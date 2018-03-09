《全球汇市》风险偏好急升打压日圆挫跌；欧元走疲

* 日本央行重申鸽派政策立场 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦3月9日 - 美元兑日圆周五跳涨0.5%，因朝鲜(北韩)核问题僵局有望突破的憧憬升高，且日本央行再度确认未来数月坚守超宽松政策立场的决定。 日本央行周五结束两天货币政策会议，决议维持宽松立场。日本央行总裁黑田东彦虽对经济成长抱持乐观口吻，但他重申，在2%通胀率目标达成之前，不会有改变货币政策的计划。 美国总统特朗普表示，正在准备与朝鲜领导人金正恩会面。这将是双方首次面对面，可能成为朝核危机取得重大突破的标志。该消息推动冒险意愿全线上扬。 该消息帮助美元兑日圆在周五大幅反弹，今年以来该货币对已累计下跌7%，因外界担心爆发贸易战会破坏全球经济复苏的势头。日圆兑欧元 和英镑 分别下跌0.5%和0.7%。 “我们试图找到美元/日圆的底部，另一件需要留意的事是，日本各个机构通常在当财年底进行的汇回资金操作何时会减缓，而这或将进一步推高美元/日圆，”法兴银行外汇分析师Kenneth Broux说道。 美元兑日圆稍早反弹，因对全球贸易战的担忧减退。之前特朗普决定对钢铝进口课征关税，但宣布豁免加拿大和墨西哥，且其他国家也有可能取得豁免，表明其立场有所软化。 “有可能还会豁免一些国家，因此我认为避险资金流入日圆的势头已经减弱，”新加坡LGT Bank投资分析师Roy Teo表示。 美元兑日圆上周尾段跌至16个月低点，因特朗普最初宣布关税计划后，对爆发贸易战的担忧席卷市场。 美元指数 当日大体持平于90.158。 欧元继周四下滑后整理跌幅，此前欧洲央行总裁德拉吉虽然认同欧洲经济增长加速，但 表示该地区通胀仍低迷，且贸易保护主义上升是一个风险，这打压欧元下跌。 德拉吉是在央行政策会议后举行的记者会发表上述看法。这番谈话的影响力更甚于欧洲央行摒弃长期坚持的必要时增加购债的承诺，后者曾短暂激发欧元买气。 欧元兑美元 持稳于1.2310，周四下跌0.8%。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2299 1.2310 -0.09 +2.53 1.1996 美元/日圆 106.73 106.20 +0.50 -5.27 112.67 欧元/日圆 131.29 130.76 +0.41 -2.88 135.18 美元/瑞郎 0.9523 0.9510 +0.14 -2.26 0.9743 英镑/美元 1.3806 1.3810 -0.03 +2.18 1.3512 美元/加元 1.2880 1.2894 -0.11 +2.41 1.2577 美元/离岸人民币 6.3377 6.3427 -0.08 -2.68 6.5125 澳元/美元 0.7800 0.7789 +0.14 -0.01 0.7801 新西兰元/美元 0.7272 0.7262 +0.14 +2.62 0.7086 欧元/瑞郎 1.1716 1.1708 +0.07 +0.23 1.1689 欧元/英镑 0.8909 0.8913 -0.04 +0.29 0.8883 欧元/瑞典克朗 10.1554 10.1789 -0.23 +3.21 9.8391 美元/挪威克朗 7.7991 7.8383 -0.50 -4.97 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 蔡美珍/王琛/孙茉莉/于春红；审校 艾茂林/李春喜/高琦/张明钧)