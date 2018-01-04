《全球重要经济事件一览表》--1月4日-1月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月4日(四)

费城--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表谈话(1830)。

马尼拉--菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉发表演讲(0400)。

1月5日(五)

费城--英国央行首席经济学家霍尔丹1月5日和6日在社会科学联合会(ASSA)年会当中主持小组讨论会。(至1月6日)

费城--克利夫兰联储总裁梅斯特在ASSA/美国经济学会(AEA)年会参加小组会议，题为“协调传统与非传统货币政策以达成宏观经济稳定”(1730)。

费城--费城联储总裁哈克在ASSA/AEA年会就经济前景发表谈话(1515)。

1月6日(六)

费城--纽约联储执行副总裁波特在ASSA/AEA年会参加小组会议，题为“央行资产负债表和安全资产短缺”(1515)。

费城--克利夫兰联储总裁梅斯特在ASSA/AEA年会参加小组会议，题为“整合经济稳定与货币政策”(1515)。

华盛顿--英国央行首席经济学家霍尔丹、欧洲央行官员Michael Ehrmann就央行沟通发表讲话(1300)。

1月7日(日)

费城--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在ASSA/AEA年会发表演说(1300)。

1月8日(一)

--法国总统埃马纽埃尔·马克龙1月8日至10日对中国进行国事访问。

华盛顿--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯出席布鲁金斯学会所主办的活动“美联储应坚守2%通胀目标还是应重新省思？”(1835)

华盛顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席上述布鲁金斯学会活动的讨论会。(2125)

巴黎--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家Maury Obstfeld发表演说(1130)。

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克就经济前景和货币政策发表演说。(1740)。

1月9日(二)

明尼苏达WAYZATA--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利出席由嘉吉(Cargill)主办活动的问答环节(1500)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无利率宣布安排。

1月10日(三)

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加Weitzman年度零售预测活动的讨论会(1410)，之后将出席城市土地学会的早餐会活动(1515)。

伊利诺州LAKE FOREST--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参加当地扶轮社2018年经济早餐会，讨论当前经济情况与货币政策(1400)。

密苏里州圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲(1830)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布货币政策会议的会议纪录(0830)。

1月11日(四)

--中国召开十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议。(1月11日至13日)

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国证券行业和金融市场协会主办的活动中发表主题演讲(2030)。

墨西哥城--墨西哥央行总裁迪亚斯德莱昂、财政部长Jose Antonio Gonzalez Anaya等官员出席一场经济论坛。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)