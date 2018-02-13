《全球汇市》股市走高打压美元而推升欧元，日圆触及五个月高位

* 欧元继上周下跌后连续第二日上涨 * 美元回落，上周录得2016年以来最佳单周表现 * 日圆触及五个月高位，日内上涨0.9% * 南非兰特微涨，祖马将提前结束总统任期 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月13日 - 欧元周二上扬，因全球股市上涨，激励交易员出脱美元并试探性重返风险资产。 美元兑一篮子货币跌幅一度达0.5%，回吐了上周的部分涨幅，上周美元创下了2016年以来的最佳单周表现。 “这是颇为有意思的双重因素使然，风险偏好回升的同时，美债收益率也在拉低美元，”法国兴业银行驻伦敦外汇策略师Alvin Tan表示。他并称，几乎没有欧元特定相关消息推动欧元走高。 上周股市大跌令交易商解除了买入的欧元部位。先前市场预期在欧元区经济强劲复苏的情况下，欧洲央行(ECB)今年稍晚将撤回刺激政策，因而买进欧元部位，这原为今年最普遍的押注之一。 虽然许多市场人士仍看多欧元长线，但在意大利3月初大选以及脆弱的德国执政联盟协议存在不确定性的情况下，欧元缺乏新诱因带动进一步上涨。 尽管风险偏好似乎恢复，上周遭到抛售的新兴市场货币未能取得太多进展，土耳其里拉 、墨西哥披索 与俄罗斯卢布 都在原地踏步。 商品货币澳元 与加元 也都表现平平。 “市场信心仍然脆弱，”Tan表示。 **日圆触及五个月高位** 风险资产偏好回温，起初扶助美元兑日圆，但交易员发现日股未能守住涨幅后，乐观情绪很快消散。 日圆触及五个月高位，上周日圆兑美元因避险情绪而弹升。 美元/日圆 下跌0.9%至107.655。日本股市日经指数 收跌0.7%，不仅抹去了盘中1.4%的涨幅，还创出四个月最低收位。 通胀上升前景令投资者本月惶惶不安，并由此导致股市的普遍下挫。 通胀上升可能促使美联储比预期更快收紧政策。或者，美联储若行动不够迅速，且政策落后于形势发展，则到头来可能推高长期公债收益率。无论如何，交易商都担忧美国经济可能遭受阻碍。 但现在已经有一些迹象显示上述疑虑开始消退，比如MSCI明晟全球市场指数 上涨1.2%。 “我认为在(美联储主席)鲍威尔2月28日的国会听证前，市场仍将不稳定。市场将设法 考验他，直到听到他的想法。”一家美系银行的交易员说。 南非兰特/美元 涨0.1%至11.91兰特，此前报导称南非执政党非洲人国民大会已 决定“收回”或者撤销祖马(Jacob Zuma)担任国家领袖。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2321 1.2291 +0.24 +2.71 1.1996 美元/日圆 107.66 108.64 -0.90 -4.45 112.67 欧元/日圆 132.65 133.54 -0.67 -1.87 135.18 美元/瑞郎 0.9350 0.9390 -0.43 -4.03 0.9743 英镑/美元 1.3860 1.3835 +0.18 +2.58 1.3512 美元/加元 1.2570 1.2573 -0.02 -0.06 1.2577 美元/离岸人民币 6.3404 6.3222 +0.29 -2.64 6.5125 澳元/美元 0.7870 0.7858 +0.15 +0.88 0.7801 新西兰元/美元 0.7295 0.7262 +0.45 +2.95 0.7086 欧元/瑞郎 1.1519 1.1543 -0.21 -1.45 1.1689 欧元/英镑 0.8886 0.8881 +0.06 +0.03 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.9221 9.9120 +0.10 +0.84 9.8391 美元/挪威克朗 7.8885 7.9120 -0.30 -3.88 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/李春喜/陈宗琦/高琦/孙茉莉;审校 蔡美珍/张明钧)