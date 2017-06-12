《全球汇市》英镑持稳，美元走势静待美联储政策会议

* 英镑稍事喘息，上周五在大选后大跌 * 马克龙所在党派有望赢得法国议会绝对多数席次 * 法国议会第一轮选举结果符合预期，欧元反应有限 * 美联储政策会议是本周关注重点 路透新加坡6月12日 - 英镑周一持稳，上周英国大选保守党意外失利，可能打乱退欧协商计划，首相特雷莎梅急忙收拾残局，并重新团结她所在的保守党。 英镑兑美元 报1.2743，日内基本持平；上周五下跌1.7%，为约八个月来最大单日跌幅。 英镑上交易日一度挫跌2.5%，至4月中旬以来低点，此前英国周四大选中没有一个政党获得单独组阁所需的绝对多数席位--一些分析师称这是最糟糕的选举结果，因为由此产生了诸多不确定性。 特雷莎梅目前力争团结大失所望的保守党人士，以便在脱欧谈判中获得支持，并与北爱尔兰的民主联盟党(DUP)达成框架协议，从而让她继续执政。 英国脱欧谈判定于下周一开始。 “不少问题仍然存在高度不确定性，包括(英国政府)对于英国脱欧谈判的立场将如何转变，”巴克莱驻东京资深外汇分析师Shinichiro Kadota说。 “(英镑)鲜有变动，更多是因为市场正在等待新信息，而非英镑正在落定的迹象，”他补充说。 一些市场参与者称，部分投资者预期政府可能在退欧方面采取更温和的立场，甚至可能增加支出以安抚苦于应对撙节举措的选民，这些预期心理导致英镑跌势放缓。 英镑上周尾声的跌势协助提振美元，美元指数 最新交投在97.190。 美元指数上周五一度高见97.500，为5月30日以来的最高水平。该指数在6月7日曾触及96.511低点，为近七个月以来的最低水平。 本周市场一大重要焦点就是美联储的政策会议，为期两天的会议将于周三结束。 外界普遍预期美联储将升息，投资者的焦点在于联储对未来几个月及明年进一步收紧政策的步伐、以及其缩表计划细节，是否会有新的暗示。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.1207美元，维持在6月初创下的七个月高点1.1285美元下方。 周日第一轮投票过后的预测显示，法国总统马克龙所带领的新政党有望在国民议会选举中击败传统的主流政党，获得巨大的多数优势，去推进有利于商业的改革。 这样的预测符合预期，欧元对此几无立即反应。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1205 1.1192 +0.12 +6.58 1.0513 美元/日圆 110.22 110.33 -0.10 -5.69 116.87 欧元/日圆 123.50 123.50 +0.00 +0.29 123.14 美元/瑞郎 0.9685 0.9694 -0.09 -4.84 1.0178 英镑/美元 1.2742 1.2740 +0.02 +3.29 1.2336 美元/加元 1.3446 1.3468 -0.16 +0.12 1.3430 美元/离岸人民币 6.7882 6.7838 +0.06 -2.64 6.9726 澳元/美元 0.7533 0.7526 +0.09 +4.41 0.7215 新西兰元/美元 0.7206 0.7209 -0.04 +3.82 0.6941 澳元/日圆 83.050 83.060 -0.01 -1.51 84.320 新西兰元/日圆 79.420 79.540 -0.15 -2.16 81.170 英镑/日圆 140.44 140.60 -0.11 -2.49 144.02 澳元/新西兰元 1.0454 1.0438 +0.15 +0.68 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李爽/郑茵/侯雪苹/陈宗琦；审校 许娜/王兴亚/李婷仪/王颖/龚芳)