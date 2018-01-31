《全球重要经济事件一览表》--1月31日-2月7日

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1月31日(三)

北京--英国首相特雷莎梅对中国进行正式访问并举行新一轮中英总理年度会晤，至2月2日。

北京--中国国务院台湾事务办公室将举行例行新闻发布会(0200)。

都柏林--欧洲央行执委科尔在欧洲金融论坛发表演说(0950)。

奥斯陆--瑞典央行总裁英韦斯参加挪威央行“2018年货币政策研讨会”，将就金融稳定风险、货币政策与宏观审慎政策之必要性发表演说(0900)。

日本大分县--日本央行副总裁岩田规久男对商界领袖发表谈话(0130)。

马德里--西班牙经济部长德金多斯在一个书作发布会上发表演说(1800)。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布政策声明及利率决议(1900)。

2月1日(四)

北京--中国商务部召开例行发布会(0200)。

贝尔格莱德--欧洲投资银行副总裁Dario Scannapieco召开新闻发布会(1030)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特在洛林俱乐部午餐会发表演说(1115)

2月2日(五)

斯洛文尼亚克拉尼--欧洲央行执委科尔在“深化欧洲经济暨货币联盟”的会议上发表演说，然后参加由卢布尔雅那大学组织的小组讨论(1000)

都柏林--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛、爱尔兰央行总裁连恩在都柏林发表演说(1400)

德克萨斯州奥斯丁--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在德州一场活动上参加问答环节(1830)。

旧金山--旧金山联储总裁威廉姆斯就经济状况发表讲话(2030)。

2月3日(六)

英国考文垂--瑞典央行副总裁史金斯利参加华威经济峰会(Warwick Economics Summit)(1150)。

2月5日(一)

伦敦--瑞典央行副总裁、世界经济论坛工作组联席组长史金斯利参加国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)午餐讨论会，研究央行发行数字货币的前景(1200)。

新加坡--东南亚国家联盟(ASEAN)财政和央行工作组会议(至2月9日)。

2月6日(二)

悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至2月7日)。

法兰克福--欧洲央行就改进支付体系召开会议。

法兰克福--国际清算银行(BIS)总经理Agustin Carstens和德国央行总裁魏德曼在法兰克福发表演说(0900)。

法兰克福--金融研究中心和德国央行会议，会议主题为“数字时代的货币：央行扮演什么角色？”(0900)

肯塔基州列克星敦--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第29届肯塔基大学年度商业与经济展望会议上就美国经济和货币政策发表讲话(1350)。

2月7日(三)

新德里--印度央行召开货币政策委员会会议。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(0800)。

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊和欧洲央行执委劳滕施莱格举行新闻发布会(0900)

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加一项活动的小组讨论，活动由欧美商会和汤森路透组织，主题为“银行业文化：仍有改善空间吗？”(1330)

爱荷华州得梅因--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表演说(1615)。

夏威夷火奴鲁鲁--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在一个商界领袖午餐会上就经济发表演说(2220)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)