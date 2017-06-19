《全球汇市》英国退欧谈判启动前英镑持稳，美元关注纽约联储总裁讲话

* 英镑持稳，等待退欧谈判启动 * 美元持稳，此前受疲软美国数据影响自两周高点下滑 * 投资者等待纽约联储总裁杜德利的讲话以寻找线索 * 欧元基本持平，法国总统马克龙在议会选举中赢得压倒性多数席次 路透东京/新加坡6月19日 - 英镑周一持稳，英国退欧谈判即将启动，投资者还等待美国纽约联邦储备银行总裁杜德利的讲话，以判断美元近期涨势能否持续。 英镑兑美元 几无变动，报1.2777美元。伦敦北部清真寺附近厢型车撞上行人，导致一人死亡10人受伤，但英镑对此几无反应。 英镑6月走势大起大落，英国大选结果出人意料，令英镑在6月9日跌至近两个月低点1.2636，而上周却大涨，因英国央行接近升息。 随着英国退欧谈判推进，未来几个月英镑走势料仍将震荡。 投资者关注英国政府的谈判立场，之前执政党保守党在本月选举中遭遇挫败，首相特雷莎梅的退出计划和她的政治未来不确定性加大。 丹麦盛宝银行亚太区交易主管Tareck Horchani表示，英国政府可能不排斥做出一些让步，并且力图实现“软”退欧。 “至少在一段时间内，我认为(英退)谈判将不会倾向于硬着陆，”他说，并称英镑料在1.25美元获得良好支撑。 但英国在退欧谈判立场方面有很多不确定性，有些分析师对英镑近期前景比较谨慎。 “虽然中期而言英镑仍可能升值，但出现达不成退欧协议或失序退欧局面的尾部风险已经升高，这应该会对英镑造成打压，”巴克莱汇市策略分析师指出。 欧元/美元 大致持稳，报1.1194美元，上周五上涨约0.5%。 根据官方数据及民调机构预测，法国总统马克龙领导的政党在周日大选赢得国会多数席位，但欧元反应不大。 分析师指出，民调结果已显示马克龙居于优势，赢得选举的结果已大致被消化。 新加坡大华银行汇市分析师Peter Chia指出，马克龙5月当选总统后，欧元区政治风险已减退，未来几个月欧元料将持坚。 “我们倾向预期欧元终将受益于资金流入。我认为投资人已长期对欧元区的投资不足，”他称。 美元指数 持稳于97.172。 在美联储升息并保留2017年再次升息的可能性后，美元指数上周尾段升至两周高位97.5 60。但周五美国公布不如预期的房市和消费者信心数据后，美元升势已减缓。 市场正在等候纽约联储总裁杜德利讲话。杜德利将与纽约普拉茨堡的企业领袖一起参加 圆桌会议。 “继周五疲弱的美国数据后，就美联储是否仍倾向继续货币政策的正常化，杜德利的讲 话将会提供线索，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。 “我的看法是杜德利的谈话不会太偏鸽派，美元或得以恢复缓步上扬走势。” 美元兑日圆 小涨0.1%至110.95。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1193 1.1197 -0.04 +6.47 1.0513 美元/日圆 110.96 110.84 +0.11 -5.06 116.87 欧元/日圆 124.20 124.12 +0.06 +0.86 123.14 美元/瑞郎 0.9739 0.9736 +0.03 -4.31 1.0178 英镑/美元 1.2771 1.2774 -0.02 +3.53 1.2336 美元/加元 1.3218 1.3210 +0.06 -1.58 1.3430 美元/离岸人民币 6.8108 6.8105 +0.00 -2.32 6.9726 澳元/美元 0.7617 0.7616 +0.01 +5.57 0.7215 新西兰元/美元 0.7275 0.7248 +0.37 +4.81 0.6941 澳元/日圆 84.530 84.430 +0.12 +0.25 84.320 新西兰元/日圆 80.750 80.360 +0.49 -0.52 81.170 英镑/日圆 141.72 141.66 +0.04 -1.60 144.02 澳元/新西兰元 1.0467 1.0503 -0.34 +0.81 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 杜明霞/王颖/蔡美珍/张若琪 审校 汪红英/蔡美珍/白云)