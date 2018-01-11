《全球重要经济事件一览表》--1月11日-1月18日

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1月11日(四)

--中国国务院总理李克强出席在柬埔寨金边举行的澜湄合作第二次领导人会议，并对柬埔寨进行正式访问，至11日。

--中国召开十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议。(1月11日至13日)

--中国商务部召开例行发布会，新闻发言人对外发布近期商务领域重点工作情况(0200)。

伦敦--现任欧元集团主席迪塞尔布洛姆在伦敦证券交易所(LSE)发表有关欧元区未来的讲话(1830)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国证券行业和金融市场协会主办的活动中发表主题演讲(2030)。

墨西哥城--墨西哥央行总裁迪亚斯德莱昂、财政部长Jose Antonio Gonzalez Anaya等官员出席一场经济论坛。

1月12日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利参加Skagen Fonder的新年会议，并讨论经济状况和当前货币政策。(0825)

圣地亚哥--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话，并领取全球合作中心(GIC)的一个奖项(2115)。

1月13日(六)

北京--第二十二届中国资本市场论坛。

1月15日(一)

伦敦--英国央行经济学家邓雷罗在伦敦玛丽王后大学一个活动上发表讲话，题目为“生产率增速的下滑：原因和意义”(1815)。

1月16日(二)

马尼拉--菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉在一个记者俱乐部的活动上发表讲话。

苏黎世--瑞士央行总裁乔丹在Zurich University of Education发表讲话(1700)。

1月17日(三)

新泽西州新不伦瑞克--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特做一场有关货币政策沟通的报告(2130)。

棕榈海滩--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和达拉斯联储总裁柯普朗参加一场关于当前经济形势和货币政策的讨论(2000)。

渥太华--加拿大央行发布货币政策报告(1500),央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯主持一个记者会，讨论货币政策报告的内容(1615)。

雅加达--印尼央行召开理事会议(至1月18日)。

开普敦--南非央行开始为期两天的货币政策会议(至1月18日)。

1月18日(四)

首尔--韩国央行召开货币政策会议并宣布利率决定。

巴黎--法国央行总裁维勒鲁瓦向金融行业发表新年讲话(1730)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议。

马尼拉--菲律宾财政部及社会经济规划部的部长，以及央行副总裁出席第一届基础设施战略全球论坛。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 郑茵 审校 杜明霞)