《全球重要经济事件一览表》--10月18日-10月25日

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10月18日(三)

北京--中国共产党第十九次全国代表大会。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行“欧元区结构性改革”会议致开幕辞(0810)。

柏林--欧洲央行执委Ignazio Angeloni参加第五届金融稳定大会小组讨论(1130)。

巴塞尔--欧洲央行银行监管委员会主席努伊参加由金融稳定协会组织的东欧会议(1200)。

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特参加有关欧元区结构性改革的小组讨论(1145)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔主持有关欧元区结构性改革的小组讨论(1415)。

柏林--美国纽约联储执行副总裁Beverly Hirtle在第五届欧盟银行监管和金融改革联合会议上讲话(0930)。

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利和达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加关于地区经济成长的讨论(1200)。

华盛顿--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。

雅加达--印尼央行理事会会议(至10月19日)。

10月19日(四)

奥克拉荷马州阿尔特斯--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在堪萨斯城联储经济论坛前讲话，主题为“美国经济：农村和城市增长”(1330)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0700)。

悉尼--澳洲央行助理总裁布洛克发表演说(0110)。

越南会安--亚太经合组织(APEC)财长会议(至10月21日)。

越南岘港--APEC高级财政官员会议。

首尔--韩国央行货币政策会议，之后宣布利率决定。

10月20日(五)

华盛顿--美联储主席叶伦在全美经济学家俱乐部赫伯特斯坦纪念讲座和年度晚宴就“金融危机以来的货币政策”发布讲话(2330)。

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特参加全球监管结构小组会议(1800)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在信托协会年会上发表演说(0635)。

约翰内斯堡--南非财长吉加巴发表讲话(0700)。

越南岘港--APEC财政次长暨央行副总裁会议。

10月23日(一)

卢森堡--欧盟就业、社会政策、卫生和消费者事务委员会会议。

10月24日(二)

暂无重要事件。

10月25日(三)

渥太华--加拿大央行公布政策利率及货币政策报告(1400)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行第五次货币政策会议(0700)。

首尔--东盟与中日韩金融特别工作组会议(至10月27日)。(完) (编译 王琛；审校 张荻)