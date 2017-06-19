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2017年6月19日 / 凌晨5点32分 / 2 个月前

《全球汇市》英国退欧谈判启动前英镑持稳，美元关注纽约联储总裁讲话

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 英镑持稳，等待退欧谈判启动
    * 美元持稳，此前受疲软美国数据影响自两周高点下滑
    * 投资者等待纽约联储总裁杜德利的讲话以寻找线索
    * 欧元基本持平，法国总统马克龙在议会选举中赢得压倒性多数席次

    路透东京/新加坡6月19日 - 英镑周一持稳，英国退欧谈判即将启动，投资者还等待美国纽约联邦储备银行总裁杜德利的讲话，以判断美元近期涨势能否持续。
    
    英镑兑美元        几无变动，报1.2777美元。伦敦北部清真寺附近厢型车撞上行人，导致一人死亡10人受伤，但英镑对此几无反应。            

    英镑6月走势大起大落，英国大选结果出人意料，令英镑在6月9日跌至近两个月低点1.2636，而上周却大涨，因英国央行接近升息。
    
    随着英国退欧谈判推进，未来几个月英镑走势料仍将震荡。
    
    投资者关注英国政府的谈判立场，之前执政党保守党在本月选举中遭遇挫败，首相特雷莎梅的退出计划和她的政治未来不确定性加大。
    
    丹麦盛宝银行亚太区交易主管Tareck Horchani表示，英国政府可能不排斥做出一些让步，并且力图实现“软”退欧。
    
    “至少在一段时间内，我认为(英退)谈判将不会倾向于硬着陆，”他说，并称英镑料在1.25美元获得良好支撑。
    
    但英国在退欧谈判立场方面有很多不确定性，有些分析师对英镑近期前景比较谨慎。

    “虽然中期而言英镑仍可能升值，但出现达不成退欧协议或失序退欧局面的尾部风险已经升高，这应该会对英镑造成打压，”巴克莱汇市策略分析师指出。
    
    欧元/美元      大致持稳，报1.1194美元，上周五上涨约0.5%。
    
    根据官方数据及民调机构预测，法国总统马克龙领导的政党在周日大选赢得国会多数席位，但欧元反应不大。
    
    分析师指出，民调结果已显示马克龙居于优势，赢得选举的结果已大致被消化。
    
    新加坡大华银行汇市分析师Peter Chia指出，马克龙5月当选总统后，欧元区政治风险已减退，未来几个月欧元料将持坚。
    
    “我们倾向预期欧元终将受益于资金流入。我认为投资人已长期对欧元区的投资不足，”他称。
   
    美元指数      持稳于97.172。
    
    在美联储升息并保留2017年再次升息的可能性后，美元指数上周尾段升至两周高位97.5
60。但周五美国公布不如预期的房市和消费者信心数据后，美元升势已减缓。

    市场正在等候纽约联储总裁杜德利讲话。杜德利将与纽约普拉茨堡的企业领袖一起参加
圆桌会议。
    
    “继周五疲弱的美国数据后，就美联储是否仍倾向继续货币政策的正常化，杜德利的讲
话将会提供线索，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

    “我的看法是杜德利的谈话不会太偏鸽派，美元或得以恢复缓步上扬走势。”
    
    美元兑日圆      小涨0.1%至110.95。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1193  1.1197  -0.04  +6.47  1.0513
    美元/日圆                   110.96  110.84  +0.11  -5.06  116.87
    欧元/日圆                   124.20  124.12  +0.06  +0.86  123.14
    美元/瑞郎                   0.9739  0.9736  +0.03  -4.31  1.0178
    英镑/美元                   1.2771  1.2774  -0.02  +3.53  1.2336
    美元/加元                   1.3218  1.3210  +0.06  -1.58  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8108  6.8105  +0.00  -2.32  6.9726
    澳元/美元                   0.7617  0.7616  +0.01  +5.57  0.7215
    新西兰元/美元               0.7275  0.7248  +0.37  +4.81  0.6941
    澳元/日圆                   84.530  84.430  +0.12  +0.25  84.320
    新西兰元/日圆               80.750  80.360  +0.49  -0.52  81.170
    英镑/日圆                   141.72  141.66  +0.04  -1.60  144.02
    澳元/新西兰元               1.0467  1.0503  -0.34  +0.81  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 杜明霞/王颖/蔡美珍/张若琪 审校 汪红英/蔡美珍/白云)

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