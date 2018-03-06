《全球汇市》贸易战忧虑令美元承压，加元跌向八个月低点

* 美元兑日圆接近上周触及的16个月低位 * 加元对于贸易战相关忧虑最为敏感 * 瑞典克朗创下八年低点，因央行总裁发表鸽派讲话 * 2018年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦3月6日 - 美元周二小跌，加元兑美元则逼近八个月低位，因在美国总统特朗普提议对进口钢和铝产品征收关税后，引发了对于爆发贸易战的担忧。 美元兑日圆 下跌0.2%至106日圆下方，距离上周尾段所及的16个月低点不远，在那之前特朗普宣布就钢铁及铝制品进口分别课征25%及10%的高关税。 特朗普周一面临撤回计划的压力上升，这压力不只来自政界及外交界的盟友，同时也来自于美国企业，但特朗普称他将坚持到底。 美元指数 下跌0.1%。 “市场必须厘清贸易战对于美元的意义，”荷兰合作银行汇率策略师Jane Foley表示。 “虽然短期来讲这可能不利美元，但有种观点认为中期来看可能有利于美元，因为如果新兴市场增长真的慢下来，且资金流出，那我们可能会看到流动性紧缩，以及一些正面的美元动能。” 不过Foley补充道，贸易战疑云肯定对加元不利，特朗普提议的钢铝关税计划被视为在重谈北美自由贸易协定(NAFTA)时讨价还价的筹码。加拿大是美国的钢铝主要供应国。 加元兑美元 日内跌0.25%至1.2995加元，接近周一触及的八个月低点1.3002加元。 “贸易战言辞对加元的打击最大，”德国商业银行外汇分析师团队在客户报告中称。 “明天加拿大央行的政策会议将决定加元近期的前景：不管近期的走势如何，如果加拿大央行继续敞开今年内进一步升息的大门，那么加元就有可能抵御住更大幅的贬值，”他们还称。 瑞典克朗跌至八年新低，此前瑞典央行总裁称不应过快收紧货币政策，否则可能对瑞典克朗造成不利影响。 瑞典克朗兑欧元 日内下滑0.2%至10.2070 克朗，为2010年2月以来最低位。 欧元兑美元 微升0.1%至1.2347美元，从周一短暂跌势中回升，当时意大利周末大选后政局混沌不明导致欧元下跌。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2338 1.2335 +0.02 +2.85 1.1996 美元/日圆 105.96 106.19 -0.22 -5.96 112.67 欧元/日圆 130.73 130.98 -0.19 -3.29 135.18 美元/瑞郎 0.9399 0.9398 +0.01 -3.53 0.9743 英镑/美元 1.3849 1.3848 +0.01 +2.49 1.3512 美元/加元 1.2982 1.2963 +0.15 +3.22 1.2577 美元/离岸人民币 6.3398 6.3342 +0.09 -2.65 6.5125 澳元/美元 0.7760 0.7764 -0.05 -0.53 0.7801 新西兰元/美元 0.7240 0.7224 +0.22 +2.17 0.7086 欧元/瑞郎 1.1598 1.1592 +0.05 -0.78 1.1689 欧元/英镑 0.8908 0.8907 +0.01 +0.28 0.8883 欧元/瑞典克朗 10.1881 10.1904 -0.02 +3.55 9.8391 美元/挪威克朗 7.8075 7.8188 -0.14 -4.87 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 高琦/张明钧/艾茂林/王琛/孙茉莉)