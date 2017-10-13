《全球重要经济事件一览表》--10月13日-10月20日

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10月13日(五)

--国新办就2017年前三季度进出口情况举行新闻发布会，海关总署新闻发言人黄颂平做介绍并答记者问(0200)。

--中国国家工商总局就2017年前三季度市场环境形势相关情况举行发布会(0200)。

--中国农业部就十八大以来种业改革创新有关情况举行发布会(0200)。

华盛顿--欧洲央行执委劳滕施莱格参加国际金融协会(IIF)会关于“欧洲金融行业的未来”的小组讨论(2010)。

卢森堡--欧盟司法与内政委员会议。

华盛顿--英国央行总裁卡尼参加国际货币基金组织(IMF)会议(至10月14日)。

华盛顿--英国央行官员Victoria Saporta参加2017年IIF年度会员大会(1810)。

华盛顿--欧洲央行总裁德拉吉、执委科尔参加世界银行和IMF年会。

华盛顿--瑞典央行总裁英韦斯、副总裁史金斯利和扬松参加世界银行和IMF年会(至10月15日)。

华盛顿--瑞典央行副总裁副总裁史金斯利参加关于未来金融技术的小组讨论(1445)。

卢森堡--欧洲央行执委莫尔许参加卢森堡大学主办的“塑造欧洲未来”会议的圆桌讨论(0930)。

华盛顿--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加一场研讨会(1415)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/世界银行集团理事会秋季会议(至10月15日)。

华盛顿--欧洲央行执委劳滕施莱格、美国财长努钦将分别在国际金融协会(IIF)会议中发表演讲。

华盛顿--德国财政部长朔伊布勒、德国央行总裁魏德曼出席20国集团(G20)和IMF活动。(1200)

威斯康辛州格林湾--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济和货币政策发表演讲(1425)。

波士顿--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席CFA机构2017年固定收益管理会议的活动(1530)。

华盛顿--挪威央行总裁奥尔森发表演讲(2030)。

波士顿--波士顿联邦储备银行主办一场以自由和货币政策为主题的论坛。波士顿联储总裁罗森格伦将致开幕词。美联储理事鲍威尔将发表演讲。(1230)

10月14日(六)

华盛顿--欧洲央行总裁德拉吉举行记者会(1700)。

华盛顿--国际货币与金融委员会(IMFC)记者会(1645)。

华盛顿--德国央行执委多姆布雷特在IIF会议上讲话(2200)。

华盛顿--欧洲央行总裁德拉吉、执委科尔参加世界银行和IMF年会。

华盛顿--欧洲央行执委劳滕施莱格、IMF第一副总裁利普顿参加2017年年会/高层圆桌会议(1800)。

10月15日(日)

华盛顿--日本央行总裁黑田东彦在年度G30国际银行业研讨会上发表演说(1300)。

华盛顿--美联储主席叶伦参加美洲开发银行(IDB)第32届G30国际银行业研讨会“经济与货币政策”小组讨论(1300)。

华盛顿--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛在国际金融协会(IIF)会议上讲话(0230)。

华盛顿--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧以及德国央行总裁魏德曼参加G30国际银行业研讨会(1300)。

10月16日(一)

马萨诸塞州剑桥--欧洲央行官员Ignazio Angeloni参加欧洲经济政策论坛小组讨论(1300)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森发表演说(0700)。

卢森堡--欧盟外交事务委员会会议(0730)。

10月17日(二)

卢森堡--欧盟一般事务理事会会议。

多伦多--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表讲话(1930)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执行委员会会议(1100)。

悉尼--澳洲央行助理总裁埃利斯参加第九届澳洲和新西兰投资会议小组讨论(0030)。

悉尼--澳洲央行公布10月货币政策会议记录(0030)。

10月18日(三)

北京--中国共产党第十九次全国代表大会。

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特参加有关欧元区结构性改革的小组讨论(1145)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔主持有关欧元区结构性改革的小组讨论(1145)。

柏林--美国纽约联储执行副总裁Beverly Hirtle在第五届欧盟银行监管和金融改革联合会议上讲话(0930)。

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利和达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加关于地区增长的小组讨论(1200)。

华盛顿--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。

纽约--美联储副主席费舍尔在纽约大学货币市场从业人员协会发表讲话。

雅加达--印尼央行理事会会议(至10月19日)。

10月19日(四)

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼就银行业监管与市场纪律发表演说(1615)。

雅加达--印尼央行公布利率决定。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0700)。

悉尼--澳洲央行助理总裁布洛克发表演说。

越南会安--亚太经合组织(APEC)财长会议(至10月21日)。

越南岘港--APEC高级财政官员会议(起草会议)。

首尔--韩国央行货币政策会议，之后宣布利率决定。

10月20日(五)

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特参加全球监管结构小组会议(1800)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在信托协会年会上发表演说(0635)。

约翰内斯堡--南非财长吉加巴发表讲话(0700)。

越南岘港--APEC财政次长暨央行副总裁会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 陈宗琦)