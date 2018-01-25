《全球重要经济事件一览表》--1月25日-2月1日

(除特别说明外，均为GMT时间) 1月25日(四)

北京--中国商务部召开例行发布会，将对外发布近期商务领域重点工作情况(0200)。

达沃斯--世界经济论坛会议(至26日)。中国中共央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤将率团出席论坛。

北京--第十三届北京国际金融博览会，至28日。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行媒体早餐会议，央行总裁英韦斯将介绍央行周年纪念年的一些计划(0730)。

达沃斯--瑞典央行副总裁史金斯利参加世界经济论坛会议(至26日)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定，央行总裁德拉吉将召开记者会(1330)。

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定。

安卡拉--土耳其央行发布1月货币政策委员会会议纪录。

奥斯陆--挪威央行利率决定(0900)。

东京--日本央行发布12月20-21日货币政策会议纪录(2350)。

1月26日(五)

达沃斯--美国总统特朗普于达沃斯论坛发表主旨演讲。

达沃斯--英国央行总裁卡尼、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与日本央行总裁黑田东彦共同参加世界经济论坛的一个小组讨论会(1600)。

达沃斯--欧洲央行执委科尔于世界经济论坛参加一场电视转播的关于“宽松货币政策落幕”的会议(1000)。

伦敦--德国央行副总裁Claudia Buch在伦敦帝国学院发表讲话(1530)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。

1月29日(一)

法兰克福--瑞典央行总裁英韦斯以巴塞尔银行监管委员会主席身分于ILF会议就巴塞尔III协议发表开幕演说(0815)。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克解释央行在维持金融稳定方面所负的责任，以及央行如何保护金融系统的效率与稳定(1100)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格、巴塞尔银行监管委员会主席英韦斯、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚及德国央行执委多姆布雷特在一个银行业改革会议中发表谈话。

新德里--印度财长杰特利提交关于经济状况的报告，印度将于2月1日公布年度预算(0630)。

圣保罗--巴西央行公布对超过100家金融机构的每周经济调查结果。其中将包括国内生产总值(GDP)、利率与通胀率预估(1000)。

1月30日(二)

--美国总统特朗普发表国情咨文。

伦敦--英国央行总裁卡尼在英国上议院经济事务委员会出席年度听证会(1530)。

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许于法兰克福大学发表演说(1600)。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议(至31日)。

东京--日本央行公布审议委员在1月22-23日政策会议中的会议意见摘要(2350)。

1月31日(三)

奥斯陆--瑞典央行总裁英韦斯参加挪威央行“2018年货币政策研讨会”，将就金融稳定风险、货币政策与宏观审慎政策之必要性发表演说(0900)。

日本大分县--日本央行副总裁岩田规久男对商界领袖发表谈话(0130)。

华盛顿--美联储公布政策声明，之后联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1900)。

2月1日(四)

暂无重要经济事件

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)