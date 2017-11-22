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2017年11月22日 / 早上8点49分 / 1 天前

《全球汇市》风险偏好连续第二日推升欧元，投资者看好欧洲经济

2 分钟阅读

    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦11月22日 - 欧元周三连续第二日走高，收复德国执政联盟谈判破裂之后录得的逾半数跌幅。投资者预期欧元区成长强劲，纷纷买进欧元。
    
    随着风险偏好增强，全球股市触及纪录高位，而市场波动性指标则向纪录低点回落，甚至最近受挫的新西兰元        等大宗商品相关的货币也寻获了一些支撑。
    
    “不管德国政局将会出现什么结果，既定经济政策都会继续实施，投资者利用欧元疲弱机会来调整一些仓位，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的汇市策略师Manuel Oliveri表示。

    欧元兑美元         周三涨0.25%至1.1769美元，距上周三触及的一个月高位1.1862美元不远。
    
    欧元涨势亦受助于美债收益率下跌而造成的美元全线走软之势。
    
    上日美国10年期和两年期公债收益率差收窄至57.4个基点，为2007年底以来最窄，目前该利差上涨0.5个基点至58个基点左右。
    
    美元指数      跌0.2%，报93.77。
    
    美元指数从隔夜所及一周高点94.165回落，因随着长期美债收益率持续走低，本周稍早因欧元下滑触发的涨势遭遇阻力。

    即将卸任的美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦未对货币政策走向提供明确线索，美元短线展望仍不明朗。
    
    叶伦周二仍维持预测美国通胀很快将会反弹，但她对此“非常不确定”，不排除低通胀可能再维持数年的可能性。            
    
    “年底前，货币政策方面情况不太可能为美元汇率提供动能，”德国商业银行策略分析师在一份报告中称。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1759  1.1737  +0.19 +11.85  1.0513
    美元/日圆                   111.99  112.43  -0.39  -4.18  116.87
    欧元/日圆                   131.75  131.98  -0.17  +6.99  123.14
    美元/瑞郎                   0.9891  0.9914  -0.23  -2.82  1.0178
    英镑/美元                   1.3247  1.3237  +0.08  +7.38  1.2336
    美元/加元                   1.2750  1.2776  -0.20  -5.06  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6146  6.6264  -0.18  -5.13  6.9726
    澳元/美元                   0.7571  0.7578  -0.09  +4.93  0.7215
    新西兰元/美元               0.6839  0.6828  +0.16  -1.47  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1636  1.1636  +0.00  +8.58  1.0717
    欧元/英镑                   0.8876  0.8866  +0.11  +4.20  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.9247  9.8981  +0.27  +3.60  9.5799
    美元/挪威克朗               8.1969  8.2108  -0.17  -5.10  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张涛/王琛/蔡美珍；审校 于春红/李春喜/刘秀红)

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