幅后，乐观情绪很快消散。
    
    日圆触及五个月高位，上周日圆兑美元因避险情绪而弹升。

    美元/日圆      下跌0.9%至107.655。日本股市日经指数       收跌0.7%，不仅抹去了盘中1.4%的涨幅，还创出四个月最低收位。
    
    通胀上升前景令投资者本月惶惶不安，并由此导致股市的普遍下挫。
    
    通胀上升可能促使美联储比预期更快收紧政策。或者，美联储若行动不够迅速，且政策落后于形势发展，则到头来可能推高长期公债收益率。无论如何，交易商都担忧美国经济可能遭受阻碍。
    
    但现在已经有一些迹象显示上述疑虑开始消退，比如MSCI明晟全球市场指数               上涨1.2%。

    “我认为在(美联储主席)鲍威尔2月28日的国会听证前，市场仍将不稳定。市场将设法
考验他，直到听到他的想法。”一家美系银行的交易员说。

    南非兰特/美元        涨0.1%至11.91兰特，此前报导称南非执政党非洲人国民大会已
 决定“收回”或者撤销祖马(Jacob Zuma)担任国家领袖。            
    
                                              纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2321  1.2291  +0.24  +2.71  1.1996
    美元/日圆                   107.66  108.64  -0.90  -4.45  112.67
    欧元/日圆                   132.65  133.54  -0.67  -1.87  135.18
    美元/瑞郎                   0.9350  0.9390  -0.43  -4.03  0.9743
    英镑/美元                   1.3860  1.3835  +0.18  +2.58  1.3512
    美元/加元                   1.2570  1.2573  -0.02  -0.06  1.2577
    美元/离岸人民币                6.3404  6.3222  +0.29  -2.64  6.5125
    澳元/美元                   0.7870  0.7858  +0.15  +0.88  0.7801
    新西兰元/美元               0.7295  0.7262  +0.45  +2.95  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1519  1.1543  -0.21  -1.45  1.1689
    欧元/英镑                   0.8886  0.8881  +0.06  +0.03  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.9221  9.9120  +0.10  +0.84  9.8391
    美元/挪威克朗               7.8885  7.9120  -0.30  -3.88  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/李春喜/陈宗琦/高琦/孙茉莉;审校 蔡美珍/张明钧)
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