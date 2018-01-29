《全球重要经济事件一览表》--1月29日-2月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月29日(一)

北京--中国国务院新闻办公室于举行新闻发布会，科技部副部长徐南平将介绍推进国家农业高新技术产业示范区建设发展有关情况。(0200)

法兰克福--瑞典央行总裁英韦斯以巴塞尔银行监管委员会主席身分于ILF会议就巴塞尔III协议发表开幕演说(0815)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特在欧盟理事会发表演说(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克解释央行在维持金融稳定方面所负的责任，以及央行如何保护金融系统的效率与稳定(1100)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格、巴塞尔银行监管委员会主席英韦斯、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚及德国央行执委多姆布雷特在一个银行业改革会议中发表谈话。

巴黎--欧洲央行执委科尔在法国企业运动联盟(MEDEF)经济和金融委员会发表演说(1600)。

新德里--印度财长杰特利提交关于经济状况的报告，印度将于2月1日公布年度预算(0630)。

圣保罗--巴西央行公布对超过100家金融机构的每周经济调查结果。其中将包括国内生产总值(GDP)、利率与通胀率预估(1000)。

1月30日(二)

--美国总统特朗普发表国情咨文。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛在巴黎的一个金融科技会议上发表演说(1100)。

巴黎--法国财长勒梅尔、比利时财长Johan Van Overtveldt、立陶宛财长Vilius Sapoka及卢森堡财长Pierre Gramegna在巴黎一场金融科技会议的小组讨论会上发表演说，该小组讨论会题为“金融科技时代欧洲的金融未来”(1600)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在英国上议院经济事务委员会出席年度听证会(1530)。

法兰克福--欧洲央行执委莫尔许于法兰克福大学发表演说(1600)。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议(至31日)。

东京--日本央行公布审议委员在1月22-23日政策会议中的会议意见摘要(2350)。

1月31日(三)

北京--国务院台湾事务办公室将举行例行新闻发布会。(0200)

北京--英国首相特雷莎梅对中国进行正式访问并举行新一轮中英总理年度会晤，至2月2日。

都柏林--欧洲央行执委科尔在欧洲金融论坛发表演说(0950)。

奥斯陆--瑞典央行总裁英韦斯参加挪威央行“2018年货币政策研讨会”，将就金融稳定风险、货币政策与宏观审慎政策之必要性发表演说(0900)。

日本大分县--日本央行副总裁岩田规久男对商界领袖发表谈话(0130)。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布政策声明及利率决议(1900)。

2月1日(四)

布鲁塞尔--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特在洛林俱乐部午餐会发表演说(1115)

2月2日(五)

都柏林--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛、爱尔兰央行总裁连恩在都柏林发表演说(1400)

斯洛文尼亚克拉尼--欧洲央行执委科尔在“深化欧洲经济暨货币联盟”的会议上发表演说，然后参加由卢布尔雅那大学组织的小组讨论(1000)

旧金山--旧金山联储总裁威廉姆斯于Financial Women of San Francisco活动中发表演说(2030)。

2月5日(一)

伦敦--瑞典央行副总裁、世界经济论坛工作组联席组长史金斯利参加国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)午餐讨论会，研究央行发行数字货币的前景(1200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 侯雪苹；审校 李爽)