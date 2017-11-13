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《全球汇市》英国首相特雷莎梅处境愈发艰难打压英镑下跌，美元微升
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2017年11月13日 / 凌晨1点13分 / 2 天前

《全球汇市》英国首相特雷莎梅处境愈发艰难打压英镑下跌，美元微升

2 分钟阅读

    * 英镑兑美元跌逾0.5%
    * 报导称特雷莎梅领导权面临的挑战加剧，此消息打压英镑
    * 美元指数微升，之前美国公债收益率上涨

    路透东京11月13日 - 英镑周一下滑，因英国首相特雷莎梅面对的困境加剧，据称有40名保守党议员准备对其领导权发起挑战，且英国退欧协商面临关键期限。
    
    美债收益率上升，且英镑挫跌，从而提振了美元兑主要货币，不过投资者关注焦点仍在美国税改计划上。

    英镑兑美元      最新跌0.55%至1.3118美元，脱离周五所及八日高点1.3229，受英国工业数据好于预期推动。
    
    “周末期间有些消息不利于英国首相特雷莎梅，市场本周伊始就消化相关报导，之后推低英镑，”法国兴业银行汇市部门主管Kyosuke Suzuki表示。
    
    英国星期日泰晤士报周末报导，来自特雷莎梅保守党的40名议员同意签署针对她的不信任函。
    
    这距离触发党内领导权争夺还差八票。若触发这一机制，特蕾莎梅可能会被迫下台，被另一名保守党成员取代。

    英国脱欧事务大臣戴维斯也在周日表示，英国不会就其认为欠欧盟多少钱提供一个数字或公式。这突显出退欧谈判缺乏进展。
    
    英镑兑日圆         最新跌0.5%至149.09日圆。
    
    美元指数      升0.2%至94.561，跟随美国长期公债收益率周五升6个基点的走势。
    
    美元指数上周周线收跌0.6%，因美国公司税调降计划可能推迟至2019年而非在2018年实施，让投资者感到失望。

    “美债收益率劲扬当然不会对美元不利。但收益率上升主要似乎是技术面的特性--近期趋势趋平的情况被解除了--所以对美元的正面影响有限，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
    
    “我个人认为，美国税改协商大致能按照计划进展。不会有更糟的情况出现，这是支撑美元的因素。”
    
    美元兑日圆      上涨0.1%至113.645日圆。欧元      下跌0.15%至1.1647美元。
    
    澳元兑美元        跌0.15%至0.7647美元。新西兰元        下滑0.2%报0.6921美元。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1648  1.1663  -0.13 +10.80  1.0513
    美元/日圆                   113.63  113.53  +0.09  -2.77  116.87
    欧元/日圆                   132.38  132.40  -0.02  +7.50  123.14
    美元/瑞郎                   0.9967  0.9956  +0.11  -2.07  1.0178
    英镑/美元                   1.3118  1.3188  -0.53  +6.34  1.2336
    美元/加元                   1.2695  1.2680  +0.12  -5.47  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6585  6.6602  -0.03  -4.50  6.9726
    澳元/美元                   0.7645  0.7661  -0.21  +5.96  0.7215
    新西兰元/美元               0.6919  0.6928  -0.13  -0.32  0.6941
    澳元/日圆                   86.870  86.980  -0.13  +3.02  84.320
    新西兰元/日圆               78.630  78.680  -0.06  -3.13  81.170
    英镑/日圆                   149.06  149.81  -0.50  +3.50  144.02
    澳元/新西兰元               1.1044  1.1053  -0.08  +6.37  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/王颖/侯雪苹/陈宗琦；审校 李婷仪/王丽鑫/许娜/张荻/戴素萍)

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