《全球汇市》避险货币日圆下跌，市场看好美朝紧张局势降温

* 韩国国安官员郑义溶称特朗普将在5月底前与金正恩会面 * 特朗普给予墨西哥与加拿大关税豁免 * 日本央行维持货币政策不变，符合预期 * 交易员静待美国非农就业数据 路透新加坡3月9日 - 美元兑日圆周五上涨，因市场益发看好朝鲜(北韩)核问题僵局会有突破性进展，此前美国总统特朗普表达有意愿接受邀请，在5月底之前会晤朝鲜领导人金正恩。 一名韩国特使在美国华府表示，特朗普表达愿意会面的意愿，而金正恩则表达对无核化的承诺。 “日股及美元/日圆都因朝鲜的利好消息及风险偏好改善而冲高，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes在一篇报告中称。 “我们应会预期这个消息也提振亚洲市场人气，”他称。 美元兑日圆上涨0.4%，至106.66日圆，稍微远离3月2日触及的2016年11月以来低点105.24。 日经指数 早盘一度冲高，因美国总统特朗普同意与朝鲜领导人金正恩会面的消息而上涨2.4%，随后回落，早盘收高0.87%。 美元兑日圆稍早反弹，因对全球贸易战的担忧减退。之前特朗普决定对钢铝进口课征关税，但宣布豁免加拿大和墨西哥，且其他国家也有可能取得豁免，表明其立场有所软化。 “有可能还会豁免一些国家，因此我认为避险资金流入日圆势头已经减弱，”新加坡LGT Bank投资分析师Roy Teo表示。 美元兑日圆上周尾段跌至16个月低点，因特朗普最初宣布关税计划后，对爆发贸易战的担忧席卷市场。 欧元继周四下滑后整理跌幅，此前欧洲央行总裁德拉吉虽然认同欧洲经济增长加速，但 表示该地区通胀仍低迷，且贸易保护主义上升是一个风险，这打压欧元下跌。 德拉吉是在央行政策会议后举行的记者会发表上述看法。这番谈话的影响力更甚于欧洲 央行摒弃长期坚持的必要时增加购债的承诺，后者曾短暂激发欧元买气。 欧元兑美元 持稳于1.2310，周四下跌0.8%。 日本央行周五一如广泛预期维持货币政策不变，日圆反应淡然。 周五稍晚，市场人士注意力将转向美国2月就业数据。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2308 1.2310 -0.02 +2.60 1.1996 美元/日圆 106.64 106.20 +0.41 -5.35 112.67 欧元/日圆 131.27 130.76 +0.39 -2.89 135.18 美元/瑞郎 0.9519 0.9510 +0.09 -2.30 0.9743 英镑/美元 1.3803 1.3810 -0.05 +2.15 1.3512 美元/加元 1.2904 1.2894 +0.08 +2.60 1.2577 美元/离岸人民币 6.3431 6.3427 +0.01 -2.60 6.5125 澳元/美元 0.7781 0.7789 -0.10 -0.26 0.7801 新西兰元/美元 0.7261 0.7262 -0.01 +2.47 0.7086 澳元/日圆 83.000 82.690 +0.37 -5.56 87.890 新西兰元/日圆 77.450 77.100 +0.45 -2.99 79.840 英镑/日圆 147.20 146.70 +0.34 -3.23 152.11 澳元/新西兰元 1.0716 1.0714 +0.02 -2.64 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/蔡美珍/王琛/艾茂林; 审校 郑茵/孙茉莉/陈宗琦)