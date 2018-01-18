《全球重要经济事件一览表》--1月18日-1月25日

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1月18日(四)

北京--中国国际经济交流中心主办“经济每月谈”，本期主题为2017年经济形势分析与2018展望。

北京--中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议(至19日)。

北京--国新办举行发布会，国家外汇管理局新闻发言人王春英介绍2017年外汇收支数据情况，并答记者问(0200)。

北京--下午3时国新办举行发布会，国家统计局局长宁吉喆介绍2017年国民经济运行情况，并答记者问(0700)。

法兰克福--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行执委科尔与德国央行总裁魏德曼在一个会议上发表讲话。

纽约--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就货币政策发表讲话(2305)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔参加IMF与德国央行联合举办的“德国--当前经济政策讨论”会议的一个小组讨论，主题为“危机后欧元区与德国的工作日程：未来道路的选择”(1430)。

雅加达--印尼央行理事会议(最后一天)。

开普敦--南非央行举行为期两天的货币政策委员会会议(最后一天)。

孟买--印度央行副总裁N S Vishwanathan在一个信用市场会议上发表讲话(1000)。

首尔--韩国央行召开货币政策会议并宣布利率决定。

马尼拉--菲律宾财政与社会经济计划部长和央行副总裁在一个全球基建论坛上发言。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议。

马尼拉--菲律宾财政部及社会经济规划部的部长，以及央行副总裁出席第一届基础设施战略全球论坛。

巴黎--法国央行总裁维勒鲁瓦向金融行业发表年初讲话(1730)。

1月19日(五)

北京--中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议(最后一日)。

美国纳什维尔--亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克参加主题为“有关经济的思考”的非正式讨论(1345)。

柏林--德国总理梅克尔和IMF总裁拉加德会面并进行非正式会谈。

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话(1830)。

华盛顿--美联储金融监管副主席夸尔斯就“银行监管”发表讲话(1800)。

1月21日(日)

北京--中国人大国际货币研究所IMI货币金融圆桌会议十周年论坛。

波昂--德国社会民主党(SPD)召开全国代表大会，决定是否开始正式谈判组建联合政府。

1月22日(一)

布鲁塞尔--欧元集团财长会议。

东京--日本央行货币政策会议(至23日)。

1月23日(二)

上海--第六届中国电子商务年会。

东京--日本央行公布货币政策决定。

斯德哥尔摩--瑞典议会金融委员会举行有关金融稳定和宏观审慎政策的公开听证会。瑞典央行总裁英韦斯及多位金融财政官员将出席(0800)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥全球事务委员会的会议上致开幕词(2330)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

曼谷--泰国央行总裁威拉泰发表演说(0600)。

1月24日(三)

暂无重要经济事件。

1月25日(四)

北京--第十三届北京国际金融博览会，至28日。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定，央行总裁德拉吉将召开记者会。

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定。

安卡拉--土耳其央行发布1月货币政策委员会会议纪录。

奥斯陆--挪威央行利率决定(0900)。

东京--日本央行发布12月20-21日货币政策会议纪录(2350)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 徐文焰；审校 李婷仪)