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March 6, 2018 / 9:41 AM / a day ago

《全球汇市》贸易战忧虑令美元承压，加元跌向八个月低点

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆接近上周触及的16个月低位
    * 加元对于贸易战相关忧虑最为敏感
    * 瑞典克朗创下八年低点，因央行总裁发表鸽派讲话
    * 2018年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦3月6日 - 美元周二小跌，加元兑美元则逼近八个月低位，因在美国总统特朗普提议对进口钢和铝产品征收关税后，引发了对于爆发贸易战的担忧。

    美元兑日圆      下跌0.2%至106日圆下方，距离上周尾段所及的16个月低点不远，在那之前特朗普宣布就钢铁及铝制品进口分别课征25%及10%的高关税。
    
    特朗普周一面临撤回计划的压力上升，这压力不只来自政界及外交界的盟友，同时也来自于美国企业，但特朗普称他将坚持到底。
    
    美元指数      下跌0.1%。
    
    “市场必须厘清贸易战对于美元的意义，”荷兰合作银行汇率策略师Jane Foley表示。

    “虽然短期来讲这可能不利美元，但有种观点认为中期来看可能有利于美元，因为如果新兴市场增长真的慢下来，且资金流出，那我们可能会看到流动性紧缩，以及一些正面的美元动能。”
    
    不过Foley补充道，贸易战疑云肯定对加元不利，特朗普提议的钢铝关税计划被视为在重谈北美自由贸易协定(NAFTA)时讨价还价的筹码。加拿大是美国的钢铝主要供应国。
    
    加元兑美元        日内跌0.25%至1.2995加元，接近周一触及的八个月低点1.3002加元。
    
    “贸易战言辞对加元的打击最大，”德国商业银行外汇分析师团队在客户报告中称。

    “明天加拿大央行的政策会议将决定加元近期的前景：不管近期的走势如何，如果加拿大央行继续敞开今年内进一步升息的大门，那么加元就有可能抵御住更大幅的贬值，”他们还称。
    
    瑞典克朗跌至八年新低，此前瑞典央行总裁称不应过快收紧货币政策，否则可能对瑞典克朗造成不利影响。            
    
    瑞典克朗兑欧元           日内下滑0.2%至10.2070 克朗，为2010年2月以来最低位。
    
    欧元兑美元      微升0.1%至1.2347美元，从周一短暂跌势中回升，当时意大利周末大选后政局混沌不明导致欧元下跌。
                                         纽约   当日  今年来  2017年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2338  1.2335  +0.02  +2.85  1.1996
    美元/日圆                   105.96  106.19  -0.22  -5.96  112.67
    欧元/日圆                   130.73  130.98  -0.19  -3.29  135.18
    美元/瑞郎                   0.9399  0.9398  +0.01  -3.53  0.9743
    英镑/美元                   1.3849  1.3848  +0.01  +2.49  1.3512
    美元/加元                   1.2982  1.2963  +0.15  +3.22  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3398  6.3342  +0.09  -2.65  6.5125
    澳元/美元                   0.7760  0.7764  -0.05  -0.53  0.7801
    新西兰元/美元               0.7240  0.7224  +0.22  +2.17  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1598  1.1592  +0.05  -0.78  1.1689
    欧元/英镑                   0.8908  0.8907  +0.01  +0.28  0.8883
    欧元/瑞典克朗              10.1881 10.1904  -0.02  +3.55  9.8391
    美元/挪威克朗               7.8075  7.8188  -0.14  -4.87  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 高琦/张明钧/艾茂林/王琛/孙茉莉)
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