《全球汇市》英国首相特雷莎梅处境愈发艰难打压英镑下跌，美元微升

* 英镑兑美元跌逾0.5% * 报导称特雷莎梅领导权面临的挑战加剧，此消息打压英镑 * 美元指数微升，之前美国公债收益率上涨 路透东京11月13日 - 英镑周一下滑，因英国首相特雷莎梅面对的困境加剧，据称有40名保守党议员准备对其领导权发起挑战，且英国退欧协商面临关键期限。 美债收益率上升，且英镑挫跌，从而提振了美元兑主要货币，不过投资者关注焦点仍在美国税改计划上。 英镑兑美元 最新跌0.55%至1.3118美元，脱离周五所及八日高点1.3229，受英国工业数据好于预期推动。 “周末期间有些消息不利于英国首相特雷莎梅，市场本周伊始就消化相关报导，之后推低英镑，”法国兴业银行汇市部门主管Kyosuke Suzuki表示。 英国星期日泰晤士报周末报导，来自特雷莎梅保守党的40名议员同意签署针对她的不信任函。 这距离触发党内领导权争夺还差八票。若触发这一机制，特蕾莎梅可能会被迫下台，被另一名保守党成员取代。 英国脱欧事务大臣戴维斯也在周日表示，英国不会就其认为欠欧盟多少钱提供一个数字或公式。这突显出退欧谈判缺乏进展。 英镑兑日圆 最新跌0.5%至149.09日圆。 美元指数 升0.2%至94.561，跟随美国长期公债收益率周五升6个基点的走势。 美元指数上周周线收跌0.6%，因美国公司税调降计划可能推迟至2019年而非在2018年实施，让投资者感到失望。 “美债收益率劲扬当然不会对美元不利。但收益率上升主要似乎是技术面的特性--近期趋势趋平的情况被解除了--所以对美元的正面影响有限，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。 “我个人认为，美国税改协商大致能按照计划进展。不会有更糟的情况出现，这是支撑美元的因素。” 美元兑日圆 上涨0.1%至113.645日圆。欧元 下跌0.15%至1.1647美元。 澳元兑美元 跌0.15%至0.7647美元。新西兰元 下滑0.2%报0.6921美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1648 1.1663 -0.13 +10.80 1.0513 美元/日圆 113.63 113.53 +0.09 -2.77 116.87 欧元/日圆 132.38 132.40 -0.02 +7.50 123.14 美元/瑞郎 0.9967 0.9956 +0.11 -2.07 1.0178 英镑/美元 1.3118 1.3188 -0.53 +6.34 1.2336 美元/加元 1.2695 1.2680 +0.12 -5.47 1.3430 美元/离岸人民币 6.6585 6.6602 -0.03 -4.50 6.9726 澳元/美元 0.7645 0.7661 -0.21 +5.96 0.7215 新西兰元/美元 0.6919 0.6928 -0.13 -0.32 0.6941 澳元/日圆 86.870 86.980 -0.13 +3.02 84.320 新西兰元/日圆 78.630 78.680 -0.06 -3.13 81.170 英镑/日圆 149.06 149.81 -0.50 +3.50 144.02 澳元/新西兰元 1.1044 1.1053 -0.08 +6.37 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/王颖/侯雪苹/陈宗琦；审校 李婷仪/王丽鑫/许娜/张荻/戴素萍)