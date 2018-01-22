《全球重要经济事件一览表》--1月22日-1月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月22日(一)

北京--中国国家发改委召开新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题(0200)。

北京--中国保监会召开新闻发布会，通报2017年保险市场运行情况、介绍2018年保险监管会议精神(0730)。

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉与欧洲央行执委科尔参加欧元集团一项会议。

布鲁塞尔--欧元集团财长会议。

东京--日本央行货币政策会议(至23日)。

1月23日(二)

上海--第六届中国电子商务年会。

东京--日本央行公布货币政策决定。

达沃斯--世界经济论坛会议(至26日)。

华盛顿--美国参议院金融委员会就古德弗兰德(Marvin Goodfriend)成为美联储理事的提名举行听证会(1500)。

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧盟财长会议。

斯德哥尔摩--瑞典议会金融委员会举行有关金融稳定和宏观审慎政策的公开听证会。瑞典央行总裁英韦斯及多位金融财政官员将出席(0800)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥全球事务委员会的会议上致开幕词(2330)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

曼谷--泰国央行总裁威拉泰发表演说(0600)。

1月24日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登(Martin Floden)于穆迪的Credit Trends研讨会上讨论当前货币政策(1030)。

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)参加欧洲银行业联盟会议室对话(European Banking Federation Boardroom Dialogue)活动(0815)。

1月25日(四)

北京--第十三届北京国际金融博览会，至28日。

达沃斯--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)参加世界经济论坛会议(至26日)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定，央行总裁德拉吉将召开记者会。

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定。

安卡拉--土耳其央行发布1月货币政策委员会会议纪录。

奥斯陆--挪威央行利率决定(0900)。

东京--日本央行发布12月20-21日货币政策会议纪录(2350)。

1月26日(五)

达沃斯--欧洲央行执委科尔于世界经济论坛参加一项主题为“货币宽松政策落幕”的电视转播活动(1000)。

伦敦--德国央行副总裁Claudia Buch在伦敦帝国学院发表讲话(1530)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。

1月29日(一)

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克(Kerstin af Jochnick)解释央行在维持金融稳定性方面所负的责任，以及央行如何保护金融系统的效率与稳定。瑞典国家债务局首席经济学家Mattias Persson将对约希尼克的演说发表评论(1100)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)、巴塞尔银行监管委员会主席英韦斯(Stefan Ingves)、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)及德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)在法兰克福一个银行业改革会议中发表谈话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)