《全球重要经济事件一览表》--1月26日-2月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月26日(五)

--中国人力资源和社会保障部2017年第四季度新闻发布会(0200)。

--中国国新办发表《中国的北极政策》白皮书，并举行新闻发布会，介绍白皮书和北极政策有关情况，外交部副部长孔铉佑答记者问(0200)。

--中国保监会新闻发布会：保险资金运用管理办法修订有关内容(0600)。

北京--第十三届北京国际金融博览会，至28日。

达沃斯--美国总统特朗普于世界经济论坛发表主旨演讲。

达沃斯--瑞典央行副总裁史金斯利出席世界经济论坛。

达沃斯--英国央行总裁卡尼、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与日本央行总裁黑田东彦共同参加世界经济论坛的一个小组讨论会(1600)。

达沃斯--欧洲央行执委科尔于世界经济论坛参加一场电视转播的关于“宽松货币政策落幕”的会议(1000)。

伦敦--德国央行副总裁Claudia Buch在伦敦帝国学院发表讲话(1530)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。

1月29日(一)

法兰克福--瑞典央行总裁英韦斯以巴塞尔银行监管委员会主席身分于ILF会议就巴塞尔III协议发表开幕演说(0815)。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克解释央行在维持金融稳定方面所负的责任，以及央行如何保护金融系统的效率与稳定(1100)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格、巴塞尔银行监管委员会主席英韦斯、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚及德国央行执委多姆布雷特在一个银行业改革会议中发表谈话。

新德里--印度财长杰特利提交关于经济状况的报告，印度将于2月1日公布年度预算(0630)。

圣保罗--巴西央行公布对超过100家金融机构的每周经济调查结果。其中将包括国内生产总值(GDP)、利率与通胀率预估(1000)。

1月30日(二)

--美国总统特朗普发表国情咨文。

伦敦--英国央行总裁卡尼在英国上议院经济事务委员会出席年度听证会(1530)。

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许于法兰克福大学发表演说(1600)。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议(至31日)。

东京--日本央行公布审议委员在1月22-23日政策会议中的会议意见摘要(2350)。

1月31日(三)

--英国首相特雷莎梅对中国进行正式访问并举行新一轮中英总理年度会晤，至2月2日。

奥斯陆--瑞典央行总裁英韦斯参加挪威央行“2018年货币政策研讨会”，将就金融稳定风险、货币政策与宏观审慎政策之必要性发表演说(0900)。

日本大分县--日本央行副总裁岩田规久男对商界领袖发表谈话(0130)。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布政策声明及利率决议(1900)。

2月1日(四)

暂无重要经济事件

2月2日(五)

旧金山--旧金山联储总裁威廉姆斯于Financial Women of San Francisco活动中发表演说(2030)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)