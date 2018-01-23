《全球重要经济事件一览表》--1月23日-1月30日

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1月23日(二)

达沃斯--世界经济论坛会议(至26日)。中国中共央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤将率团出席论坛。

上海--第六届中国电子商务年会。

东京--日本央行公布货币政策决定。

华盛顿--美国参议院金融委员会就古德弗兰德成为美联储理事的提名举行听证会(1500)。

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧盟财长会议。

斯德哥尔摩--瑞典议会金融委员会举行有关金融稳定和宏观审慎政策的公开听证会。瑞典央行总裁英韦斯及多位金融财政官员将出席(0800)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥全球事务委员会的会议上致开幕词(2330)。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

曼谷--泰国央行总裁威拉泰发表演说(0600)。

新加坡--第49届东盟(东协)经济部长会议举行高阶经济官员首场会议，以及相关议程(至24日)。

马尼拉--菲律宾财政部长多明戈斯在当地一项活动中发表演说(0330)。

1月24日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登于穆迪的Credit Trends研讨会上讨论当前货币政策(1030)。

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊参加欧洲银行业联盟会议室对话活动(0815)。

开普敦--德国央行执委多姆布雷特就数字时代的银行业未来发表演说(1300)。

1月25日(四)

北京--第十三届北京国际金融博览会，至28日。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行媒体早餐会议，央行总裁英韦斯将说明央行的年度规划(0730)。

达沃斯--瑞典央行副总裁史金斯利参加世界经济论坛会议(至26日)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定，央行总裁德拉吉将召开记者会。

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定。

安卡拉--土耳其央行发布1月货币政策委员会会议纪录。

奥斯陆--挪威央行利率决定(0900)。

东京--日本央行发布12月20-21日货币政策会议纪录(2350)。

1月26日(五)

达沃斯--英国央行总裁卡尼、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与日本央行总裁黑田东彦共同参加世界经济论坛一项小组讨论会(1600)。

达沃斯--欧洲央行执委科尔于世界经济论坛参加一项主题为“货币宽松政策落幕”的电视转播活动(1000)。

伦敦--德国央行副总裁Claudia Buch在伦敦帝国学院发表讲话(1530)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。

1月29日(一)

法兰克福--瑞典央行总裁英韦斯以巴塞尔银行监管委员会主席身分于ILF会议就巴塞尔III协议发表开幕演说(0815)。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克解释央行在维持金融稳定性方面所负的责任，以及央行如何保护金融系统的效率与稳定。瑞典国家债务局首席经济学家Mattias Persson将对约希尼克的演说发表评论(1100)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格、巴塞尔银行监管委员会主席英韦斯、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚及德国央行执委多姆布雷特在一个银行业改革会议中发表谈话。

新德里--印度财长杰特利就经济展望进行报告，印度将于2月1日公布年度预算(0630)。

1月30日(二)

--美国总统特朗普发表国情咨文。

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许于法兰克福大学发表演说(1600)。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议(至31日)。

东京--日本央行公布审议委员在1月22-23日政策会议中的会议意见摘要(2350)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)