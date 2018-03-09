FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
March 9, 2018 / 3:37 AM / 2 days ago

《全球汇市》避险货币日圆下跌，市场看好美朝紧张局势降温

2 分钟阅读

    * 韩国国安官员郑义溶称特朗普将在5月底前与金正恩会面
    * 特朗普给予墨西哥与加拿大关税豁免
    * 日本央行维持货币政策不变，符合预期
    * 交易员静待美国非农就业数据

    路透新加坡3月9日 - 美元兑日圆周五上涨，因市场益发看好朝鲜(北韩)核问题僵局会有突破性进展，此前美国总统特朗普表达有意愿接受邀请，在5月底之前会晤朝鲜领导人金正恩。

    一名韩国特使在美国华府表示，特朗普表达愿意会面的意愿，而金正恩则表达对无核化的承诺。
    
    “日股及美元/日圆都因朝鲜的利好消息及风险偏好改善而冲高，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes在一篇报告中称。
    
    “我们应会预期这个消息也提振亚洲市场人气，”他称。
    
    美元兑日圆上涨0.4%，至106.66日圆，稍微远离3月2日触及的2016年11月以来低点105.24。

    日经指数       早盘一度冲高，因美国总统特朗普同意与朝鲜领导人金正恩会面的消息而上涨2.4%，随后回落，早盘收高0.87%。
    
    美元兑日圆稍早反弹，因对全球贸易战的担忧减退。之前特朗普决定对钢铝进口课征关税，但宣布豁免加拿大和墨西哥，且其他国家也有可能取得豁免，表明其立场有所软化。
    
    “有可能还会豁免一些国家，因此我认为避险资金流入日圆势头已经减弱，”新加坡LGT Bank投资分析师Roy Teo表示。
    
    美元兑日圆上周尾段跌至16个月低点，因特朗普最初宣布关税计划后，对爆发贸易战的担忧席卷市场。

    欧元继周四下滑后整理跌幅，此前欧洲央行总裁德拉吉虽然认同欧洲经济增长加速，但
表示该地区通胀仍低迷，且贸易保护主义上升是一个风险，这打压欧元下跌。
    
    德拉吉是在央行政策会议后举行的记者会发表上述看法。这番谈话的影响力更甚于欧洲
央行摒弃长期坚持的必要时增加购债的承诺，后者曾短暂激发欧元买气。
    
    欧元兑美元      持稳于1.2310，周四下跌0.8%。
    
    日本央行周五一如广泛预期维持货币政策不变，日圆反应淡然。
    
    周五稍晚，市场人士注意力将转向美国2月就业数据。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2308  1.2310  -0.02  +2.60  1.1996
    美元/日圆                   106.64  106.20  +0.41  -5.35  112.67
    欧元/日圆                   131.27  130.76  +0.39  -2.89  135.18
    美元/瑞郎                   0.9519  0.9510  +0.09  -2.30  0.9743
    英镑/美元                   1.3803  1.3810  -0.05  +2.15  1.3512
    美元/加元                   1.2904  1.2894  +0.08  +2.60  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3431  6.3427  +0.01  -2.60  6.5125
    澳元/美元                   0.7781  0.7789  -0.10  -0.26  0.7801
    新西兰元/美元               0.7261  0.7262  -0.01  +2.47  0.7086
    澳元/日圆                   83.000  82.690  +0.37  -5.56  87.890
    新西兰元/日圆               77.450  77.100  +0.45  -2.99  79.840
    英镑/日圆                   147.20  146.70  +0.34  -3.23  152.11
    澳元/新西兰元               1.0716  1.0714  +0.02  -2.64  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/蔡美珍/王琛/艾茂林; 审校 郑茵/孙茉莉/陈宗琦)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below