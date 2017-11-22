《全球汇市》风险偏好连续第二日推升欧元，投资者看好欧洲经济

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月22日 - 欧元周三连续第二日走高，收复德国执政联盟谈判破裂之后录得的逾半数跌幅。投资者预期欧元区成长强劲，纷纷买进欧元。 随着风险偏好增强，全球股市触及纪录高位，而市场波动性指标则向纪录低点回落，甚至最近受挫的新西兰元 等大宗商品相关的货币也寻获了一些支撑。 “不管德国政局将会出现什么结果，既定经济政策都会继续实施，投资者利用欧元疲弱机会来调整一些仓位，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的汇市策略师Manuel Oliveri表示。 欧元兑美元 周三涨0.25%至1.1769美元，距上周三触及的一个月高位1.1862美元不远。 欧元涨势亦受助于美债收益率下跌而造成的美元全线走软之势。 上日美国10年期和两年期公债收益率差收窄至57.4个基点，为2007年底以来最窄，目前该利差上涨0.5个基点至58个基点左右。 美元指数 跌0.2%，报93.77。 美元指数从隔夜所及一周高点94.165回落，因随着长期美债收益率持续走低，本周稍早因欧元下滑触发的涨势遭遇阻力。 即将卸任的美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦未对货币政策走向提供明确线索，美元短线展望仍不明朗。 叶伦周二仍维持预测美国通胀很快将会反弹，但她对此“非常不确定”，不排除低通胀可能再维持数年的可能性。 “年底前，货币政策方面情况不太可能为美元汇率提供动能，”德国商业银行策略分析师在一份报告中称。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1759 1.1737 +0.19 +11.85 1.0513 美元/日圆 111.99 112.43 -0.39 -4.18 116.87 欧元/日圆 131.75 131.98 -0.17 +6.99 123.14 美元/瑞郎 0.9891 0.9914 -0.23 -2.82 1.0178 英镑/美元 1.3247 1.3237 +0.08 +7.38 1.2336 美元/加元 1.2750 1.2776 -0.20 -5.06 1.3430 美元/离岸人民币 6.6146 6.6264 -0.18 -5.13 6.9726 澳元/美元 0.7571 0.7578 -0.09 +4.93 0.7215 新西兰元/美元 0.6839 0.6828 +0.16 -1.47 0.6941 欧元/瑞郎 1.1636 1.1636 +0.00 +8.58 1.0717 欧元/英镑 0.8876 0.8866 +0.11 +4.20 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9247 9.8981 +0.27 +3.60 9.5799 美元/挪威克朗 8.1969 8.2108 -0.17 -5.10 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张涛/王琛/蔡美珍；审校 于春红/李春喜/刘秀红)