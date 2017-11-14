《全球汇市》英镑在议会辩论退欧计划前企稳，美债收益率上升支撑美元

* 美元兑日圆小幅上涨，但低于八个月高点 * 英镑企稳，之前因英国政治动荡而下跌 * 新西兰元下跌，接近10月所及低点 路透东京11月14日 - 英镑周二日内持平于1.3115美元，在上日因英国政治动荡而下跌后整理跌势，英国议员本周将就政府的退欧计划进行辩论。 议员在将周二和周三就退欧议案进行辩论，据英国星期日泰晤士报报导，执政党保守党已有40名议员签署针对首相特雷莎梅的不信任动议。 另一焦点是，周二晚些时候欧洲央行总裁德拉吉、美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、日本央行总裁黑田东彦、英国央行总裁卡尼将在法兰克福欧洲央行主办的会议上进行有关央行沟通问题的座谈。 “主要货币今日进行区间盘整，但今日稍晚的欧洲央行举办的会议可能会有一些题材浮现，”SMBC信托银行资深汇市分析师Keiko Ninomiya表示。 美元指数 日内持平于94.486。 美元兑日圆 小涨至113.66，但仍低于上周触及的八个月高点114.735日圆。 “美元得到美债收益率的支撑，但我真的对其没有走高感到意外。因此美债收益率与美元之间的连动可能已见失灵，”东京Brown Brothers Harriman外汇策略师Masashi Murata称。 “但由于美联储料将在12月升息，美元(未来几周)可能走高，”他表示。 美国两年期公债收益率周一触及九年新高，因收益率曲线恢复了趋平走势，投资者消化了美联储12月升息25个基点的预期。 10年期美债收益率 从周一美国市场收盘时的2.400%升至2.407%，11月8日为2.304%。 欧元兑美元 涨0.1%报1.1672美元，明显高于上周创下的三个半月低点1.1553美元。 新西兰元是亚洲时段波动最大的货币，兑美元 下跌0.6%至0.6863美元，或将连续第四日收跌。新西兰元向10月27日低点0.6818美元回落，5月时亦曾触及该低点。 新西兰元上周曾高至0.6980美元，因新西兰央行上调通胀预期，以反映新西兰元走软以及工党政府进行更 多支出的计划。 最新对48名分析师进行的调查中值预测，新西兰元一个月后将在0.7000美元，低于前次调查预估的0.7200 美元。 澳元兑美元 涨0.1%至0.7632美元，大致摆脱中国经济数据的不利影响；澳洲国民银行(NAB)的最新 调查显示， 澳洲10月企业现况指数飙升至20年最高位，销售和获利激增。 澳元对中国数据较为敏感。中国国家统计局数据显示，10月规模以上工业增加值同比增长6.2%，社会消费 品零售总额同比增10.0%，均低于路透调查预估中值的6.3%和10.4%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1672 1.1665 +0.06 +11.02 1.0513 美元/日圆 113.62 113.61 +0.01 -2.78 116.87 欧元/日圆 132.62 132.56 +0.05 +7.70 123.14 美元/瑞郎 0.9966 0.9962 +0.04 -2.08 1.0178 英镑/美元 1.3116 1.3114 +0.02 +6.32 1.2336 美元/加元 1.2742 1.2731 +0.09 -5.12 1.3430 美元/离岸人民币 6.6481 6.6564 -0.12 -4.65 6.9726 澳元/美元 0.7633 0.7621 +0.16 +5.79 0.7215 新西兰元/美元 0.6863 0.6901 -0.55 -1.12 0.6941 澳元/日圆 86.750 86.600 +0.17 +2.88 84.320 新西兰元/日圆 77.990 78.410 -0.54 -3.92 81.170 英镑/日圆 149.03 149.00 +0.02 +3.48 144.02 澳元/新西兰元 1.1119 1.1040 +0.72 +7.09 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/张明钧/张涛/王琛；审校 于春红/杜明霞/白云/蔡美珍)