《全球重要经济事件一览表》--10月16日-10月23日

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10月16日(一)

华盛顿--欧洲央行执委劳滕施莱格在乔治华盛顿大学法学院发布演讲(1800)。

马萨诸塞州剑桥--欧洲央行官员Ignazio Angeloni参加欧洲经济政策论坛小组讨论(1300)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森发表演说(0700)。

卢森堡--欧盟外交事务委员会会议(0730)。

马尼拉--菲律宾-欧盟企业峰会(2330)。

10月17日(二)

北京--中共十九大新闻发言人举行新闻发布会。

里斯本--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在葡萄牙央行主办的金融稳定会议上发表主旨演讲(0820)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特参加一场国际会议的小组讨论(0930)。

卢森堡--欧盟一般事务理事会会议。

多伦多--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表讲话(1930)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执行委员会会议(1100)。

悉尼--澳洲央行助理总裁埃利斯参加第九届澳洲和新西兰投资会议小组讨论(0030)。

悉尼--澳洲央行公布10月货币政策会议记录(0030)。

10月18日(三)

北京--中国共产党第十九次全国代表大会。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行“欧元区结构性改革”会议致开幕辞(0810)。

柏林--欧洲央行执委Ignazio Angeloni参加第五届金融稳定大会小组讨论(1130)。

巴塞尔--欧洲央行银行监管委员会主席努伊参加由金融稳定协会组织的东欧会议(1200)。

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特参加有关欧元区结构性改革的小组讨论(1145)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔主持有关欧元区结构性改革的小组讨论(1415)。

柏林--美国纽约联储执行副总裁Beverly Hirtle在第五届欧盟银行监管和金融改革联合会议上讲话(0930)。

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利和达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加关于地区经济成长的讨论(1200)。

华盛顿--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。

纽约--美联储副主席费舍尔在纽约大学货币市场从业人员协会发表讲话。

雅加达--印尼央行理事会会议(至10月19日)。

10月19日(四)

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼就银行业监管与市场纪律发表演说(1615)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0700)。

悉尼--澳洲央行助理总裁布洛克发表演说。

雅加达--印尼央行公布利率决定。

越南会安--亚太经合组织(APEC)财长会议(至10月21日)。

越南岘港--APEC高级财政官员会议。

首尔--韩国央行货币政策会议，之后宣布利率决定。

10月20日(五)

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特参加全球监管结构小组会议(1800)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在信托协会年会上发表演说(0635)。

约翰内斯堡--南非财长吉加巴发表讲话(0700)。

越南岘港--APEC财政次长暨央行副总裁会议。

10月23日(一)

卢森堡--欧盟就业、社会政策、卫生和消费者事务委员会会议。(完) (编译 王琛；审校 张荻)