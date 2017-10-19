《全球重要经济事件一览表》--10月19日-10月26日

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10月19日(四)

北京--中国共产党第十九次全国代表大会(至24日)。

奥克拉荷马州阿尔特斯--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在堪萨斯城联储经济论坛前讲话，主题为“美国经济：农村和城市增长”(1330)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0700)。

悉尼--澳洲央行助理总裁布洛克发表演说(0110)。

越南会安--亚太经合组织(APEC)财长会议(至10月21日)。

越南岘港--APEC高级财政官员会议。

首尔--韩国央行货币政策会议，之后宣布利率决定。

10月20日(五)

华盛顿--美联储主席叶伦在全美经济学家俱乐部赫伯特斯坦纪念讲座和年度晚宴就“金融危机以来的货币政策”发布讲话(2330)。

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特参加全球监管结构小组会议(1800)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在信托协会年会上发表演说(0635)。

约翰内斯堡--南非财长吉加巴发表讲话(0700)。

越南岘港--APEC财政次长暨央行副总裁会议。

10月22日(日)

东京--日本众议院选举。

10月23日(一)

卢森堡--欧盟就业、社会政策、卫生和消费者事务委员会会议。

10月24日(二)

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至10月25日)。

10月25日(三)

渥太华--加拿大央行公布政策利率及货币政策报告(1400)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行第五次货币政策会议(0700)。

首尔--东盟与中日韩金融特别工作组会议(至10月27日)。

巴西利亚--巴西央行公布利率决定。

10月26日(四)

斯德哥尔摩--瑞典央行就利率决策举行记者会，央行总裁英韦斯和货币政策总裁Anders Vredin将参加记者会。

明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在明尼亚波利斯联储主办的活动上致开幕辞(1430)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在货币经济中心发表讲话(0900)。

法兰克福--欧洲央行公布月度贷款和货币供应数据。

奥斯陆--挪威央行公布利率决定和货币政策报告(0800)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定和货币政策报告(0730)。

法兰克福--欧洲央行公布利率决定

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在利率决定会议后召开记者会。

悉尼--澳洲央行副总裁德贝尔在悉尼大学演讲(0745)。(完) (编译 王琛；审校 张荻)