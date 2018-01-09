《全球重要经济事件一览表》--1月9日-1月16日

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1月9日(二)

--朝鲜(北韩)和韩国举行正式会谈。

--中国国新办举行中外记者见面会，请三位县委书记围绕脱贫攻坚与中外记者交流(0200)。

--法国总统埃马纽埃尔·马克龙1月8日至10日对中国进行国事访问。

布鲁塞尔--欧盟执委会举行关于下一个长期预算的会议，发言者包括欧盟执委会主席贾克、德国外长加布利尔、德国财政官员Jens Spahn、意大利财长帕多安、新一任欧元集团主席森特诺(最后一日)。

明尼苏达WAYZATA--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利出席由嘉吉(Cargill)主办活动的问答环节(1500)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无宣布利率决定的计划。

1月10日(三)

--中国国务院总理李克强将于1月10日至11日出席在柬埔寨金边举行的澜湄合作第二次领导人会议，并对柬埔寨进行正式访问。

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加Weitzman年度零售预测活动的讨论会(1410)，之后将出席城市土地学会的早餐会活动(1515)。

伊利诺州LAKE FOREST--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参加当地扶轮社2018年经济早餐会，讨论当前经济情况与货币政策(1400)。

密苏里州圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲(1830)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布货币政策会议的会议记录(0830)。

1月11日(四)

--中国召开十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议。(1月11日至13日)

伦敦--现任欧元集团主席迪塞尔布洛姆在伦敦证券交易所(LSE)发表有关欧元区未来的讲话(1830)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国证券行业和金融市场协会主办的活动中发表主题演讲(2030)。

墨西哥城--墨西哥央行总裁迪亚斯德莱昂、财政部长Jose Antonio Gonzalez Anaya等官员出席一场经济论坛。

1月12日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利参加Skagen Fonder的新年会议，并讨论经济状况和当前货币政策。(0825)

圣地亚哥--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景发表讲话，并领取全球合作中心(GIC)的一个奖项(2115)。

1月13日(六)

北京--第二十二届中国资本市场论坛。

1月15日(一)

伦敦--英国央行经济学家邓雷罗在伦敦玛丽王后大学一个活动上发表讲话，题目为“生产率增速的下滑：原因和意义”(1815)。

1月16日(二)

马尼拉--菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉在一个记者俱乐部的活动上发表讲话。

苏黎世--瑞士央行总裁乔丹在Zurich University of Education发表讲话(1700)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 郑茵 审校 李婷仪)